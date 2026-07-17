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KEM रुग्णालयावर मध्यरात्री आरोग्य समितीच्या अध्यक्षांची धाड; रुग्णसेवेतील गंभीर त्रुटी उघड

मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरिष भांदिर्गे यांनी मध्यरात्री KEM रुग्णालयात अचानक पाहणी केली.

Surprise Inspection by bmc health committee chairman
KEM रुग्णालयावर मध्यरात्री आरोग्य समितीच्या अध्यक्षांची धाड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 17, 2026 at 4:10 PM IST

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मुंबई : महानगरपालिकेच्या आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे यांनी गुरुवारी मध्यरात्री सुमारे 12 वाजेच्या नंतर के.ई.एम. रुग्णालयाला अचानक भेट देत पाहणी केली. या पाहणीत रुग्णसेवेतील अनेक गंभीर त्रुटी आणि प्रशासकीय अनागोंदी समोर आली.

पाहणीदरम्यान आपत्कालीन विभागातील रुग्णांवर उपचार करण्यात होणारा मोठा विलंब, डॉक्टरांची जागेवर अनुपस्थिती तसंच लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांशी कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेला अयोग्य संवाद या बाबी निदर्शनास आल्या. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे यांनी संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच, चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित प्रशासनाला दिले आहेत.

KEM रुग्णालयावर मध्यरात्री आरोग्य समितीच्या अध्यक्षांची धाड (ETV Bharat)

'गलथान कारभार उघड' : भांदिर्गे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उपचारासाठी पाठवण्यात आलेल्या एका रुग्णाला सकाळी 11 वाजता के.ई.एम. रुग्णालयाच्या कॅज्युअल्टी विभागात आणण्यात आलं होतं. मात्र, तब्बल साडेनऊ तास प्रतीक्षा केल्यानंतर रात्री 10:30 वाजता त्याची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली. आपत्कालीन रुग्णांबाबत होत असलेला हा विलंब गंभीर असल्याचं यावेळी निदर्शनास आलं.

या प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी भांदिर्गे यांनी मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, "कोणत्याही लोकप्रतिनिधींचे फोन स्वीकारायचे नाहीत आणि कोणतेही रेफरन्स घ्यायचे नाहीत," असा धक्कादायक प्रतिसाद संबंधितांकडून मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यानंतर भांदिर्गे यांनी रात्री 12 वाजता रुग्णालयात प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी कॅज्युअल्टी विभागात रुग्णांची प्राथमिक तपासणी होण्यासाठीच दोन-दोन तास लागत असल्याचं आढळलं. तपासणी कक्षात उपस्थित असणं अपेक्षित असलेले डॉक्टर जागेवर नव्हते. ऑन-कॉल सहाय्यक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना बोलावूनही ते बराचवेळ हजर झाले नाहीत. तसंच, काही परिचारिका आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी "आम्ही अधिकृत मोबाईलवरील फोन किंवा लोकप्रतिनिधींचे फोन स्वीकारत नाही," असं उत्तर दिल्याचाही आरोप भांदिर्गे यांनी केला.

'सर्वसामान्य नागरिकांची काय अवस्था होत असेल?' : 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना हरीश भांदिर्गे म्हणाले, "माझ्यासोबत घडलेली घटना अत्यंत निंदनीय आहे. आरोग्य समितीच्या अध्यक्षांसोबतच अशी वागणूक होत असेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांची काय अवस्था होत असेल, हा मोठा प्रश्न आहे. अशा प्रकारच्या कारभारामुळे नागरिकांचा आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास उडू शकतो. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत."

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TAGGED:

MUMBAI
SURPRISE INSPECTION IN KEM HOSPITAL
हरीश भांदिर्गे
KEM रुग्णालय
MUMBAI KEM HOSPITAL

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