विदर्भाची जमीन का हादरतेय? गेल्या 20 दिवसांत 7 ठिकाणी भूकंपाचे हादरे; नेमकं कारण काय?
विदर्भात गेल्या 20 दिवसातं अनेकदा भूकंपाच्या सौम्य धक्क्यांची नोंद झाली आहे. याचे कारण काय असू शकते? यासंदर्भात 'ईटीव्ही भारतचे' प्रतिनिधी धनजंय टिपले यांचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : November 20, 2026 at 4:00 PM IST
नागपूर : नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात गेल्या काही दिवसांपासून भूकंपाच्या सौम्य धक्क्यांची नोंद होत असल्यानं नागरिकांचं लक्ष या घटनांकडे वेधलं गेलं आहे. नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड, चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर, तसेच जळगाव, बुलढाणा, मलकापूर आणि अकोला जिल्ह्याच्या परिसरातही भूगर्भातील हालचाली नोंदवण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, काही दिवसांच्या अंतरानं वारंवार भूकंपाचे धक्के नोंदवले जात असल्यानं या घटनांमागील नेमक्या कारणांचा शोध घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
या भूकंपांची तीव्रता कमी असल्यानं अद्याप कुठेही जीवितहानी किंवा मालमत्तेचं नुकसान झालेलं नाही. मात्र, तुलनेनं कमी भूकंपप्रवण क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विदर्भात वारंवार भूगर्भीय हालचालींची नोंद होणं हा भूगर्भशास्त्रज्ञांच्या अभ्यासाचा विषय ठरत आहे. या हालचाली नैसर्गिक भूगर्भीय प्रक्रियांचा परिणाम आहेत की त्यांचा संबंध खाणकाम, धरणांमुळे निर्माण होणारा भूगर्भीय ताण किंवा अन्य मानवी हस्तक्षेपाशी आहे, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दख्खनच्या पठारावर वसलेला विदर्भ भूकंपाच्या दृष्टीने किती सुरक्षित? :
दख्खनच्या पठारावर वसलेला विदर्भ हा तुलनेनं कमी भूकंपप्रवण प्रदेश मानला जातो. उत्तरेला सातपुडा आणि विंध्य पर्वतरांगा, पश्चिमेला सह्याद्री, तर पूर्वेला पूर्व घाट यांच्या दरम्यान दख्खनचं पठार विस्तारलेलं आहे. या प्रदेशातील वायव्येकडील मोठ्या भागात प्राचीन ज्वालामुखी उद्रेकातून निर्माण झालेल्या बेसाल्ट खडकांचे थर आढळतात. या भूस्तरांना 'दख्खन ट्रॅप' म्हणून ओळखलं जातं.
बेसाल्ट खडकांची झीज झाल्याने या भागात सुपीक काळ्या मातीची निर्मिती झाली आहे. त्यामुळे कापूस आणि इतर पिकांच्या उत्पादनासाठी हा प्रदेश महत्त्वाचा ठरतो. मात्र, भूगर्भीय रचनेच्या दृष्टीने स्थिर मानल्या जाणाऱ्या या परिसरातही भूकंपाच्या हालचाली होऊ शकतात.
27 ऑक्टोबरपासून भूकंपाच्या नोंदींची मालिका :
27 ऑक्टोबरपासून विदर्भातील विविध भागांमध्ये भूकंपाच्या सौम्य धक्क्यांची नोंद होण्यास सुरुवात झाली. नागपूर, चंद्रपूर, मलकापूर, बुलढाणा यांसह अन्य भागांमध्ये भूगर्भातील हालचाली भूकंपमापन यंत्रांवर नोंदवण्यात आल्या आहेत. या धक्क्यांची तीव्रता कमी असल्यानं अनेक ठिकाणी नागरिकांना त्यांची जाणीवही झाली नाही. मात्र, भूकंपमापन केंद्रांवर या हालचालींची नोंद झाल्यानं या घटनांचं महत्त्व वाढलं आहे.
