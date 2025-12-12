मायक्रोसॉफ्ट भारतात करणार 17.5 अब्ज डॉलर्सची विक्रमी गुंतवणूक, सत्या नाडेला आणि मुख्यमंत्री फडणवीसांची बीकेसीतील बैठक यशस्वी
भारतात AI साठी मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण होतील, लाखो लोकांना नवीन कौशल्ये शिकवली जातील आणि आपला डेटा आपल्याकडे सुरक्षित ठेवण्याची ताकदही मिळेल.
Published : December 12, 2025 at 4:08 PM IST
मुंबई : मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नाडेला हे सध्या भारतभेटीवर आहेत. या दौऱ्यादरम्यान मुंबईतील बीकेसीत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मायक्रोसॉफ्टकडून महाराष्ट्रात आजवरची सर्वात मोठी परदेशी गुंतवणूक करणार असल्याचं निश्चित झालंय. याबाबत देवेंद्र फडणवीस आणि सत्या नडेला यांच्यात प्रदीर्घ चर्चा झाली. शुक्रवारच्या या बैठकीसाठी नागपूरचं हिवाळी अधिवेशन सोडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तातडीनं मुंबई आले होते. वर्ष 2023 पर्यंत तब्बल 17.5 अब्ज डॉलर म्हणजे जवळपास 1.45 लाख कोटींपेक्षा अधिकची गुंतवणूक करण्याची घोषणा करण्यात आलीय. या गुंतवणुकीमुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर डेटा सेंटर, क्लाउड सुविधा आणि एआय पायाभूत यंत्रणा उभारली जाणार आहे.
मायक्रोसॉफ्ट महाराष्ट्रात करणार विक्रमी परदेशी गुंतवणूक - मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नाडेला यांच्यासोबतच्या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीसांनी माध्यमांशी बोलताना माहिती दिली की, सत्य नाडेला यांच्यासोबतची चर्चा फारच सकारात्मक झाली. GCC (ग्लोबल कपॅबिलिटी सेंटर) चा एक मोठा प्रकल्प राज्यात येतोय. या प्रकल्पातून जवळपास 15 लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. लवकरच राज्य सरकार याबाबतचा सामंजस्य करार करणार आहे. याचसोबत फेडेक्स या जगातील आघाडीच्या लॉजिस्टिक्स कंपनीसोबत चर्चा झालीय. त्यांच्या सोबतही GCC करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मायक्रोसॉफ्ट भारतात 17.5 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. अमेरिकन टेक कंपनीची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी गुंतवणूक असेल. या निधीचा वापर AI, क्लाउड आणि डेटा सेंटर यांसारख्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी केला जाणार आहे. मायक्रोसॉफ्ट भारतात 1.45 लाख कोटींची गुंतवणूक करतंय, ही आशियातील त्यांची आतापर्यंतची सर्वात मोठी गुंतवणूक आहे. यामुळे भारतात AI साठी मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण होतील, लाखो लोकांना नवीन कौशल्ये शिकवली जातील आणि आपला डेटा आपल्याकडे सुरक्षित ठेवण्याची ताकदही मिळेल. भारताच्या AI-युक्त भविष्यासाठी हेच हवे होते, असं सत्या नाडेला यांनी कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं.
AI चा वापर करून वाढती गुन्हेगारी रोखणार - सत्य नाडेला यांनी एका कार्यक्रमात उपस्थितांशी संवाद साधताना AI चा वपर करून अत्याधुनिक पद्धतीनं क्राईम कंट्रोल कसं करता येईल?, यावरही चर्चा झाली. AI चा इतर वापर अधिक प्रभावीपणे कसा करता येईल?, हे पाहणं जास्त महत्त्वाचं ठरणार आहे. दिवसेंदिवस ऑनलाईन फसवणुकीचे गुन्हे वाढू लागलेत. त्यामुळे त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी तपास यंत्रणांकडेही अद्ययावत यंत्रणा असणं अनिवार्य झालंय. मायक्रोसॉफ्टसोबत जवळपास 17 बिलियन डॉलर्सचा करार होतोय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतही सत्य नाडेला यांच्याशीही चर्चा झालेली आहे. ही GCC मुंबई, पुणे यांसारख्या महानगरात आधी सुरू करण्यात येणार आहे. यानिमित्तानं आशिया खंडात पहिल्यांदाच 2 लाख चौरस फुटांचा मेगा प्रकल्प येणार आहे.
रोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध होणार - भारतातील युवकांना जागतिक रोजगार संधींमध्ये प्रवेश मिळावा, त्यांचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कौशल्य वाढावे या उद्देशाने सरकारने माइक्रोसॉफ्टसोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार केलाय. यात मायक्रोसॉफ्ट जागतिक नेटवर्कद्वारे 15 हजारांहून अधिक नियोक्ता आणि भागीदारांना सरकारच्या एनसीएस या डिजिटल रोजगार मंचाशी जोडणार आहे. वर्ष 2015 मध्ये 19 टक्के लोकसंख्येला सामाजिक सुरक्षा लाभली होती. जी आज वर्ष 2025 मध्ये 64.3 टक्के लोकसंख्येपर्यंत पोहोचलीय. तर मार्च 2026 पर्यंत देशतील 100 कोटी नागरिकांना ती पुरवण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्राला एआय हब करण्याबाबत मायक्रोसॉफ्ट सकारात्मक आहे.
