गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी राज्य सरकारकडून नियम शिथिल; फसवणूक केल्याचा संघर्ष समितीचा आरोप
राज्य सरकारने मुंबईतील बंद पडलेल्या गिरण्यांमधील पात्र कामगार आणि त्यांच्या वारसांना घरे देण्यासाठी शिथिलता आणली आहे.
Published : October 19, 2026 at 5:33 PM IST
मुंबई - दसऱ्याच्या मुहूर्तावर राज्य सरकारने मुंबईतील बंद पडलेल्या गिरण्यांमधील पात्र कामगार आणि त्यांच्या वारसांना घरे देण्यासाठी शिथिलता आणली आहे. त्यानुसार घरांच्या उभारणीसाठी खासगी विकासकांकडे स्वतःच्या मालकीची किमान 30 एकर जागा असण्याची अट आता एक एकरपर्यंत केली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय गृहनिर्माण विभागाने जारी केला आहे. घरांच्या प्रतिक्षेत असलेल्या गिरणी कामगारांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. मात्र, "ही गिरणी कामगारांची फसवणूक आहे," असा आरोप गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे नेते प्रवीण घाग यांनी केला.
गिरणी कामगारांची फसवणूक - "प्रवीण घाग, गिरणी कामगार संघर्ष समिती : सध्या सरकारकडून वारंवार जीआर काढून गिरणी कामगारांच्या घरांच्या मुद्द्यांवर केवळ गोलगोल फिरवले जात आहे. मुख्यमंत्री असो किंवा उपमुख्यमंत्री, या महत्त्वाच्या विषयावर दोन्ही नेत्यांमध्ये अद्याप एकमत होताना दिसत नाही. खासगी बिल्डरांच्या माध्यमातून घरे देण्याचे आश्वासन दिले जाते; परंतु प्रत्यक्षात मुंबईतच किती आणि कुठे घरे मिळणार, याचा साधा शब्दही कागदावर उतरताना दिसत नाही. सरकार केवळ नवे नवे निर्णय घेत आहे. जुन्या मागण्या मात्र तशाच आहेत. ही गिरणी कामगारांची फसवणूक आहे," असा आरोप गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे नेते प्रवीण घाग यांनी केला.
मुंबईत घरे मिळावी या मागणीसाठी गिरणी कामगार आग्रही आहेत. मात्र, जागेअभावी मुंबई महानगर प्रदेशात घरे देण्याबाबत सरकार प्रयत्नशील आहे. जवळपास एक लाखांहून अधिक गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी जागाच उपलब्ध नाही, त्यांना कुठे आणि कशी घरे द्यायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य सरकार महामुंबईत घर देण्यासाठी आता नियमात शिथिलता आणली आहे. सन 1982 च्या संपामुळे मुंबईतील 58 कापड गिरण्या बंद पडल्या. या गिरण्यांतील पात्र कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मुंबई महानगर प्रदेशात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
घरांच्या उभारणीसाठी अधिक जागा - गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधताना विकासकांना काही नियमांत सवलत देण्यात आली आहे. यापूर्वी 30 एकर जागेची अट होती. आता विकासकाच्या स्वतःच्या मालकीची किंवा हस्तांतरित न करता येणाऱ्या कराराद्वारे ताब्यात असलेली किमान एक एकर जागा असल्यास घरांच्या उभारणीचा विचार करता येणार आहे.
चटई क्षेत्रात वाढ - परवडणाऱ्या दरात घरे बांधण्यासाठी निवासी क्षेत्रातील चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) 2.5 वरून 3 करण्यात आला आहे. तसेच ग्रीन झोन आणि अविकसित क्षेत्रात 1 चटई क्षेत्र निर्देशांकाला परवानगी देण्याची तरतूद केली आहे.
तयार घरांसाठीही प्रयत्न - गिरणी कामगारांना लवकर घरे मिळावीत, यासाठीही सरकारने पाऊल उचलले आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील एखाद्या प्रकल्पात किमान 100 तयार घरे उपलब्ध असतील आणि विकासक ही घरे प्रति घर 15 लाख रुपये किंवा संबंधित ठिकाणच्या रेडीरेकनर दरानुसार, यापैकी जो दर कमी असेल त्या दराने देण्यास तयार असतील, तर म्हाडामार्फत स्वारस्य निविदा काढण्यात येईल, असे गृहनिर्माण विभागाने म्हटले आहे.
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