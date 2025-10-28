स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी प्रशासनात खांदेपालट; सात आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
राज्य सरकारनं सात वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. यशदाच्या उपमहासंचालक पवनित कौर यांची अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महानगरपालिका या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
Published : October 28, 2025 at 10:43 PM IST
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकापूर्वी राज्य सरकारनं प्रशासनात खांदेपालट केली आहे. राज्यातील सात वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. 28 ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या बदली आदेशानुसार, सार्वजनिक आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान, पाणीपुरवठा आणि पर्यटन विभागातील महत्त्वाच्या पदांवर नवे चेहरे आणण्यात आले आहेत.
कोणाची कुठे झाली बदली? पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खांदारे यांची बदली पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव पदावर करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे सांस्कृतिक कार्य विभागाचाही भार देण्यात आला आहे. तर माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटिया यांच्याकडे पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाच्या प्रधान सचिव पदाची धुरा देण्यात आली आहे. याशिवाय, कुणाल कुमार यांची शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह यांच्याकडे माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या सचिव पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. जल जीवन मिशनचे मिशन संचालक ई. रविंद्रन यांची सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवपदी बदली करण्यात आली आहे. पुणे महानगरपालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त एम.जे. प्रदीपचंद्रन यांना बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प (पुणे) येथे प्रकल्प संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे. तर यशदाच्या उपमहासंचालक पवनित कौर यांची अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महानगरपालिका या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राजशिष्टाचार उपविभागाचा विस्तार होणार- सामान्य प्रशासन विभागातील राजशिष्टाचार उपविभागाचा विस्तार करण्याकरिता आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार राजशिष्टाचार विभागात थेट विदेश गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क अशी तीन नवीन कार्यासने निर्माण केली जाणार आहेत. यामुळे गुंतवणुकीस प्रोत्साहन आणि परदेशातील मराठी नागरिकांशी संपर्क वाढविणं शक्य होणार आहे.
राजशिष्टाचार उपविभागात नवीन तीन कार्यासने- परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार, रोजगार, सांस्कृतिक संबंध, परदेशातील मराठी नागरिकांचे संबंधांचे संवर्धन आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटन या घटकांची राज्यातील व्याप्ती वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी राजशिष्टाचार विभागाचा मनुष्यबळासह विस्तार करणं आवश्यक होते. त्यानुसार सचिव आणि मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी या पदनामाऐवजी सचिव (राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क) असा पदनामात बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही कामे पार पाडण्यासाठी थेट परकीय गुंतवणूक परदेशस्थ नागरिकांचे विषय, आंतरराष्ट्रीय संपर्क अशी तीन कार्यासने निर्माण करण्यात आली. यामुळे राजशिष्टाचार उपविभागात सध्याचे तीन आणि नवीन तीन अशी सहा कार्यासने कार्यरत असतील.
नवीन 23 पदे निर्माण करण्यासही मान्यता - नवीन तीन कार्यासनांसाठी नवीन 23 पदे निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली. यामुळे राजशिष्टाचार विभागात एकूण 62 पदे कार्यरत असतील. या विभागामार्फत राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक, उच्चायुक्त संबंध, परकीय कर्जे/ निधी, वित्त आणि व्यापार, परदेशस्थ महाराष्ट्र नागरिकांची संबंध, सांस्कृतिक संबंध, विद्यापीठ तथा शैक्षणिक संस्थांशी सहकार्य, परदेशातील रोजगार संधी, पर्यटन प्रोत्साहन, नवीन तंत्रज्ञान सहकार्य आणि प्रसिद्धी इत्यादी विषय हाताळले जाणार आहेत.
