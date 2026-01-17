ETV Bharat / state

'या' कारणामुळे मंत्री गिरीश महाजन नाशिक महानगरपालिकेसाठी किंगमेकर, भाजपाचे उपाध्यक्ष निलेश बोरा यांची प्रतिक्रिया

राज्यातील 29 महापालिकेचा निकाल शुक्रवारी जाहीर झाला. नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपानं पुन्हा एकदा एकहाती सत्ता स्थापन केली आहे.

गिरीश महाजन
January 17, 2026

नाशिक: नाशिक महापालिका निवडणुकीत स्वबळावर सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपाला मोठी लढाई करावी लागली. यात इच्छुक उमेदवारांची नाराजी आणि अंतर्गत संघर्ष दिसून आला. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासून ते उमेदवारी अर्ज माघारीपर्यंत इच्छुकांमध्ये मोठी चढाओढ बघायला मिळली. अशात मंत्री गिरीश महाजन यांना कोअर टीमची मोठी साथ मिळली, यातूनच भाजपा नाशिक महानगरपालिकेत एकहाती सत्ता मिळवण्यात यश आलं.

मंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिकमध्ये ठोकला तळ : नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीत यंदा भाजपाकडं तब्बल एक हजारहुन अधिक इच्छुक उमेदवार होते. यामध्ये 66 माजी नगरसेवक आणि इतर पक्षातून भाजपामध्ये आलेले 12 माजी नगरसेवक अशी एकूण संख्या 78 इतकी संख्या होती. त्यामुळं मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसला किती जागा द्यायच्या, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. अशाच भाजपाने सुरुवातीला 'हंड्रेड प्लस'चा नारा दिल्यानं भाजपानं स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. अशात गेले अनेक वर्ष भाजपामध्ये निष्ठेने काम करणाऱ्या उमेदवारांना तिकीट न मिळाल्यानं पक्षांतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला होता. अशा स्थितीतही मंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिकमध्ये तळ ठोकत कोअर टीमच्या माध्यमातून समन्वयाची भूमिका घेतल्यानं, भाजपाला सलग दुसऱ्यांदा नाशिक महानगरपालिकेवर सत्ता मिळवण्यात यश आलं.

प्रतिक्रिया देताना उपाध्यक्ष भाजपा निलेश बोरा (ETV Bharat Reporter)

प्रत्येक प्रभागाचे सूक्ष्म नियोजन : भाजपाने सुरुवातीला खासगी सर्व्हेच्या माध्यमातून परंपरेने जिथे पराभवाचा सामना करावा लागत होता अशा सुमारे दहा प्रभागांवर विशेष लक्ष केंद्रित केलं. या प्रभागामध्ये प्रभावी नेत्यांना पक्षात आणून त्यांना उमेदवारी देण्यात आली. यानंतर मंत्री महाजन यांनी प्रचाराच्या अखेरच्या आठवड्यात नाशिकमध्ये तळ ठोकत प्रत्येक प्रभागाचा स्वतंत्र आढावा घेत उमेदवारांशी चर्चा करत सूक्ष्म नियोजन राबवत प्रचाराला गती दिली.

तपोवनाचा मुद्दा खोडून काढला : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी पंचवटी येथील तपोवन साधूग्राम उभारण्यासाठी तब्बल 1800 वृक्ष तोडण्याचा घाट नाशिक महानगरपालिकेने घातल्यावरून मंत्री गिरीश महाजन यांना पर्यावरण प्रेमीसह विरोधकांच्या रोषाला सामोर जावं लागलं. महाजन यांनी या झाडांच्या बदल्यात हैदराबाद हून 15 ते 20 फुटांची 20 हजार झाडं लावण्यास सुरुवात केली. तरीसुद्धा या निवडणुकीत महाजन यांच्यावर टीका होत राहिली. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकमध्ये येऊन महाजन यांची पाठराखण केली.

...नाहीतर नाशिक पंचवीस वर्षे मागे गेलं असतं : नाशिक महानगरपालिकेत मंत्री गिरीश महाजन यांचं माइक्रो प्लॅनिंग होतं. नाशिक महानगरपालिका भाजपाची सत्ता आली नसती तर नाशिक 25 वर्ष मागे गेलं असतं. गिरीश महाजन यांचं स्वप्न होतं की नाशिकचा विकास हा मुंबई-पुण्याच्या धर्तीवर झाला पाहिजे. त्यासाठी भाजपाचा महापौर असला पाहिजे हे फार गरजेचं होतं. केंद्रात आणि राज्यात भाजपाचं सरकार आहे. त्यामुळं नाशिक महानगरपालिकेत भाजपा चांगल्या प्रकारे विकास करू शकेल. या निवडणुकीत गिरीश महाजन यांच्यावर अनेक आरोप प्रत्यारोप झाले. मात्र त्यांनी संयमानं भूमिका घेत आम्हाला जे मार्गदर्शन केलं त्या पद्धतीने आम्ही कोअर टीमने काम केलं. त्यामुळं हे यश भाजपाच्या सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नाशिककरांचं आहे, असं मंत्री महाजन यांचे निकटवर्तीय आणि शहर भाजपाचे उपाध्यक्ष निलेश बोरा यांनी म्हटलं आहे.

भाजपाला 122 पैकी 72 जागांवर यश : नाशिक महानगरपालिकेची सार्वत्रिक 2026 निवडणूक पार पडली. यात भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरलाय. 122 जागांपैकी 72 जागांवर भाजपाचे नगरसेवक निवडून आले. त्या पाठोपाठ शिवसेनेला 26, शिवसेना (उबाठा० 15, राष्ट्रवादी काँग्रेस 4, काँग्रेस 3 आणि मनसेला केवळ एका जागेवर विजय मिळाला.


संपादकांची शिफारस

