म्हाडाच्या सदनिकांसाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ; 'या' तारखेपर्यंत करा अर्ज

पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या (Pune Mhada) विविध गृहनिर्माण योजनांमधील घरांसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 29, 2025 at 2:10 PM IST

पुणे : पुणे गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास मंडळाच्या (Pune Mhada) विविध गृहनिर्माण योजनांमधील घरांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख वाढवण्यात आली आहे. ११ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीत अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत होती. मात्र नागरिकांकडून कागदपत्रांची पूर्तता आणि इतर कारणास्तव मुदतवाढ देण्याची मागणी होत असल्यामुळं आणि सोडतीला मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लक्षात घेऊन, आता अर्जदारांना २१ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत.

नवीन वेळापत्रक म्हाडाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध : सोडतीसाठीचे नवीन वेळापत्रक म्हाडाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तर इतर मजकूरही ११ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीप्रमाणे राहील, असं म्हाडाचे मुख्य अधिकारी राहूल साकोरे यांनी सांगितलं.



प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य : पुणे गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास मंडळातर्फे पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका तसंच पीएमआरडीएमधील १५ टक्के सामाजिक गृहनिर्माण आणि २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील ४१८६ सदनिकांच्या ऑनलाईन सोडतीचा शुभारंभ ११ सप्टेंबर रोजी करण्यात आला होता. पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील म्हाडा गृहनिर्माण योजना आणि PMAY योजनेमधील प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर १९८२ सदनिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. अशा एकूण ६१६८ सदनिकांसाठी अर्ज करण्यात आला असताना १५ टक्के सामाजिक गृहनिर्माण आणि २० टक्के सर्व समावेशक गृहनिर्माण योजनामध्ये पुणे महापालिका क्षेत्रात १५३८, पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात १५३४ आणि पुणे महानगर प्रदेशविकास प्राधिकरणमध्ये १११४ अशा एकूण ४१८६ सदनिका आहेत. तर म्हाडा गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य अशा १६८३ सदनिका तर म्हाडा PMAY योजनेत २९९ अशा एकूण ६१६८ सदनिका असणार आहेत. नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा असं आवाहन म्हाडाकडून करण्यात आलं आहे.

