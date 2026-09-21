मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर अमूलचा दूध टँकर पलटी; दूध घेण्यासाठी नागरिकांची झुंबड, लाखो लिटर दूध वाया
पालघरमध्ये मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर दूध टँकर पलटी होऊन मोठ्या प्रमाणात दूध रस्त्यावर सांडलं आहे. या अपघातामुळं महामार्गावर वाहतूक कोंडी झाली.
Published : September 21, 2026 at 7:39 PM IST
पालघर : मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर तवा येथे अमूल कंपनीचा दूध टँकर (Amul Milk Tanker) पलटी झाल्याची घटना घडली. गुजरातहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या GJ 19 X 8250 क्रमांकाच्या दूध टँकरवरील चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं टँकर डिव्हायडरला धडकला. त्यानंतर टँकर मुंबई वाहिनीवरून थेट गुजरातच्या दिशेच्या वाहिनीवर जाऊन पलटी झाला. या अपघातात टँकरमधील मोठ्या प्रमाणात दूध रस्त्यावर सांडल्यानं महामार्गावर अक्षरशः दुधाचे लोट वाहत होते. दूध मोठ्या अंतरापर्यंत पसरल्यानं मोठ्या प्रमाणात दूध वाया गेल्याचं सांगण्यात येत आहे.
दूध घेण्यासाठी नागरिकांची झुंबड : अपघाताची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिक तसंच महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनचालकांनी घटनास्थळी गर्दी केली. काहींनी बाटल्या, प्लास्टिकचे ड्रम तसंच मिळेल त्या भांड्यांचा वापर करून टँकरमधून सांडत असलेलं दूध घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळं काही काळ घटनास्थळी दूध घेण्यासाठी नागरिक आणि वाहनचालकांची मोठी झुंबड उडाली.
वाहनांच्या लांबच लांब रांगा : अपघातानंतर टँकरचालक घटनास्थळावरून पसार झाल्याची माहिती काही प्रथमदर्शींनी दिली. मात्र, चालक नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत घटनास्थळावरून निघून गेला, याबाबत अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. अपघाताची माहिती मिळताच महामार्ग प्राधिकरणाची रुग्णवाहिका, पेट्रोलिंग वाहन तसंच कासा पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू केली. या अपघातामुळं गुजरातच्या दिशेनं जाणाऱ्या वाहिनीवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
राष्ट्रीय महामार्गावर खड्डे आणि दिशादर्शक फलकांचा अभाव : मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर विविध ठिकाणी पडलेले खड्डे तसंच दिशादर्शक फलकांचा अभाव यामुळं अपघातांचा धोका वाढत असल्याची तक्रार वाहनचालकांकडून करण्यात येत आहे. यापूर्वीही या महामार्गावर अनेक अपघातांच्या घटना घडल्यात. काही दिवसांपूर्वी चारोटी उड्डाणपुलावर रसायनयुक्त टँकर पलटी होऊन चालक जखमी झाला होता. महामार्गावरील अपघातांच्या घटनांनंतर रस्त्याची स्थिती, खड्डे, वळणांवरील सुरक्षाव्यवस्था तसंच दिशादर्शक फलकांचा अभाव हे मुद्दे पुन्हा ऐरणीवर आलेत. महामार्ग प्राधिकरणाने धोकादायक ठिकाणांची पाहणी करून आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी वाहनचालकांकडून होत आहे.
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