22 ऑक्टोबर ते 16 नोव्हेंबर दरम्यान भूकंपाच्या घटना :
राष्ट्रीय भूकंपशास्त्र केंद्राच्या नोंदी आणि उपलब्ध माहितीनुसार, 22 ऑक्टोबर ते 16 नोव्हेंबर या कालावधीत विदर्भ आणि लगतच्या मध्य भारतातील परिसरात अनेक भूकंपांची नोंद झाली आहे. या घटनांचा कालक्रम पाहता नागपूर, चंद्रपूर, बुलढाणा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील विविध भागांमध्ये भूगर्भीय हालचाली झाल्याचे दिसून येते.
- 27 ऑक्टोबर रोजी नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड परिसरात दोन भूकंपांची नोंद झाली. हळदगावजवळ 2.3, तर दवहा परिसरात 3.0 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप नोंदवण्यात आला.
- 9 नोव्हेंबर हा दिवस या भूकंप मालिकेतील महत्त्वाचा ठरला. या दिवशी तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी भूकंपाची नोंद झाली. उमरेडजवळील परडगाव तलाव परिसरात 2.6, यवतमाळ जिल्ह्यातील कळंब परिसरात 3.0, तर खापरखेड्याजवळील सोहोली परिसरात 1.9 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप नोंदवण्यात आला. एकाच दिवशी वेगवेगळ्या ठिकाणी भूकंपाच्या नोंदी झाल्यानं या घटनांकडे विशेष लक्ष वेधलं गेलं.
- 14 नोव्हेंबर रोजी मध्य प्रदेशातील खरगोन जिल्ह्याजवळ 4.5 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप झाला. या भूकंपाचे धक्के महाराष्ट्रातील काही भागांतही जाणवले. त्यानंतर 15 नोव्हेंबर रोजी नागपूर जिल्ह्यातील उमरेडजवळील मकरधोकडा परिसरात 2.9 तीव्रतेचा भूकंप नोंदवण्यात आला.
- 16 नोव्हेंबर रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यात पुन्हा दोन भूकंपांची नोंद झाली. दुपारी 4 वाजून 14 मिनिटांनी 3.2, तर सायंकाळी 5 वाजून 30 मिनिटांनी 2.8 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप झाला. या दोन्ही घटनांमध्ये 76 मिनिटांचं अंतर होतं. विशेष म्हणजे, दोन्ही भूकंपांचे केंद्रबिंदू वेगवेगळ्या ठिकाणी होते.
या सर्व घटनांमध्ये कोणतीही जीवितहानी किंवा मालमत्तेचं नुकसान झालेलं नाही. मात्र, अवघ्या काही आठवड्यांच्या कालावधीत विदर्भ आणि लगतच्या परिसरात अनेक भूकंपांची नोंद झाल्याने या भूगर्भीय हालचालींच्या कारणांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरत आहे.
भूकंपामागील भूगर्भीय कारण काय? :
पृथ्वीचा बाह्य थर अनेक लहान-मोठ्या भूखंडीय प्लेट्समध्ये विभागलेला आहे. या प्लेट्स अतिशय संथ गतीनं सतत हालचाल करत असतात. भारतीय प्लेट उत्तरेकडे सरकत युरेशियन प्लेटला धडकत आहे. गेल्या कोट्यवधी वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रक्रियेमुळे हिमालय पर्वतरांगांची निर्मिती झाली. आजही या दोन प्लेट्समधील हालचालींमुळे भूगर्भात मोठ्या प्रमाणावर ताण निर्माण होत असतो. हा ताण खडकांमध्ये साठत जातो. एखाद्या ठिकाणी खडकांची ताण सहन करण्याची क्षमता संपल्यानंतर त्यांच्यात अचानक हालचाल होते. त्यातून मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा बाहेर पडते आणि भूकंपाचे धक्के निर्माण होतात.
यापूर्वी नागपूर परिसरात 1938 मध्ये 6.3 रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या भूकंपाची नोंद झाल्याचं सांगितलं जातं. भारतीय आणि युरेशियन प्लेट्समधील टक्कर ही दीर्घकालीन भूगर्भीय प्रक्रिया असून तिचा परिणाम भारतीय उपखंडातील विविध भागांवर होत असतो. मात्र, विदर्भातील अलीकडील भूकंपांचं नेमकं कारण याच प्लेट्सच्या हालचाली आहेत, असं निश्चितपणे सांगण्यासाठी स्वतंत्र भूगर्भीय अभ्यास आवश्यक आहे.
