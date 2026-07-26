ETV Bharat / state

नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यात भूकंपाचे सौम्य धक्के; कोणतीही जीवितहानी नाही

सुरगाणा तालुक्यातील बोरगाव परिसर, वांझुळपाडा, हरणटेकडी, रोटी, शिंदे आणि मोहपाडा (चि.) या गावांमध्ये शनिवारी भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवले.

Mild earthquake nashik
प्रतिकात्मक फोटो (IANS)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 26, 2026 at 6:55 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक - जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यातील बोरगाव परिसर, वांझुळपाडा, हरणटेकडी, रोटी, शिंदे आणि मोहपाडा (चि.) या गावांमध्ये शनिवारी (दि. २५ जुलै २०२६) सकाळी ९.५५ ते दुपारी १२.१० या कालावधीत भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवले. या घटनेत कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झालेली नसून, जिल्हा प्रशासन व स्थानिक यंत्रणांकडून घटनास्थळी प्रत्यक्ष पाहणी केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली आहे.

नाशिक येथील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (MERI) कडून प्राप्त माहितीनुसार, आज सकाळी ९.५५ वाजता ३.० रिश्टर तीव्रतेचा, सकाळी १०.०१ वाजता २.२ रिश्टर तीव्रतेचा, सकाळी १०.०२ वाजता २.० रिश्टर तीव्रतेचा आणि दुपारी १२.१० वाजता २.५ रिश्टर तीव्रतेचा भूकंप नोंदविण्यात आला. हे सर्व धक्के नाशिक वेधशाळेपासून सुमारे ४५ ते ४७ किलोमीटर अंतरावरील परिसरात नोंदविण्यात आले.याशिवाय, दिंडोरी तालुक्यातील भनवड येथेही दोन सौम्य धक्के जाणवल्याची प्राथमिक माहिती प्राप्त झाली आहे.जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना घाबरून जाऊ नये, अफवांवर विश्वास ठेवू नये तसेच सोशल मीडियावर असत्यापित माहिती प्रसारित करू नये, असे आवाहन केले आहे.

आपत्कालीन टोल फ्री क्रमांक जारी

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. आपत्कालीन मदतीसाठी टोल फ्री क्रमांक १०७७ तसेच ०२५३-२३१४१८१ उपलब्ध आहेत.भूकंपमापन यंत्रणा (MERI, नाशिक) व संबंधित तज्ज्ञांकडून सद्यस्थितीचे सातत्याने विश्लेषण करण्यात येत आहे.तसेच आवश्यकता भासल्यास नागरिकांनी नजीकच्या तहसील कार्यालय अथवा ग्रामपंचायत कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी केले आहे.

TAGGED:

EARTHQUAKE TREMORS IN SURGANA
NASHIK EARTHQUAKE
नाशिक भूकंप धक्के
सुरगाणा भूकंप
MILD EARTHQUAKE IN NASHIK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.