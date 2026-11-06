बीडीडी चाळीच्या लोकांची 'दिवाळी' नव्या घरात! 557 रहिवाशांना चाव्यांचं वाटप; शिंदे म्हणाले, ''बाळासाहेबांचं स्वप्न...''
म्हाडाच्या बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत लोअर परळमधील 557 रहिवाशांना मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते हक्काच्या घरांच्या चाव्यांचं वाटप करण्यात आलं.
Published : November 6, 2026 at 4:40 PM IST
मुंबई : गिरणी कामगारांच्या जीवावर मुंबई उभी राहिली. त्यामुळे त्यांच्यासाठी 40 लाख घरे उभारली गेली पाहिजेत, असं शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे नेहमी म्हणायचे. त्यांचे हे स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार आहोत, असा निर्धार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. मुंबई आणि एमएमआर क्षेत्रात 20 ते 25 लाख परवडणारी घरे निर्माण करण्याचा सरकारचा संकल्प असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. लोअर परळ येथील ना. म. जोशी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील 557 रहिवाशांना शुक्रवारी घरांच्या चाव्या वाटप करण्यात आल्या. यानिमित्तानं यशवंतराव चव्हाण सभागृह येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात काही रहिवाशांना घरांच्या चाव्या देण्यात आल्या. यावेळी शिंदे बोलत होते.
बीडीडी चाळीतील रहिवाशांची दिवाळी यंदा गोड झाली असून, त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद पाहून समाधान वाटत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. "आम्ही जे स्वप्न पाहिले होते, ते आता हळूहळू पूर्ण होत आहे. गेल्या 25 वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित होता. केवळ विकासकाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प पूर्ण होणार नाही, हे आमच्या लक्षात आलं. त्यामुळे म्हाडालाच या प्रकल्पाचा विकासक म्हणून नेमण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. त्यानंतर पुनर्विकासाच्या कामाला गती मिळाली", असं त्यांनी सांगितलं.
या चाळींनी अनेक सामाजिक स्थित्यंतरं पाहिली आहेत. अनेक वर्षांपासून दोन-दोन पिढ्या येथे वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे चाळकऱ्यांना 500 चौरस फुटांची घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी आता टप्प्याटप्प्यानं सुरू आहे. "या प्रकल्पाचा उद्देश केवळ नफा मिळवणं हा नसून मुंबईकरांना सर्व सुखसोयींनी युक्त घरे उपलब्ध करून देणं हा आहे. ज्या लोकांनी मुंबईची संस्कृती जपली, त्यांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळाली पाहिजेत. मूळ मुंबईकरांना मुंबईतून हद्दपार होऊ देणार नाही. त्यांना त्यांच्याच जागी हक्काचं घर मिळेल", अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुंबईतील चाळींमध्ये दोन-दोन पिढ्यांपासून राहणाऱ्या पोलिसांनाही इतर रहिवाशांप्रमाणे घरे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 2011 पूर्वीच्या सर्व पोलिसांना 15 लाख रुपयांत घरे देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर सेवेत आलेल्या पोलिसांनाही बांधकाम खर्चात घरे देण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे'', असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, नव्या घरांची किंमत भविष्यात वाढणार असल्यानं रहिवाशांनी ही घरे विकू नयेत, असं आवाहनही त्यांनी केलं. "ही घरे केवळ वास्तू नसून पुढील पिढ्यांसाठी सोन्यासारखा वारसा आहे. त्यामुळे हा वारसा पुढच्या पिढीपर्यंत जपून ठेवा," असं ते म्हणाले. बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाला मोठा ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. अनेक स्वातंत्र्यसैनिक या चाळींमध्ये वास्तव्यास होते. मुंबईच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जडणघडणीत या चाळींचं मोठं योगदान आहे. लोकांना सुविधांची हमी देणारी म्हाडा ही एक विश्वासार्ह संस्था असून, बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प आता 100 टक्के पूर्ण होणार असल्याचा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला. पूर्वी म्हाडाची घरे घेण्यास लोक फारसे इच्छुक नसत, कारण घरांचा दर्जा चांगला नसायचा. मात्र, आता घरांच्या दर्जाबाबत कोणतीही तक्रार येत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार स्वतः बांधकामाच्या ठिकाणी जाऊन कामाचा दर्जा तपासणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
"मुंबईतील रेसकोर्सची 125 एकर जागा आपण मुख्यमंत्री असताना सरकारच्या ताब्यात घेतली. या जागेवर जागतिक दर्जाचे 'ओपन गार्डन' विकसित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर मुंबई आणि एमएमआर क्षेत्रात 20 ते 25 लाख परवडणारी घरे निर्माण करण्याचं उद्दिष्ट सरकारनं ठेवलं आहे. गिरणी कामगारांच्या योगदानाची जाणीव ठेवून बाळासाहेब ठाकरे यांनी पाहिलेले 40 लाख घरांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे", असं शिंदे यांनी पुन्हा अधोरेखित केलं.
या कार्यक्रमात विधान परिषद उपसभापती सचिन अहिर यांनीही पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत भूमिका मांडली. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी राजकारण बाजूला ठेवून एकत्रितपणे पाठिंबा दिला, असे त्यांनी सांगितलं.
याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही रहिवाशांचं अभिनंदन केलं. "अजितदादा आज असते, तर या 557 नागरिकांच्या आनंदात ते नक्कीच सहभागी झाले होते," अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. अजितदादांनी या चाळींचं वर्णन ‘मिनी भारत’ असं केलं होतं; राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतून आलेले नागरिक येथे आपली संस्कृती जपत गुण्यागोविंदानं राहत आहेत, असं ते नेहमी म्हणायचे, अशी आठवण त्यांनी सांगितली. या चाळींमध्ये रहिवाशांच्या मागील पिढ्या राहिल्या असून त्यांच्या अनेक सुख-दुःखाच्या आठवणी या वास्तूंशी जोडलेल्या आहेत, त्यामुळे त्या आठवणी नव्या घरातही जपाव्यात, असं आवाहन त्यांनी केलं.
दरम्यान, प्रशासनाच्या माहितीनुसार, गेल्या दीड वर्षात बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत 3 हजार 933 नागरिकांना घरांच्या चाव्यांचं वाटप करण्यात आलं आहे. वरळी आणि नायगाव येथील बीडीडी चाळ पुनर्विकासाचे काम डिसेंबर 2029 पर्यंत पूर्ण होणार असल्याची माहिती म्हाडाकडून देण्यात आली. त्यामुळे ना. म. जोशी चाळीतील 557 रहिवाशांना नव्या घरांचा ताबा मिळाल्याने पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे.
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