कमी कालावधीत एखाद्या विशिष्ट भौगोलिक परिसरात अनेक लहान किंवा मध्यम तीव्रतेचे भूकंप होण्याच्या घटनांना भूगर्भशास्त्रात 'Earthquake Swarm' अर्थात भूकंपांचा समूह असं म्हणतात. अशा घटनांमध्ये एकाच मोठ्या भूकंपानंतर येणारे आफ्टरशॉक्स असं स्वरूप नसतं, तर अनेक भूकंपांची मालिका नोंदवली जाते.
मात्र, विदर्भातील अलीकडील भूकंपांच्या घटनांचा अभ्यास करताना त्यांची तीव्रता, केंद्रबिंदू, खोली आणि कालावधी यांचा एकत्रित विचार करणं आवश्यक आहे. या नोंदींच्या आधारेच या घटनांना अर्थक्वेक स्वॉर्म म्हणता येईल का आणि त्यामागील भूगर्भीय प्रक्रिया कोणती आहे, हे स्पष्ट होऊ शकते.
खाणकामाचा भूकंपांशी संबंध आहे का? :
चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्ह्यांतील काही भागांमध्ये कोळसा खाणी आणि विविध खनिजांच्या उत्खननाचं काम सुरू आहे. त्यामुळे अलीकडील भूकंपांच्या घटनांचा खाणकामाशी काही संबंध आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. खाणकामादरम्यान करण्यात येणारे स्फोट आणि उत्खननामुळे निर्माण होणारी कंपने यांचा स्थानिक पातळीवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, खाणकामातील स्फोटांमुळे निर्माण होणारी कंपने आणि नैसर्गिक भूकंप यांमध्ये फरक आहे.
खाणकामादरम्यान होणाऱ्या स्फोटांचा परिणाम सामान्यतः मर्यादित क्षेत्रात जाणवतो. त्यामुळे विदर्भातील अलीकडील भूकंपांच्या घटनांमागे केवळ खाणकाम हेच कारण असल्याचं म्हणता येणार नाही. जमिनीखालील खडकांमध्ये होणारे बदल आणि स्थानिक भूगर्भीय हालचालींमुळेही कंपन निर्माण होऊ शकतात. मात्र, प्रत्येक कंपन हा भूकंप असतोच असं नाही. विदर्भातील अलीकडील सर्व भूकंप खाणकामामुळे झाले आहेत, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असं प्राध्यापक डॉ. कीर्तीकुमार रणदिवे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
धरणांमुळे भूकंप होऊ शकतात का? :
धरणं आणि भूकंप यांचा संबंध हा भूगर्भशास्त्रातील स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. मोठ्या धरणांमध्ये पाण्याचा प्रचंड साठा जमा झाल्यानंतर त्या परिसरातील जमिनीवर पडणाऱ्या भारात बदल होतो. तसेच जलाशयातील पाणी जमिनीखालील खडकांमधील भेगांमधून झिरपल्यास भूगर्भातील दाबाच्या स्थितीतही बदल होऊ शकतो.
काही विशिष्ट भूगर्भीय परिस्थितींमध्ये या बदलांचा आधीपासून ताणाखाली असलेल्या खडकांच्या रचनांवर परिणाम होतो आणि भूकंपीय हालचालींना चालना मिळू शकते. मात्र, विदर्भातील अलीकडील भूकंपांचा कोणत्याही विशिष्ट धरणाशी संबंध असल्याचं अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
जुन्या भेगा पुन्हा सक्रिय होऊ शकतात का? :
पृथ्वीच्या अंतर्गत भागातील खडकांमध्ये अनेक वर्षांपूर्वी निर्माण झालेल्या भेगा आणि कमकुवत पट्टे असतात. भूगर्भशास्त्रात या भेगांना 'फॉल्ट' (Fault) असं म्हणतात. दीर्घकाळ निष्क्रिय असलेल्या या भेगांवर भूगर्भातील ताण वाढल्यास त्या पुन्हा सक्रिय होऊ शकतात. अशा वेळी खडकांचे दोन भाग अचानक एकमेकांच्या तुलनेत सरकतात आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा मुक्त होते. या ऊर्जेमुळे भूकंपाचे धक्के निर्माण होतात. त्यामुळे एखाद्या परिसरात यापूर्वी मोठ्या भूकंपांची नोंद झाली नसली, तरी भविष्यात तिथं भूकंप होण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही.
