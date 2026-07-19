एफडीएची पहाटे दोन वाजता धडक कारवाई; 5.22 लाखांचा प्रतिबंधित पानमसाला जप्त, धास्तीनं अनेक पानटपरी बंद
गंगापूर तालुक्यातील ढोरेगावात अन्न व औषध प्रशासन आणि स्थानिक गुन्हे शाखेनं रविवारी पहाटे संयुक्त छापा टाकून पाच लाख 22 हजार रुपयांचा प्रतिबंधित पानमसाला जप्त केला.
Published : July 19, 2026 at 7:57 PM IST
गंगापूर (छत्रपती संभाजीनगर) : गंगापूर तालुक्यातील ढोरेगाव येथील रॉयल पान सेंटरवर अन्न व औषध प्रशासन आणि स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकानं संयुक्त कारवाई केली. या कारवाईत पथकानं पाच लाख 22 हजार 670 किमतीचा प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पान मसाल्याचा साठा जप्त केला आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या प्रज्ञा प्रमोद सुरसे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, मुक्तार नूर सय्यद (रा. ढोरेगाव, ता. गंगापूर), अश्रफ अहमद मिर्झा (रा. भारतनगर, वाळूज), सिराज सय्यद (पूर्ण नाव माहित नाही, सोयल सय्यद (पूर्ण नाव माहित नाही) आणि प्रभाकर किसन साळुंखे (रा. लिंबे जळगाव, ता. गंगापूर) यांच्याविरुद्ध विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पहाटे दोनच्या सुमारास कारवाई : आर्थिक फायद्यासाठी प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पान मसाल्याचा साठा करून त्याची विक्री व पुरवठा प्रकरणी रविवारी (दि. 19) पहाटे सुमारे दोनच्या सुमारास ढोरेगाव येथील रॉयल पान सेंटरवर अन्न औषध प्रशासन व स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकानं संयुक्तिक छापा टाकला. या कारवाईत विक्रीसाठी साठवून ठेवलेला प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पान मसाला जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी पोलीस हवालदार व्ही. एल. पाखरे यांनी गुन्हा दाखल केला. पोलीस निरीक्षक सलीम चाऊस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
अन्न औषध प्रशासनाच्या कारवाईनं टपऱ्यांचं शटर बंद : ढोरेगाव इथं अन्न औषध प्रशासन व स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकानं प्रतिबंधित गुटखा व पान मसाला विक्री करणाऱ्यावर कारवाई केल्याची माहिती वेगानं पसरली. कारवाईच्या धास्तीने गंगापूर शहर आणि तालुक्यातील अनेक टपरी चालकांनी आपल्या दुकानाचे शटर बंद केले आहेत.
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