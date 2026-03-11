इराण-इस्रायल युद्धाचा परिणाम भारतीयांच्या स्वयंपाक घरावर; अमरावतीत गॅस सिलिंडरचा तुटवडा
इराण-इस्रायल युद्धाचा फटका अमरावतीकरांना बसतो आहे. गॅसची बचत करण्यासाठी शहरातील अनेक हॉटेलचालकांनी त्यांच्या मेनूमधील पदार्थांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Published : March 11, 2026 at 12:26 PM IST|
Updated : March 11, 2026 at 12:57 PM IST
अमरावती : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा परिणाम आता थेट भारतीयांच्या स्वयंपाक घरांवर होऊ लागला आहे. या संघर्षामुळं व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून देशातील मेट्रो शहरांच्या पाठोपाठ अमरावती सारख्या शहरातही त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्यामुळे हॉटेल उद्योग अडचणीत सापडला असून पुढील काही दिवसात परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची भीती हॉटेल व्यावसायिक व्यक्त करत आहेत. एकूणच या संपूर्ण परिस्थिती संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा स्पेशल रिपोर्ट.
हॉटेलमधील पदार्थांमध्ये मोठी कपात : गॅसची बचत करण्यासाठी अनेक हॉटेल चालकांनी त्यांच्या मेनूमधील पदार्थांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. साधारणपणे रोज 70 ते 80 पदार्थ बनवले जात असताना, आता केवळ 10 ते 15 पदार्थ तयार करण्याची तयारी हॉटेल संचालकांनी दर्शविली आहे. गॅस चा वापर कमी करून हॉटेल सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे व्यावसायिक सांगत आहेत. हॉटेल बंद करण्याची वेळ येऊ शकते, अशी भीतीही व्यक्त व्यक्त केली जात आहे.
लग्न समारंभावरही संकट: सध्या लग्न समारंभाचा हंगाम सुरू असून अनेक हॉटेल संचालकांनी लग्नाच्या ऑर्डर घेतल्या आहेत. मात्र, गॅस सिलिंडरचा तुटवडा कायम राहिला तर पाहुण्यांसाठी स्वयंपाक कसा करायचा? हा मोठा प्रश्न हॉटेल संचालकांसमोर उभा ठाकला आहे. गॅसची परिस्थिती लवकर सुधारली नाही तर येणाऱ्या काळात लग्न समारंभ अत्यंत मर्यादित स्वरूपात करावे लागतील अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
8 दिवसच टिकेल उद्योग : अमरावती शहरातील रंगोली हॉटेलचे संचालक नितीन देशमुख यांनी सध्या हॉटेलमध्ये सिलिंडर उपलब्ध असलं तरी मागणीपेक्षा अत्यंत कमी पुरवठा होत आहे. रोज दोन सिलिंडर लागतात मात्र आता एकच मिळत असल्यानं कसाबसा ताळमेळ साधावा लागतो आहे असं ते म्हणाले. मेट्रो शहरांप्रमाणेच अमरावती सारख्या शहरातही परिस्थिती गंभीर होण्याची चिन्हे दिसत असून जास्तीत जास्त आठ दिवस हॉटेल उद्योग टिकू शकेल अशी भीती देखील नितीन देशमुख यांनी व्यक्त केली.
लग्न सोहळ्याबाबत चिंता : आमच्या हॉटेलमध्ये 14 ते 16 मार्च दरम्यान लग्नाची ऑर्डर घेतली आहे. गॅस पुरवठा खंडित झाला तर त्या कार्यक्रमांमध्ये स्वयंपाक कसा करायचा? हा मोठा प्रश्न उभा राहणार, असं नितीन देशमुख म्हणाले. या गंभीर परिस्थितीवर सरकारनं तातडीने लक्ष देऊन उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी देखील देशमुखांनी केली.
'हॉटेल तर बंद पडू देणार नाही' : मागील दोन-तीन दिवसांपासून व्यवसायिक गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याच्या बातम्या येत आहेत. कंपन्यांकडून देखील सिलिंडरचा पुरवठा बंद होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी काही हॉटेल व्यवसायिक इलेक्ट्रिक किंवा डिझेल भट्टी घेण्याचा विचार करत आहेत. तर काहीजण कोळसा आणि लाकडाच्या भट्ट्यांचा पर्याय निवडत आहेत. आमच्या हॉटेलमध्ये आम्ही कोळसा आणि लाकडी भट्टीचा वापर सुरू करण्याचा विचार करत आहोत. तशी तयारी देखील आम्ही सुरू केली आहे. काही झालं तरी आमचं हॉटेल बंद पडू देणार नाही असं न्यू ईगल हॉटेलचे संचालक रवींद्र सलुजा यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
'काही पदार्थ तात्पुरते बंद' : तवा चपाती, डोसा आणि मसाला डोसा यासारखे पदार्थ तात्पुरते बंद करण्यात आले आहेत. तंदूरमध्ये पोळ्या तयार करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आमच्या हॉटेलमध्ये सत्तरहून अधिक खाद्यपदार्थ बनवले जात होते. मात्र, सध्याच्या संकटामुळे आता केवळ10 ते 15 पदार्थ तयार केले जातील. बाहेरगावाहून येणाऱ्या लोकांना जेवण मिळावे यासाठी काही मर्यादित पदार्थ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केल्या जाईल कोणत्याही परिस्थितीत हॉटेल बंद पडू देणार नाही असं देखील रविंद्र सलुजा यांनी स्पष्ट केलं.
सरकारच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह : हॉटेल व्यवसायिकांच्या मते युद्धाची शक्यता आधीपासूनच स्पष्ट होती. त्यामुळे गॅस पुरवठ्याचे योग्य नियोजन आधीच केलं असतं तर ही परिस्थिती निर्माण झाली नसती. देशातील अनेक शहरांमध्ये हॉटेल बंद होण्याच्या बातम्या येत असल्याचा दावा करत व्यवसायिकांनी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून याच पुरवठा सुरळीत करावा अशी मागणी केली आहे.