पावसाच्या पाण्याचा भूगर्भावर काय परिणाम होतो? :
पावसाचं पाणी जमिनीत मुरून खडकांमधील भेगा आणि जमिनीखालील पोकळ्यांपर्यंत पोहोचू शकते. त्यामुळे काही ठिकाणी भूगर्भातील पाण्याच्या दाबात बदल होऊ शकतो. आधीपासून तणावाखाली असलेल्या खडकांमधील भेगांमध्ये पाण्याचा दाब वाढल्यास त्यांच्या हालचालींना चालना मिळू शकते. परिणामी काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये भूकंपीय हालचाली घडू शकतात.
मात्र, पाऊस पडला किंवा पाणी जमिनीत मुरलं म्हणजे भूकंप होणारच असं नाही. त्यासाठी संबंधित परिसराची भूगर्भीय रचना, खडकांवरील ताण आणि जमिनीखालील पाण्याचा दाब अशा अनेक घटकांचा विचार करावा लागतो.
चंद्रपूर परिसरातील भूकंप आणि नदीखोऱ्यांची रचना :
चंद्रपूर परिसरात भूकंपाचे धक्के जाणवल्यानंतर या भागातील भूगर्भीय रचनेचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. प्राणहिता आणि गोदावरी नदीच्या खोऱ्यांमध्ये विविध प्रकारचे खडक, भूगर्भीय भेगा आणि कमकुवत पट्टे आढळतात. त्यामुळे या परिसरातील भूकंपांची कारणे समजून घेण्यासाठी भूगर्भातील भेगांची दिशा, खोली, त्यांच्यातील हालचाली आणि परिसरातील भूगर्भीय ताण यांचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे.
मात्र, नदीचा प्रवाह किंवा नदीखोऱ्याचं अस्तित्व हेच भूकंपाचं कारण आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. त्यासाठी भूकंपाचे केंद्र, खोली, तीव्रता आणि स्थानिक भूगर्भीय हालचालींच्या नोंदींचे वैज्ञानिक विश्लेषण करावे लागते.
एकंदरीत, भूकंपामागील नेमकं कारण केवळ धक्के जाणवल्यानं निश्चित करता येत नाही. त्यासाठी भूगर्भातील प्लेट्सच्या हालचाली, खडकांमधील ताण, जुन्या भेगांची स्थिती आणि स्थानिक भूगर्भीय परिस्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित अभ्यास करणं आवश्यक आहे, अशी माहिती राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या भूविज्ञान विभागाचे प्राध्यापक डॉ. कीर्तीकुमार रणदिवे यांनी दिली.
सौम्य भूकंपाचे धक्के म्हणजे मोठ्या भूकंपाचा इशारा असतो का? :
विदर्भात वारंवार नोंदवल्या जाणाऱ्या सौम्य भूकंपांच्या धक्क्यांमुळे नागरिकांच्या मनात भविष्यात मोठा भूकंप होण्याची शक्यता आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र, काही दिवसांच्या कालावधीत अनेक सौम्य भूकंप झाल्यानं मोठा भूकंप होणारच, असं म्हणता येत नाही. त्याचवेळी भविष्यात मोठा भूकंप होण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारताही येत नाही.
भूकंपांचे अचूक भाकीत करणं हे आजही विज्ञानासमोरील मोठं आव्हान आहे. काही वेळा मोठ्या भूकंपापूर्वी लहान धक्के जाणवू शकतात. अशा धक्क्यांना 'फोरशॉक्स' (Foreshocks) म्हणतात. मात्र, प्रत्येक लहान भूकंप हा मोठ्या भूकंपाचा पूर्वसंकेत असतोच असं नाही. अनेकदा लहान भूकंपांची मालिका कोणत्याही मोठ्या भूकंपाशिवाय संपते. त्यामुळे विदर्भातील अलीकडील भूकंपांच्या घटनांवरून मोठ्या भूकंपाचा इशारा मिळत आहे, असा निष्कर्ष काढणं योग्य ठरणार नाही. या घटनांचं सातत्यानं निरीक्षण, भूकंपांची तीव्रता, केंद्रबिंदू आणि भूगर्भीय रचनेचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे.