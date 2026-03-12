रत्नागिरीमध्ये भूकंपाचा सौम्य धक्का, अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं प्रशासनाचं नागरिकांना आवाहन
रत्नागिरी शहराहून 15 किलोमीटर दूर असणाऱ्या चांदेराई गावात भूकंपाचे धक्के जाणवले.
Published : March 12, 2026 at 9:23 PM IST|
Updated : March 12, 2026 at 9:42 PM IST
रत्नागिरी - रत्नागिरी जिल्ह्यात भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवले. रत्नागिरी शहराहून 15 किलोमीटर दूर असणाऱ्या चांदेराई गावात भूकंपाचे धक्के जाणवले. या भूकंपामुळं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं होतं. मात्र, अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.
भूकंपाची तीव्रता 2.8 इतकी - 'National Center for Seismology' नं दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी रात्री 8 वाजून 19 मिनिटांनी हा भूकंप जाणवला. रिश्टर स्केलवर या भूकंपाची तीव्रता 2.8 इतकी मोजण्यात आली आहे. या भूकंपाचा केंद्रबिंदू हा रत्नागिरी भागात जमिनीखाली जवळपास दहा किलोमीटर खोलीवर होता.
EQ of M: 2.8, On: 12/03/2026 20:19:57 IST, Lat: 16.92 N, Long: 73.44 E, Depth: 10 Km, Location: Ratnagiri, Maharashtra.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) March 12, 2026
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/TU86FfktTw
नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण - या परिस्थितीत नागरिकांनी अफवांना बळी पडू नये तसंच घाबरून न जाता सतर्क रहावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. रात्रीची वेळ असल्याने अनेक नागरिक हे घरीच होते. अचानक धक्का जाणवल्याने नक्की काय आहे हे अनेकांना कळेनासे झाले होते. त्यामुळं सर्वच नागरिक घाबरले होते. अनेकांनी घराबाहेर येत घटनेबाबत माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला.
धक्क्यामुळं लोक घराबाहेर आले - गुरुवारी सायंकाळी रत्नागिरी परिसरात भूकंपाचा सौम्य धक्का जाणवल्याची घटना घडल्याने नागरिकांमध्ये काही वेळ घबराट पसरली होती. या भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर 2.8 इतकी नोंदवली आहे. हा धक्का रात्री 8:10 वाजताच्या सुमारास जाणवला. या धक्क्यामुळं लोक घराबाहेर आले होते. या भूकंपामुळे कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झाल्याचे वृत्त नाही.
रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाचं आवाहन - कोकणातील प्रसिद्ध शिमगोत्सवानिमित्तानं अनेक नागरिक हे कोकणात दाखल झाले होते. त्यामुळं आनंदाचं वातावरण पसरलं होतं. अशातच हा भूकंप झाल्यानं नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, घाबरुन न जाण्याचं आवाहन रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाकडून नागरिकांना करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा - एका धाडसी धोरणाला अखेर फासला हरताळ : भारताच्या 2025 च्या भूकंपीय संहितेची माघार