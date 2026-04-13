एमएचटी सीईटी 2026 दुसऱ्या प्रयत्नाच्या परीक्षेला 14 मेपासून सुरुवात; पहिल्या प्रयत्नात 4 लाख 79 हजार विद्यार्थी
राज्यभरातील 36 जिल्ह्यांमध्ये 198 परीक्षा केंद्रे उभारण्यात आली असून, मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे.
Published : April 13, 2026 at 10:22 AM IST
मुंबई : राज्यातील अभियांत्रिकी आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी एमएचटी सीईटी 2026 परीक्षा यंदा दोन टप्प्यांत घेतली जात असून, दुसऱ्या प्रयत्नाला 14 मेपासून सुरुवात होणार आहे. यंदा प्रथमच लागू करण्यात आलेल्या दुहेरी प्रयत्न पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांना गुण सुधारण्याची अतिरिक्त संधी मिळाली आहे. पहिल्या प्रयत्नात पीसीएम गटासाठी 4,79,332 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. ही परीक्षा 11 ते 20 एप्रिलदरम्यान राज्यातील विविध केंद्रांवर घेण्यात येत आहे. राज्यभरातील 36 जिल्ह्यांमध्ये 198 परीक्षा केंद्रे उभारण्यात आली असून, मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. या टप्प्यात विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, परीक्षा व्यवस्थापन आणि ऑनलाइन प्रणाली यावर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे.
तब्बल 2,96,553 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केलीय : दुसऱ्या प्रयत्नासाठी आता 14 मे ते 17 मे 2026 दरम्यान परीक्षा आयोजित केली जाणार आहे. या टप्प्यासाठी तब्बल 2,96,553 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केलीय. त्यामुळे दोन्ही प्रयत्नांचा एकत्रित विचार करता एकूण 7,75,885 विद्यार्थी सीईटी परीक्षेला बसणार आहेत. दोन संधींपैकी विद्यार्थ्यांना मिळालेला सर्वोत्तम गुण अंतिम मेरिटसाठी ग्राह्य धरला जाणार आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी अपेक्षा आणि तयारी दिसून येत आहे.
वेळापत्रक आणि तांत्रिक सुविधा यावर विशेष भर : राज्यातील वाढती विद्यार्थी संख्या लक्षात घेता परीक्षा यंत्रणेकडून सुरक्षा, वेळापत्रक आणि तांत्रिक सुविधा यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. परीक्षा केंद्रांवर डिजिटल देखरेख प्रणाली, प्रवेश व्यवस्थापन आणि पारदर्शक मूल्यमापन प्रक्रियेवर प्रशासनाचा फोकस आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या प्रयत्नांमुळे सीईटी प्रक्रिया यंदा अधिक व्यापक आणि स्पर्धात्मक बनली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, दुहेरी प्रयत्न पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी होण्यास मदत होत असली तरी मेरिट स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे. एकूणच पहिल्या प्रयत्नातील मोठा सहभाग आणि दुसऱ्या प्रयत्नातील 2.96 लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी यामुळे एमएचटी सीईटी 2026 ही परीक्षा राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा निर्णायक टप्पा ठरत आहे.
