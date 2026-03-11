सर्वसामान्यांचा वडापाव महागणार! एलपीजी गॅस तुटवड्यामुळे ठाण्यातील हॉटेल व्यवसायिक गॅसवर
मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षाचे पडसाद आता भारतातही उमटू लागले आहेत. इंधनापाठोपाठ एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यावरही या संघर्षाचा परिणाम झाल्याचं दिसून येत आहे.
Published : March 11, 2026 at 11:02 AM IST
ठाणे : आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम आता सर्वसामान्यांवरही दिसू लागला आहे. या परिस्थितीचा मोठा फटका लहान-मोठ्या हॉटेल व्यवसायिकांना बसत असून सर्वसामान्यांचा आवडता खाद्यपदार्थ असलेल्या 'वडापाव'वरही त्याचा परिणाम जाणवू लागला आहे.
युद्धामुळे व्यावसायिक गॅस सिलेंडर आणि खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे वडापाव विक्रेत्यांवर आर्थिक ताण वाढला आहे. ठाण्यातील प्रसिद्ध राजमाता वडापाव विक्रेत्याला दररोज दोन ते तीन गॅस सिलेंडर लागतात. मात्र, सध्या सिलेंडरचा तुटवडा आणि वाढलेले दर यामुळे त्यांना सकाळपासून सिलेंडर मिळवण्यासाठी फिरावं लागत आहे. अनेकदा जास्त पैसे देऊन सिलेंडर घ्यावे लागत असल्याचीही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती आणखी काही दिवस कायम राहिल्यास वडापावच्या किमती वाढण्याची शक्यता असून त्याचा परिणाम व्यवसायावर होऊ शकतो. त्यामुळे वडापाव विक्रेत्यांची चिंता वाढली आहे.
सिलेंडरच्या किमती वाढल्यानं गृहिणींचं बजेट कोलमडलं : खरं तर, मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षाचे पडसाद आता भारतातही उमटू लागले आहेत. इंधनापाठोपाठ एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यावरही या संघर्षाचा परिणाम झाल्याचं दिसून येत आहे. गॅस कंपनीकडे येणारा पुरवठा कमी झाल्यामुळे ठाणे शहरात विशेषतः हॉटेल व्यवसायिकांसाठी लागणाऱ्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
घरगुती ग्राहकांना सध्या वेळेत गॅस मिळत असला तरी सिलेंडरच्या किमती वाढल्यानं गृहिणींचं बजेट कोलमडलं आहे. गेल्या काही दिवसांत गॅसच्या दरात वाढ झाली असून 5 किलो एलपीजी सिलेंडरसाठी ग्राहकांना आता 20 रुपये अधिक मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे त्याची किंमत 549 रुपयांवर पोहोचली आहे. तसेच घरगुती 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडरची किंमत 60 रुपयांनी वाढून 913 रुपये झाली आहे.
दरम्यान, हॉटेल व इतर व्यावसायिक वापरासाठी लागणाऱ्या गॅस सिलेंडरचे दरही वाढले आहेत. हॉटेल व्यवसायिकांना आता एका सिलेंडरसाठी सुमारे 1835 रुपये मोजावे लागत असून त्यात 113 रुपयांची वाढ झाली आहे. वाढते दर आणि कमी होत असलेला पुरवठा यामुळे हॉटेल व्यवसायिकांची चिंता वाढली आहे.
सिलेंडरचा पुरवठा काही प्रमाणात कमी : गॅस वाहतूक करणाऱ्या कामगारांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या कंपनीकडून येणाऱ्या सिलेंडरचा पुरवठा काही प्रमाणात कमी झाला आहे. त्यामुळे व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या वितरणावर परिणाम होत आहे. मात्र घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य दिलं जात असल्यानं त्यांना वेळेत गॅस सिलेंडर मिळत आहे.
पुरवठ्यातील घट आणि दरवाढ लक्षात घेता येत्या काळात एलपीजी गॅसचा तुटवडा अधिक जाणवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याचा सर्वाधिक फटका हॉटेल व्यवसायिकांसह सामान्य ग्राहकांनाही बसू शकतो, त्यामुळे शासनानं या परिस्थितीकडे गांभीर्यानं लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय अडचणीत : युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर गॅसचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे ठाण्यातील हॉटेल व्यवसायिक, वडापाव विक्रेते तसेच पोळी-भाजी केंद्रांचे संचालक अडचणीत सापडले आहेत. गॅस सिलेंडरचे दर वाढणं आणि पुरवठा घटणं यामुळे हॉटेल चालकांमध्ये नाराजीचं वातावरण आहे.
हॉटेल व्यवसायिकांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी दररोज दोन ते तीन गॅस सिलेंडर उपलब्ध होत होते. मात्र सध्या केवळ एकच सिलेंडर मिळत असल्यानं ग्राहकांना सेवा देताना अडचणी निर्माण होत आहेत. या परिस्थितीचा थेट परिणाम व्यवसायावर होत असून कर्मचाऱ्यांचा पगार देणंही कठीण होत आहे. परिस्थिती अशीच राहिल्यास काही हॉटेल बंद करण्याची वेळ येऊ शकते, अशी चिंता व्यवसायिकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने लक्ष देऊन गॅस पुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी हॉटेल व्यवसायिकांनी केली आहे.