बुलढाणा जिल्ह्यात भूकंपाचे सौम्य धक्के, केंद्रबिंदू मध्य प्रदेशातील खरगोन जिल्ह्यात
भूकंपाच्या धक्क्यांमुळे जिल्ह्यात कुठलंही जीवित किंवा मालमत्तेचं नुकसान झालेलं नाही. भूकंपाचे धक्के जाणवल्यांतर मात्र मलकापूरसह आसपासच्या भागात नागरिक थोड्या वेळासाठी घराबाहेर आले.
Published : November 14, 2026 at 1:45 PM IST
बुलढाणा - जिल्ह्यात आज सकाळी मध्य प्रदेशातील खरगोन येथे झालेल्या भूकंपामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातही सौम्य हादरे जाणवले. मलकापूर शहर तसंच परिसरातील अनेक गावांमध्ये नागरिकांना हे धक्के स्पष्टपणे जाणवले. ही घटना सकाळी सुमारे 9 वाजून 15 मिनिटांची आहे.
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) नुसार, भूकंप रिश्टर स्केलवर 4.5 तीव्रतेचा होता. त्याचा केंद्रबिंदू मध्य प्रदेशातील खरगोन जिल्ह्यात (सुमारे 21.59° उत्तर अक्षांश आणि 75.552° पूर्व रेखांश) होता. भूकंप जमिनीखाली सुमारे 10 किलोमीटर खोलीवर झाला होता. या भूकंपाचं हे उथळ केंद्र असल्याने परिसरात हादरे अधिक स्पष्ट जाणवले.
बुलढाणा जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या धक्क्यांमुळे जिल्ह्यात कुठलंही जीवित किंवा मालमत्तेचं नुकसान झालेलं नाही. भूकंपाचे धक्के जाणवल्यांतर मात्र मलकापूरसह आसपासच्या भागात नागरिक थोड्या वेळासाठी घराबाहेर आले. काहींना घरातील वस्तू हलताना जाणवले, मात्र परिस्थिती ताबडतोब नियंत्रणात आली. शेजारील जळगाव जिल्ह्यातही चोपडा, यावल, भुसावळ, मुक्ताईनगर अशा भागात हे हादरे जाणवल्याची माहिती मिळत आहे.
प्रशासनाकडून नागरिकांना शांत राहण्याचे आणि अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. भूकंप झाल्यानंतर सुरक्षित ठिकाणी जाणे, इमारतींमधून बाहेर पडणे आणि अधिकृत माहितीची वाट पाहणे यासारख्या उपाययोजनांचे पालन करण्याचे सांगण्यात आले. यापूर्वीही या परिसरात क्वचित सौम्य भूकंप जाणवले आहेत. यावेळीही तीव्रता मध्यम असली तरी नुकसान न झाल्याने प्रशासनाने दिलासा दिला आहे. स्थानिक अधिकारी स्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. वास्तविक या भागात मोठ्या प्रमाणावर भूकंप होत नाहीत. मात्र यावेळी झालेला भूकंप स्पष्टपणे जाणवला, असं स्थानिक नागरिकांनी सांगितलं.