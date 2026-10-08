दुष्काळग्रस्त 265 तालुक्यातील स्थलांतरित शेतमजूर आणि नागरिकांना मिळणार मोफत धान्य
राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील स्थलांतरित शेतमजूर आणि नागरिकांना मोफत धान्य मिळणार आहे. राज्य शासनानं याबाबतचा निर्णय घेतलाय.
Published : October 8, 2026 at 6:42 PM IST
मुंबई - राज्यात यंदा दुष्काळामुळे रोजगार किंवा पाण्याच्या शोधात अनेक शेतमजूर आणि नागरिक स्थलांतर करू शकतात. अशा नागरिकांना धान्यापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी ट्रिगर-1’ अंतर्गत दुष्काळ जाहीर झालेल्या 265 तालुक्यातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना मोफत धान्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने आज 8 ऑक्टोबरला एक विशेष शासन निर्णय जारी करून दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना तात्काळ व सुरळीत अन्नधान्य पुरवठा करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
जून ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत पडलेल्या पावसाच्या तुटीमुळे दुष्काळ जाहीर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने खरीप हंगामासाठी 265 तालुक्यांत ‘ट्रिगर-1’ मध्ये आहेत. परिणीती स्थलांतराचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर अन्नधान्य पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. यात दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नाची टंचाई भासू नये. स्थलांतरित नागरिकांना पोर्टेबिलिटी सुविधेचा लाभ सहज मिळावा यासाठी सर्व यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मोफत अन्नधान्य पुरवठा - राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र लाभार्थ्यांना कोणत्याही विलंबाशिवाय मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
नवी नावे समाविष्ट होणार - दुष्काळग्रस्त 265 तालुक्यातील कोणतीही गरजू व्यक्ती योजनेबाहेर असल्यास आणि तिने धान्याची मागणी केल्यास, उत्पन्नाच्या निकषानुसार तत्काळ ‘अंत्योदय’ किंवा ‘प्राधान्य कुटुंब’ प्रवर्गात त्यांचा समावेश करून धान्य दिले जाईल. यासाठी शिधापत्रिकेतील सर्व सदस्यांचे आधार सिडिंग पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.
पोर्टेबिलिटी सुविधेची काटेकोर अंमलबजावणी - दुष्काळामुळे रोजगार किंवा पाण्यासाठी शेतमजूर नागरिकांचे इतरत्र स्थलांतर होण्याची शक्यता असते. अशा स्थलांतरित नागरिकांना ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ अंतर्गत कोणत्याही सोयीच्या रास्तभाव दुकानातून (रेशन दुकानातून) आपले हक्काचे धान्य उचलण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
एकही कुटुंब वंचित राहणार नाही - स्थलांतरित झालेल्या एकाही कुटुंबाला अन्नापासून वंचित राहावे लागू नये, याची वैयक्तिक दक्षता घेण्याचे आदेश संबंधित पुरवठा अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
काळाबाजार आणि अवैध साठेबाजीवर कडक नजर - धान्याची उचल आणि वितरण वेळेत पूर्ण करण्यासाठी पूर्व नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, अन्नधान्याचा काळाबाजार किंवा अवैध साठेबाजी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
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