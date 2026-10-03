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ना पाणी, ना चारा, दुष्काळाचा वाढला पारा! दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत, चारा देण्याची सरकारकडं मागणी

दुष्काळाचा परिणाम दूध व्यावसायिकांवर होताना दिसत आहे. पाणी, चारा टंचाईमुळे दूध संकलन कमी झाले आहे.

Drought Impact Milk Producing Farmer
दुष्काळाचा दूध व्यावसायिकांवर परिणाम (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2026 at 12:27 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर - राज्यात दुष्काळाच्या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय वाईट झाली आहे. जोड धंदा असलेला दुग्ध व्यवसाय कोलमडला असल्याने जनावरे जगवायचे कसे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहराला दूध पुरवठा करणाऱ्या आडगाव येथील शेतकरी त्रस्त आहेत. गावातून जवळपास 4 ते 5 हजार लिटर दूध शहरी भागात विक्री केले जाते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून त्यात 50 टक्के परिणाम जाणवत आहे.

जनावरांना चारा खाऊ घालताना मर्यादा आल्याने हा परिणाम झाला आहे. गाय विकत घेताना एक ते दीड लाखांचा खर्च शेतकऱ्याने केला. आता ती जनावरे विकण्याची नामुष्की येण्याची भीती शेतकऱ्यांना आहे. तशी परिस्थिती निर्माण झाली तरी त्यांना बाजारात किती भाव मिळेल यात शंका असल्याने सरकारने आमच्या जनावरांसाठी व्यवस्था करावी, अशी मागणी आडगाव येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे.

दुष्काळाचा दूध व्यावसायिकांवर परिणाम (ETV Bharat Reporter)

आडगाव येथे मोठ्या प्रमाणात दूध व्यावसायिक - शहराच्या जवळ असलेल्या आडगाव येथे मोठ्या प्रमाणात दुग्ध व्यावसायिक शेतकरी आहेत. शेतीला जोडधंदा म्हणून दुधातून चांगले उत्पन्न त्यांना मिळते. मात्र, यंदा त्यावर देखील संक्रांत येण्यास सुरुवात झाली आहे. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या महिला, कांदा उत्पादक शेतकरी, फुल विक्रेते, फळभाज्या विक्रेते यांच्यासह आता दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्यांवर देखील आता मोठे संकट निर्माण झाले आहे.

दूध व्यावसायिकांवर संकट - राज्यातील दुग्ध व्यावसायिक आर्थिक संकटात सापडला आहे. मराठवाड्यात दोन ते अडीच महिन्यांपासून पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांचे सर्व काही निसर्गाने हिरावून घेतले आहे. पिकं जळाली. त्यात आता चारा आणि पाणी नाही. त्यामुळे पुढील काही दिवसात चारा टंचाई आणि पाणी टंचाईला सामोरे जाण्याची वेळ येणार आहे. चाऱ्याअभावी दुधामध्ये देखील घट झाली आहे, चारा कमी पडत आहे. तो विकतही मिळत नाही. जिथे दहा लिटर दूध निघत होते त्याठिकाणी सात ते आठ लिटर दूध निघत आहे. आता गाई विकायला गेलोत तरी त्यांना कोणी घेईल का? असा प्रश्न आडगाव येथील शेतकरी रमेश वाघ यांनी उपस्थितीत केला आहे.

Drought Impact Milk Producing Farmer
दुष्काळाचा दूध व्यावसायिकांवर परिणाम (ETV Bharat Reporter)

सरकारने मदत द्यावी - सरकारने दूध व्यावसायिकांना देखील आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, त्यात सर्वात आधी चारा छावण्या लवकरच सुरू केल्या पाहिजे. त्यामुळे किमान आमच्या गाई आणि म्हशी तरी वाचतील. जर दुग्ध व्यावसायिक वाचवायचा असेल तर त्याला मदत करायला पाहिजे, अशी मागणी दुग्ध व्यावसायिकांनी केली.

...तर जनावरं दगावतील - "जर सरकारने लवकर चाऱ्या छावण्या सुरू केल्या नाहीत तर, दुग्ध व्यावसायिकावर वाईट वेळ येईल. आमच्याकडे चारा होता. आता तो संपला आहे. चाऱ्याची एक गाडी बारा हजारामध्ये मिळत होती, ती गाडी आता वीस हजार रुपयेमध्ये मिळत आहे. ते देखील आम्ही घेण्यास तयार आहोत. मात्र, पैसे असून देखील आता चारा मिळत नाही. आमच्या दूध व्यवसायावरती खूप मोठा परिणाम झाला आहे. सरकारने लवकर चाऱ्या छावण्या सुरू केल्या नाही तर आमचे जनावरे लवकरच दगावून जातील," अशा भावना शेतकरी नेते जगदीश डवले यांनी व्यक्त केली आहे.

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TAGGED:

MILK PRODUCING FARMER
दूध व्यावसायिक परिणाम
MARATHWADA DROUGHT CRISIS
मराठवाडा दुष्काळ
DROUGHT MILK PRODUCING FARMER

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