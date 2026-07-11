'जेवायला बसलो अन् कचऱ्याचा डोंगर कोसळला...'; सहा तास ढिगाऱ्याखाली मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या सुजाता शिंदेंनी सांगितला मोशी दुर्घटनेचा थरार
मोशी कचरा डेपो इमारत दुर्घटनेत सहा तास ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या सुजाता शिंदे यांनी ढिगारा बाजूला सारत सहकारी राम यांच्या मदतीनं सुखरूप बाहेर पडल्याचा थरारक अनुभव सांगितला.
Published : July 11, 2026 at 3:43 PM IST
पुणे : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या मोशी येथील कचरा डेपो परिसरात झालेल्या भीषण इमारत दुर्घटनेला तीन दिवस उलटले. तरीही अनेक कामगार ढिगाऱ्याखाली अडकले असून अग्निशामक दल तसंच एनडीआरएफचं युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू आहे. ही घटना ज्यादिवशी घडली त्या दिवशी देखील बचावकार्य करत 11 जणांना बाहेर काढण्यात आलं. यामध्ये बचावलेल्या सुजाता शिंदे या सहा तास ढिगाऱ्याखाली अडकल्या होत्या. सध्या त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यांनी या घटनेबाबत थरारक अनुभव सांगितला.
'मी इथं अडकले आहे...' : "आम्ही दुपारी सर्वजण जेवायला बसलो होतो. आम्ही जेवण सुरूच करणार होतो. तितक्यात 'एसएलएफचा डोंगर कोसळला अस जाणवलं. मी मागं वळून बघितलं तर कचऱ्याचा तो डोंगर आमच्या इमारतीच्या दिशेनं पुढं सरकत असल्याचं जाणवलं. हे पाहताच आम्ही पाच ते सहा जण तातडीनं दरवाज्याच्या दिशेनं पळालो. पण बाहेर पडताच कचऱ्याच्या प्रचंड लोटामुळं आम्ही दूर फेकेलो गेलो आणि ढिगाऱ्याखाली अडकलो. तिथं सर्वत्र अंधार पसरला आणि नक्की काय घडलं? कळालंच नाही. काही वेळानं बाहेर कोणाचे तरी आवाज येत होते. मला जाणवलं की बाहेर दोन-तीन जण आहेत आणि ते कोणाचातरी शोध घेत आहेत. मी लगेच त्यांना ओरडून प्रतिसाद दिला, 'मी इथं अडकले आहे, मला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करा.' तोपर्यंत मी स्वतःला सावरत बाजूला पडलेल्या फरशा आणि ढिगारा स्वतःच्या हातानं बाजूला सारत त्यांच्यापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आमचे सहकारी राम सर यांनी माझा हात खेचून मला बाहेर काढलं," असा थरारक प्रसंग सुजाता शिंदे यांनी सांगितला.
पाणी मिळालं आणि सराचे प्राण वाचले : "इमारत कोसळली तेव्हा आतमध्ये माझ्यासह राम सर, रणवीर सर, सचिन (सचिन दबडगाव), आरडी साहेब (दादासाहेब आडे), सोमनाथ सर हे सर्व जण ढिगाऱ्याखाली दबले गेले होते. आम्ही सहा ते सात जण जवळपास पाच तास त्या ढिगाऱ्याखाली अडकलो होतो. आमचे सहकारी एकमेकांना धीर देत होते आणि सुरक्षित जागी पोहोचण्याचा प्रयत्न करत होते. आम्ही अंदाज घेतला की आम्ही कुठं आहे. यानंतर बचावकार्य करणाऱ्या पथकांनी स्लॅब आणि काँक्रीट फोडण्याचं काम सुरू केलं. बचाव पथकाकडून आत आवाज देण्यात येत होता, 'आत कोणी आहे का? आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय का?' "आम्ही आतमध्ये पाच ते सहा जण जिवंत आहोत. आमच्यापर्यंत तातडीनं मदत पोहोचवा," असा प्रतिसाद आम्ही त्यांना दिला. पाच तास आतमध्ये असताना रणवीर सरांची प्रकृती बिघडत चालली होती. ते बेशुद्ध होत होते. आम्ही बचाव पथकाला सर्वात आधी त्यांना पाणी देण्याची विनंती केली. बचाव पथकानं अत्यंत शिताफीनं आमच्यापर्यंत पाणी पोहोचवलं. त्या पाण्यामुळं रणवीर सरांचे प्राण वाचले आणि नंतर आम्हाला एकापाठोपाठ एक सुखरूप बाहेर काढलं," असा थरारक अनुभव यावेळी सुजाता शिंदे यांनी सांगितला.
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