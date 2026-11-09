थंडीत येणाऱ्या पक्षांनी फिरवली पाठ, अलनिनो आणि जल प्रदूषणामुळ झाला परिणाम, पक्षीमित्रांनी व्यक्त केली खंत
वाढते प्रदूषण आणि अलनिनोचा परिणाम असल्याने पक्षांच्या आगमनावर मोठा परिणाम झाला आहे. दरवर्षी देशी-विदेशी असे 184 प्रकाराचे पक्षी येत असतात.
Published : November 9, 2026 at 9:46 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - हिवाळा आला की धरण आणि तलावाच्या ठिकाणी देशी-विदेशी पक्षांचे आगमन मोठ्या प्रमाणात होते. यंदाच्या वर्षी अलनिनोचा प्रभाव असल्याने राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाअभावी अनेक धरणे आणि तलाव कोरडे पडलेत. मात्र जिल्ह्यातील जायकवाडी आणि सुखना प्रकल्पात मुबलक पाणी पाहायला मिळते. असे असले तरी यंदा पक्षांनी पाठ फिरवली असल्याचे पाहायला मिळाले. वाढते प्रदूषण आणि अलनिनोचा परिणाम असल्याने पक्षांच्या आगमनावर मोठा परिणाम झाला आहे. दरवर्षी देशी-विदेशी असे 184 प्रकाराचे पक्षी येत असतात. त्यात काही प्रमाणात पक्षी आले असले तरी संख्या निराशाजनक असल्याची माहिती पक्षी मित्र डॉ. किशोर पाठक यांनी दिली.
पक्षाचे आगमन झाले कमी - शहरातील जायकवाडी आणि सुखना येथील पाण्यात असणारी जलपर्णी पक्षांना आकर्षित करते, त्यामुळेच दरवर्षी 184 प्रकाराचे पक्षी थंडीच्या दिवसात या भागात वास्तव्यास येतात. त्यामध्ये 100 प्रकाराचे स्थानिक पक्षी तर 84 प्रकाराचे इतर राज्यातील आणि बाहेरील देशातील पक्षांचा समावेश असतो. पाण्यातील मिळणारी जलपर्णी पक्षांसाठी पौष्टिक असल्याने हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून पक्षी थंडीच्या दिवसात याठिकाणी दाखल होतात. विशेषतः युरोपियन देशांमध्ये बर्फ पडायला लागल्यानंतर त्यांना सुरक्षित ठिकाण आवश्यक असते, म्हणून चांगले खाद्य मिळेल अशा ठिकाणी पक्षी स्थलांतर करतात. त्यात जायकवाडी धरण हे सर्वाधिक आवडीचे ठिकाण मानले जाते. मात्र यंदा पाणीसाठा कमी असल्याने आणि पाण्यातील प्रदूषणामुळे पक्षांचे आगमन कमी प्रमाणात झाले आहे. विदेशातून काही पक्षी जायकवाडी आणि सुखना प्रकल्प परिसरात पाहण्यास मिळाले असले तरी त्यांची संख्या अतिशय कमी असल्याची माहिती पक्षीमित्र डॉ. किशोर पाठक यांनी दिली.
विदेशी पक्षी दाखल - जायकवाडी धरण परिसरात आणि सुखना प्रकल्प परिसरात दरवर्षी सायबेरिया, मध्य आशिया, युरोप येथून येणाऱ्या पक्षांना समावेश असतो. यंदाही पक्षी आले मात्र त्यांची संख्या अतिशय कमी आहेत, त्यात कुकरी गरुड, भोरडी मैना, चमकदार शराटी, उत्तरेकडून येणारे कोकिळकुळातील पक्षी, निलपंख, युरोपियन रोलर, मानमोड्या सारखे पक्षी दाखल झाले मात्र पाणपक्षी म्हणावे तसे दखल झाले नाहीत. दरवर्षी पक्षांचे थवे दाखल होत असतात मात्र यंदा तशी परिस्थिती पाहायला मिळत नाही. जलतलावावर अत्यल्प पक्षी दाखल झालेत. दोन ते तीन प्रकाराचे बगळे त्यात समुद्री बगळा, मोर बगळा यांचे दर्शन झाले आहे. स्थानिक पक्षांचा देखील समावेश कमी प्रमाणात दिसून येत आहे, उघड्या चोचीचा करकोचा, रंगीत करकोचा, खंड्या पक्षी यांची संख्या कमी पाहायला मिळत आहे. अलनिनोचे सावट आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष असल्याने असलेल्या पाण्यात प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्याचा परिणाम पाहायला मिळत असल्याची खंत पक्षीमित्र डॉ. किशोर पाठक यांनी व्यक्त केली.
पाण्यात झाले प्रदूषण - युरोपियन देशांमध्ये थंडीच्या दिवसांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर करतात, त्यात जवळपास 84 प्रकाराचे पक्षी बाहेर राज्यातून आणि विदेशातून येत असतात. येथील पाण्यात असलेली जलपर्णी, आणि मासे यांच्यामुळे पक्षांच्या आवडीचे ठिकाण ठरते. मात्र पाण्यात वाढणाऱ्या प्रदूषणामुळे मागील काही वर्षांमध्ये पक्षांची संख्या कमी झाली आहे. त्यात फ्लेमिंगो पक्षी मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळायचे, त्यांचे थवेच्या थवे येत असायचे. त्यांना पाहण्यासाठी पक्षीप्रेमींची गर्दी असायची. मात्र आता तशी परिस्थिती राहिली नाही, फ्लेमिंगो दुर्मीळ झाले आहेत. पाण्यामध्ये आसपासच्या परिसरातील सांडपाणी, कंपन्यांचे केमिकलयुक्त पाणी मिसळले जात आहे. मासेमारी करणाऱ्यांचे जाळे तिथेच फेकल्यामुळे पक्षांना तिथे सुरक्षित वाटत नसल्याने येणाऱ्या पक्षांची संख्या रोडावली आहे. जर पक्षांना परत इकडे येण्यास अनुकूल मिळाले तर ही संख्या परत वाढेल अशी आशा पक्षीमित्र डॉ. किशोर पाठक यांनी व्यक्त केली.
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