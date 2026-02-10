पुण्यातील म्हाडाच्या 4186 घरांची सोडत जाहीर; कार्यक्रमात एका नागरिकाकडून गोंधळ, फसवणूक झाल्याचा आरोप
पुण्यातील जिल्हा परिषदेच्या शरदचंद्र पवार सभागृह या ठिकाणी म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजी आढळराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन सोडत काढण्यात आली.
February 10, 2026
पुणे : पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे पुणे म.न.पा., पिंपरी-चिंचवड म.न.पा. व पीएमआरडीए सह सोलापूर, कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील घरांच्या सोडतीसाठी १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी जाहिरात देण्यात आली. या जाहिरातीमध्ये एकूण ४१८६ सदनिकांची आज (10 फेब्रुवारी) ऑनलाईन सोडत काढण्यात आली आहे. यावेळी एका नागरिकानं गोंधळ घालत म्हाडाकडून फसवणूक झाल्याचं आरोप केला आहे. दरम्यान, पुण्यातील जिल्हा परिषदेच्या शरदचंद्र पवार सभागृह या ठिकाणी म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजी आढळराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन सोडत काढण्यात आली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल हे दुरस्थ प्रणालीद्वारे उपस्थितीत होते.
४१८६ सदनिकांची ऑनलाईन सोडत : म्हाडाकडून एकूण ४१८६ सदनिकांची जाहिरात देण्यात आली होती. त्यापैकी पुणे व पिंपरी चिंचवड म.न.पा. क्षेत्रातील तसंच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अंतर्गत २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील ३३२२ सदनिकांचा आणि १५ टक्के सामाजिक गृहनिर्माण योजनेतील ८६४ सदनिकांचा सोडतीसाठी समावेश करण्यात आला असून अर्जदारांच्या विनंतीनुसार, काही तांत्रिक अडचणी व निवडणूक आचारसंहिता या कारणांमुळं अर्ज भरण्यासाठी दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. सोडतीसाठीच्या ४९८६ सदनिकांसाठी एकूण २,५८,८३२ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यातील २,१५,९६५ अर्जदारांनी अनामत रकमेचा भरणा केलेली असून त्याचा सोडतीमध्ये समावेश करण्यात आलेला होता.
सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काची घरं मिळणार : याबाबत म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजी आढळराव पाटील म्हणाले की, "सप्टेंबरमध्ये जी जाहिरात देण्यात आली होती. त्याची आज सोडत काढली आहे. निवडणुकीमुळं जी आचारसंहिता होती, त्यामुळं सोडत थांबली होती. एकूण ४ हजार १८६ घराची सोडत आज काढण्यात आली असून सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या हक्काची घरं मिळणार आहे. तसंच जो काही गोंधळ आज कार्यक्रमात झाला. ते घोरपडे यांचं जुनं प्रकरण आहे. २०१९ मध्ये हा प्रकार घडला आहे. त्यांच्याबाबत मला काहीही कल्पना नाही. त्यांच्याबाबत कुठल्या तरी एका अधिकाऱ्यांने चूक केल्याचं आम्हाला इथं प्रथमदर्शी दिसत आहे. मात्र, आज सोडत असताना लोकांचे लक्ष वेधून घेणे, हा त्यांचा प्रयत्न दिसून येत होता. मी त्यांना सांगितलं आहे की, मला लेटर द्या. मी तुमचा प्रश्न सोडवून देतो."
म्हाडाकडून फसवणूक झाल्याचा आरोप : दरम्यान, यावेळी कार्यक्रमात गोंधळ घातलेले म्हाडा घरधारक नितीन घोरपडे म्हणाले की, "पुणे म्हाडाचे 2019 ला मला घर लागले होते. मात्र, त्यावेळी दोन घरं लागली होती. एक मी परत केलं. त्याची रक्कम अजूनही मला देण्यात आली नाही. तसंच जे घर लागलं ते देखील देण्यात आलं नाही. गेली सहा-सात वर्षे झाले, मी पैसे भरून फिरतोय. मात्र घर देण्यात आलं नाही. माझी सत्तर लाखांची रक्कम अडकली आहे. तसंच म्हाडाच्या घराचा दर्जा ही व्यवस्थित नाही. अधिकारी उडवा-उडवीची उत्तर देत आहेत. मंत्रालयापर्यंत पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र अजून पर्यंत मला काही मिळालं नाही. त्यामुळं आज पुण्यात सोडत सुरू असताना मी आढळराव पाटील यांना जाब विचारला आहे. आता त्यांनी मला बोलावलं असून मी त्यांना जाऊन भेटून माझा प्रश्न मांडणार आहे," असं नितीन घोरपडे यांनी सांगितलं.
