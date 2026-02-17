ETV Bharat / state

साताऱ्यात मध्यरात्री थरार! विवाहित प्रेयसीनं कुऱ्हाडीचे घाव घालून केली प्रियकराची हत्या

दुसऱ्याशी अफेअर असल्याचा संशय घेणाऱ्या प्रियकराला प्रेयसीनं संपवल्याची खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे.

प्रातिनिधिक चित्र, इन्सेटमध्ये कराड शहर पोलीस ठाणे
प्रातिनिधिक चित्र, इन्सेटमध्ये कराड शहर पोलीस ठाणे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 17, 2026 at 8:20 PM IST

2 Min Read
सातारा - घरात घुसून 'तुझे बाहेर लफडे चालू आहे' म्हणत मारहाण करणाऱ्या प्रियकराची कुऱ्हाडीचे घाव घालून विवाहित प्रेयसीनं हत्या केल्याची खळबळजनक घटना कराडजवळच्या आगाशिवनगरमध्ये सोमवारी मध्यरात्री घडली. राजा गोरे (नाव बदललं आहे.) (रा. शिवाजी स्टेडियम झोपडपट्टी, कराड), असं खून झालेल्या प्रियकराचं नाव आहे. याप्रकरणी प्रेयसी वंदना साळी (नाव बदललेलं आहे) (रा. मलकापूर, ता. कराड) हिला पोलिसांनी अटक केली आहे. न्यायालयानं तिला तीन दिवस पोलीस कोठडी दिली असल्याचं तपास अधिकारी उपनिरीक्षक कृष्णा डिसले यांनी सांगितलं.



पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत राजा गोरे हा गवंडी काम करत होता, तर त्याची प्रेयसी वंदना ही देखील मजुरी करते. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांचे प्रेमसंबंध सुरू होते. राजा हा विवाहित होता. तसंच वंदनाचं देखील लग्न झालं असून तिला दोन विवाहित मुली आहेत. सोमवारी मध्यरात्री राजा हा प्रेयसी वंदनाच्या घरात घुसला. त्यावेळी वंदना आणि तिची एक विवाहित मुलगी घरात होती. 'तू मला भेटण्यासाठी का येत नाहीस. तू माझ्याशी बोलत नाहीस. तुझे बाहेर लफडे चालू आहे, असं म्हणत त्यानं वाद घालायला सुरुवात केली. वाद वाढत गेला आणि रागाच्या भरात वंदनानं घरातील कुऱ्हाडीनं त्याच्यावर वर्मी घाव घातले.


राजाच्या मानेवर, गळ्यावर आणि चेहऱ्यावर कुऱ्हाडीचे वर्मी घाव बसल्याने तो रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. तो निपचित पडल्यानंतर वंदनानं डायल ११२ वर कॉल करून पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. ओळखीच्या व्यक्तीला मी कुऱ्हाडीनं मारहाण केली आहे. ती व्यक्ती मला मारहाण करायला आली होती, असं सांगत तिनं मदत मागितली. त्यानुसार रात्र गस्तीवर असलेले पोलीस कॉन्स्टेबल गणेश माने यांनी कराड शहर पोलीस ठाण्यात माहिती दिली.


रात्र गस्तीच्या महिला अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आंबले आणि पो. कॉ. माने हे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यावेळी प्रेयसी वंदना साळी ही हातात कुऱ्हाड घेऊन बसलेली दिसली. तिच्या अंगावर रक्ताचे डाग होते. राजा गोरे हा रक्ताच्या थारोळ्यात निपचिप पडला होता. त्याचं नाव राजा गोरे असून त्याचे आणि माझे प्रेमसंबंध होते. तो मला वारंवार भेटण्यासाठी, बोलण्यासाठी हट्ट करून त्रास देत होता. तसंच मी कोणाशी बोलले तरी तो संशय घेऊन मारहाण करायचा. मध्यरात्री घरात घुसून त्यानं मला आणि माझ्या मुलीला मारहाण केली. त्याचा त्रास असहाय्य झाल्यामुळे मी घरातील कुऱ्हाडीनं राजावर हल्ला केल्याची माहिती वंदनानं पोलिसांना दिली.

याप्रकरणी संशयित वंदना साळी या प्रेयसीला पोलिसांनी अटक केली आहे. मंगळवारी दुपारी तिला कराड येथील न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयानं तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. पोलीस उपनिरीक्षक कृष्णा डिसले हे या गुन्ह्याचा अधिक तपास करत आहेत.

