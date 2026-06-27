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छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दुधाची आवक घटली; लिटरमागे 10 रुपयांची वाढ, पनीर-खव्याची टंचाई

दुधाची आवक घटल्याचा परिणाम दुधापासून तयार होणाऱ्या पदार्थांवरही झाला असून पनीर आणि खव्याचा तुटवडा जाणवत आहे.

Milk Supply Declines in Chhatrapati Sambhajinagar
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दुधाची आवक घटली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 27, 2026 at 4:55 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांचं आर्थिक गणित बिघडत असताना आता दुधाच्या दरवाढीनंही ग्राहकांची चिंता वाढवली आहे. जिल्ह्यात मागील दीड महिन्यापासून दुधाची आवक कमी झाल्यानं सुट्या दुधाच्या दरात प्रतिलिटर सुमारे 10 रुपयांची वाढ झाली आहे. मात्र, महासंघ तसेच खासगी डेअरींच्या पिशवीबंद दुधाच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही. दुधाची आवक घटल्याचा परिणाम दुधापासून तयार होणाऱ्या पदार्थांवरही झाला असून पनीर आणि खव्याचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या पदार्थांच्या किंमती वाढण्याची शक्यता व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे.

'सुट्या दुधाच्या दरात प्रतिलिटर सुमारे 10 रुपयांची वाढ' : पाचोड येथील दूध व्यावसायिक निलेश नरवडे यांनी सांगितलं की, पावसाला झालेला विलंब, ग्रामीण भागातील दूध उत्पादनात झालेली घट आणि भेसळयुक्त दुधावरील कारवाईमुळे स्थानिक दुधाची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून मिळणाऱ्या सुट्या दुधाच्या दरात प्रतिलिटर सुमारे 10 रुपयांची वाढ झाली आहे. पावसाअभावी पशुखाद्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यानं दूध उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. त्याचबरोबर बाजारातील पुरवठा कमी आणि मागणी अधिक असल्यानं दुधासह दुधजन्य पदार्थांच्या किंमतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यावसायिकांनी वर्तवली आहे.

दुधाच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता : शहरालगतचं आडगाव हे शहराला सर्वाधिक दूध पुरवठा करणाऱ्या गावांपैकी एक असून, येथून दररोज सुमारे 7 ते 8 हजार लिटर दूध शहरात विक्रीसाठी पाठवलं जातं. दर्जेदार दुधामुळे आडगावच्या दुधाला कायमच मागणी असते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून दुधाची मागणी वाढल्यानं दरात 3 ते 5 रुपयांची वाढ झाली असून, आगामी काळात आणखी दरवाढ होण्याची शक्यता असल्याची माहिती शेतकरी व दूध व्यावसायिक जगदीश डवले यांनी दिली.

त्यांच्या मते, भेसळयुक्त दुधाविरोधात प्रशासनाने सुरू केलेल्या कारवाईमुळे बाजारातील अशा दुधाचा पुरवठा कमी झाला आहे. परिणामी, शुद्ध दुधाची मागणी वाढून त्याचा परिणाम दरवाढीवर होत आहे.

पनीरची आवक घटली; दरवाढीची शक्यता : 'मायरी' डेअरीचे संचालक शिवम काळे यांनी सांगितलं की, डेअरीमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक दुधाच्या नमुन्याची अत्याधुनिक यंत्राद्वारे तपासणी केली जाते. भेसळ आढळल्यास ते दूध स्वीकारलं जात नाही. भेसळयुक्त दुधावरील कारवाईमुळे अशा दुधाचा पुरवठा कमी झाला असून, त्याचा परिणाम पनीरच्या उत्पादनावर झाला आहे.

सध्या चांगल्या दर्जाचं पनीर 290 ते 300 रुपये प्रतिकिलो दरानं विकलं जात आहे. यापूर्वी कमी दर्जाचे व भेसळयुक्त पनीर 230 रुपयांपर्यंत उपलब्ध होत होतं. मात्र, कारवाईच्या भीतीमुळे अशा पनीरचा पुरवठा घटला असून दर्जेदार पनीरची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे पनीरच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे. काळे यांनी स्पष्ट केलं की, सध्या पिशवीबंद दुधाच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नसली, तरी दुधाची टंचाई कायम राहिल्यास आगामी काळात दरवाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

खवा-पनीरच्या दरातही वाढीचे संकेत : शहरातील प्रभा डेअरीचे संचालक राजेश जैन यांनी सांगितलं की, दुधजन्य पदार्थांमध्ये प्रामुख्यानं पनीर आणि खवा यामध्ये भेसळ होण्याची शक्यता असते. मात्र, दह्यामध्ये भेसळ होण्याची शक्यता अत्यल्प आहे.

त्यांच्या मते, भारतीय निकषांनुसार प्रतिव्यक्ती दररोज सुमारे 70 ते 200 मिली दुधाची गरज असते. त्या प्रमाणात जिल्ह्याची लोकसंख्या विचारात घेतल्यास दररोज सुमारे 8 ते 9 लाख लिटर दुधाची आवश्यकता आहे. साधारण चार सदस्यांच्या कुटुंबासाठी एक लिटर दूध आवश्यक असून, दूध संघ, खासगी डेअऱ्या, शेतकरी आणि इतर माध्यमांतून बाजारात दुधाचा पुरवठा केला जातो. राजेश जैन यांनी सांगितलं की, बीड, अहमदनगर आणि मध्य प्रदेशातून येणाऱ्या भेसळयुक्त खव्यावर अलीकडे झालेल्या कारवाईमुळे त्याचा पुरवठा कमी झाला आहे. परिणामी, बाजारात खव्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. सध्या पनीर आणि खव्याच्या दरात वाढ झालेली नसली, तरी पुरवठा कमी राहिल्यास लवकरच त्यांच्या किमती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

TAGGED:

MILK SUPPLY DECLINES SAMBHAJINAGAR
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