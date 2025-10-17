"गोकुळचा मोर्चा आमच्या काळजावर ठेच"; हसन मुश्रीफ - सतेज पाटील यांनी घेतला शौमिका महाडिक यांचा समाचार
गोकुळ दूध संघाच्या डिबेंचर कपातीविरोधात शौमिका महाडिक यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला. यानंतर सत्ताधारी हसन मुश्रीफ आणि सतेज पाटील यांनी महाडिक यांच्यावर जोरदार टीका केली.
Published : October 17, 2025 at 6:34 PM IST
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळला प्राथमिक दूध पुरवठा करणाऱ्या संस्थांना देण्यात येणारी डिबेंचरमध्ये कपात करण्यात आली. या विरोधात गुरुवारी जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांनी गोकुळ दूध संघावर भव्य मोर्चा काढला. या मोर्चाचं नेतृत्व विरोधी संचालिका शौमिका महाडिक यांनी केलं. या मोर्चानंतर सत्ताधारी मंडळी संस्थाचालकांना भेडसावणाऱ्या या प्रश्नावर काय बोलतात, याकडं जिल्ह्याचं लक्ष लागलं होतं. शुक्रवारी वसुबारसनिमित्तानं गोकुळ दूध संघात गाई आणि म्हशींच्या पूजनाचा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमाला वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील, शिवसेनेचे आमदार चंद्रदीप नरके यांच्यासह सर्व संचालक उपस्थित होते. या कार्यक्रमात सत्ताधारी मंडळींनी गोकुळवर झालेल्या मोर्चावरुन महाडिक गटाला लक्ष्य केलं. राजकीय टोलेबाजीत मात्र डिबेंचरचा मुद्दा साईडलाईन झाला.
सत्ताधाऱ्यांनी घेतला शौमिका महाडिक यांचा समाचार : "ज्यांनी 32 वर्ष गोकुळ दूध संघ ताब्यात ठेवला त्यांच्याच सूनबाईंनी गोकुळ विरोधी निघालेल्या मोर्चाचं नेतृत्व केलं. सत्तेत असताना डिबेंचर सुरू केलेल्यांनी आता डिबेंचरला विरोध सुरू केला आहे, ही भूमिका योग्य नाही. गोकुळवर धडकलेला कालचा मोर्चा म्हणजे आमच्या काळजावर पोहोचलेली ठेच आहे," अशा शब्दात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी संचालिका शौमिका महाडिक यांच्यावर निशाणा साधला. तर महाडिकांचे पारंपरिक विरोधक आमदार सतेज पाटील यांनी "गेली साडेचार वर्ष गोकुळमध्ये दूध उत्पादकांच्या हिताचे निर्णय घेतले. कुणाचा जावई मोठा व्हावा म्हणून आम्ही प्रयत्न केला नाही, असं म्हणत महाडिकांना टोला लगावला. वसुबारसनिमित्तानं गोकुळमध्ये आयोजित कार्यक्रमात मंत्री मुश्रीफ आणि आमदार सतेज पाटील यांनी महाडिकांचा चांगलाच समाचार घेतला.
सतेज पाटील यांचा महाडिकांवर निशाणा : "गाय आणि म्हैस दूध दरात वाढ करून शेतकऱ्यांना मदत केली. गोकुळ शेतकऱ्यांचा राहावा, कुणाच्याही एकट्याच्या ताब्यात गोकुळ नको असं काम गेली साडेचार वर्ष केलं. कुणाचा जावई मोठा करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला नाही. शेतकऱ्यांबद्दल आपुलकी आणि प्रेम आहे. डिबेंचरबाबत कायमस्वरुपी तोडगा काढला जाणार आहे. या जिल्ह्यात पुन्हा डिबेंचरचा मुद्दा येणार नाही याची काळजी घेऊ. संचालक बोर्डात ज्यांनी या मुद्द्यावर सह्या केल्या, त्यांची नावं जाहीर करा. संचालक बोर्डात एक भूमिका घ्यायची आणि बाहेर एक भूमिका घेतली जाते, असं म्हणत आमदात सतेज पाटील यांनी शौमिका महाडिक यांच्यावर टीकास्त्र सोडलं.
दूध खरेदी दरात एक रुपयांची वाढ : "गोकुळ दूध संघाकडून म्हशीच्या आणि गायीच्या दुधाच्या खरेदी दरात एक रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याचं गोकुळचं नेते वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जाहीर केलं. ही दरवाढ 1 ऑक्टोबरपासून लागू केली आहे. सत्ता आल्यापासून 15 रुपये दरवाढ केली तर पशुखाद्यात 50 रुपये दर कमी केला. ज्यांनी 32 वर्षे सत्ता ठेवली, त्यांच्या सुनबाईंनी कालच्या मोर्चाचं नेतृत्व केलं. आपण सत्तेत असताना 'डिबेंचर' सुरू केलं. तेच डिबेंचरला विरोध करतात ही भूमिका योग्य नाही. काल गोकुळमध्ये जो मोर्चा निघाला, तो आमच्या काळजाला ठेच आहे. डिबेंचरचा अभ्यास करा आणि शेतकऱ्यांची भूमिका जाणून घेऊ. त्यानंतर योग्य निर्णय घेतला जाईल, विनाकारण गैरसमज होईल असं करू नका. पुढच्यावेळी डिबेंचरचा मुद्दा येणार नाही याची काळजी घ्या. आता गोकुळचं संकलन 25 लाख लिटर झालं पाहिजे. याबाबत प्रयत्न करा. मी रोज आमचा ऑनलाईन गोठा पाहतो. आमच्या म्हशींचं दूध दररोज 280 लिटर झालं असं मंत्री मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केलं.
