ETV Bharat / state

अशोक खरात प्रकरणात सरकारकडून एसआयटीची स्थापना;  रुपाली चाकणकरांना बडतर्फ करण्याची संभाजी राजेंची मागणी

अशोक खरात याच्यावर बलात्कार प्रकरणात गुन्हा नोंदविल्यानंतर संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. त्यानं 15 वर्षात करोडो रुपयांची मालमत्ता जमविल्याची माहिती समोर येत आहे.

डावीकडे अशोक खरात महिलेसोबत असलेल्या व्हिडिओमधील दृश्य, अटकेतील खरात
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 19, 2026 at 6:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक- 'कॅप्टन' अशोक खरात प्रकरणी राज्य सरकारकडून एसआयटीची स्थापना करण्यात आली. आयपीएस अधिकारी तेजस्विनी सातपुते यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी या गुन्ह्याचा सखोल तपास करणार आहे. महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी राजीनामा दिला नाही तर त्यांना बडतर्फ करावे, अशी मागणी माजी खासदार संभाजी राजे यांनी केली.


मोठ्या राजकीय नेत्यांचे भविष्य सांगणारा, अशी ओळख असलेल्या नाशिकच्या कॅप्टन अशोक खरात विरोधात सरकार वाडा पोलीस ठाण्यात बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर गुन्हे शाखेकडून खरात याला अटक करण्यात आली आहे. खरातकडून महिलांचे वादग्रस्त 58 व्हिडिओ जप्त करण्यात आल्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली आहे. काही महिन्यांपूर्वी वावी आणि शिर्डी पोलीस ठाण्यात खरात याच्याशी निगडित दोन गुन्हे दाखल आहे. या गुन्ह्याची व्याप्ती बघता राज्य सरकारकडून आयपीएस अधिकारी तेजस्विनी सातपुते यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे. तेजस्विनी सातपुते आज नाशिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात दाखल होत त्यांनी नाशिक गुन्हे शाखेच्या पोलीस अधिकाऱ्यांकडून तपासाबाबत घेतली.
तसेच गुन्हे शाखेनं खरात याच्या सिन्नर येथील फार्म हाऊसची झडती घेऊन एक पिस्तूल आणि काही जिवंत काडतूसे जप्त केली आहेत.

अशोक खरातला पोलीस घेऊन जाताना



खरात पंधरा वर्षात बनला कोट्यधीश- कॅप्टन अशोक खरात यानं अंकशास्त्राच्या नावाखाली राजकीय नेते मंडळींचे नव्हे तर प्रशासकीय बडे अधिकारी, सेलिब्रिटींचे भविष्य सांगितले. यातून त्याने 15 वर्षात तब्बल 200 कोटींची माया जमवली.

1) कहांडळवाडी मिरगाव येथे 45 एकर जमीन- किंमत अंदाजे 2 कोटी
2) पाथर्डी भागात 30 एकर जमीन - किंमत 150 कोटी
3) पाथर्डी व गौळणे शिवरात पत्नी व मुलगी च्या नावावर जमीन जमीन -किंमत 30 कोटी
4) मिरगाव मंदिरा मागे फार्म हाऊस -किमंत 10 कोटींहुन अधिक
5) ओझर विमानतळ जवळ जमीन -किंमत अंदाजे पाच कोटी
6)नाशिक शहरातील कर्मयोगी नगरचा बंगला किंमत 5 कोटी
7) ईशान्येश्वर मंदिर ट्रस्टची वर्षाला 2 कोटींची उलाढाल

अशोक खरातचे घर
पीडित महिलेनं दिली तक्रार - भोंदू बाबा संशयित अशोक खरात याच्या कॅनडा कॉर्नर येथील कार्यालयात नोव्हेंबर 2022 मध्ये पीडिता महिला विधीबाबत चर्चा करण्यासाठी एकटी गेली होती. यावेळी बाबानं ही संधी साधून कार्यालयातील चेंबरमध्ये बोलून घेतले. तिला प्रसाद म्हणून पेढा खाण्यासाठी दिला. त्यानंतर तांब्याच्या भांड्यात असलेले पाणी पाजले. त्यामुळे पीडितेला गुंगी आली. तिचे डोके जड पडले. यावेळी त्यानं तिच्यासोबत अंगलट करत 'तू माझी प्रियसी बनून राहा. नाही तर तुझ्यावर परमेश्वराचा कोप होईल. तुझा होणारा नवरा मृत्युमुखी पडेल. मी तुला एक प्रकारे पवित्र करीत आहे", अशी भीती घालून बळजबरी करून शारीरिक अत्याचार केल्याचं तक्रारीत म्हटलं आहे.
अशोक खरातच्या व्हिडिओमधील दृश्य

कोण आहे कॅप्टन अशोक खरात- शिवनिका ट्रस्टच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार कॅप्टन अशोक खरात हा मर्चंट नेव्हीतील निवृत्त अधिकारी आहे. नेव्हीमधून निवृत्त झाल्यानंतर तो सध्या शिवनिका ट्रस्टचं नेतृत्व करत आहे. त्यानं विश्वशास्त्राच्या क्षेत्राला आपली पुढील कारकीर्द म्हणून पुढे चालू ठेवलं असल्याचं सांगितलं जात आहे. अशोक खरातचे अनेक राजकीय नेत्यांशी जवळचे संबंध आहेत. अनेक जण आपलं भविष्य जाणून घेण्यासाठी त्याच्याकडे येत असतात. अशोक खरातनं मर्चंट नेव्हीमध्ये 22 वर्षे काम केले. 154 देशांचे दौरे त्यानं पूर्ण केल्यानंतर तो ज्योतिषशास्त्रकडे वळाल्याचे वेबसाईटवर म्हटलं आहे.


संभाजी राजे भोसले भडकले-नाशिकच्या अशोक उर्फ कॅप्टन खरात प्रकरणी माजी खासदार संभाजी राजे भडकले. त्यांनी म्हटलं की, "रुपाली चाकणकर यांनी महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा. नसेल तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना बडतर्फ करावे. कॅप्टन खरात प्रकरणाची स्वतः मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशी व्हावी. कॅप्टन खरातच्या ट्रस्टवर रूपाली चाकणकर आहेत. त्यांचे पाद्यपूजन करत आहेत, हे अतिशय निंदनीय आहे. खरात प्रकरणात तत्काळ कठोर कारवाई व्हावी. महाराष्ट्राचा हा विषय आहे. एकट्या नाशिकचा नाही", असंही छत्रपती संभाजी राजे भोसले यांनी म्हटलं आहे.

TAGGED:

CAPTAIN ASHOK KHARAT PROBE NEWS
NASHIK ASHOK KHARAT PROPERTY
अशोक खरात नाशिक चौकशी
WHY POLICE ARREST ASHOK KHARAT
ASHOK KHARAT NASHIK CRIME

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.