मेट्रो वुमन अश्विनी भिडे ठरल्या मुंबई महापालिकेच्या पहिल्या महिला आयुक्त
आयएएस अश्विनी भिडे या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या पहिल्या मुंबई महापालिका आयुक्त ठरल्या आहेत. त्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विश्वासू अधिकारी मानल्या जातात.
Published : March 31, 2026 at 2:40 PM IST
मुंबई-- ‘मेट्रो वुमन’ म्हणून ओळख असलेल्या आयएएस अधिकारी अश्विनी भिडे यांची मुंबई महापालिका आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या या पदावर नियुक्त होणाऱ्या पहिल्या महिला आयुक्त ठरल्या आहेत. बुधवारी यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली. काही दिवसांपूर्वीच त्यांची मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवपदी नियुक्ती झाली होती. आता त्या महापालिकेचा कारभार सांभाळणार आहेत. अश्विनी भिडे यांना 2030 मध्ये निवृत्तीपूर्वी पूर्ण तीन वर्षांचा कार्यकाळ मिळणार आहे..
कोण आहेत अश्विनी भिडे?- अश्विनी भिडे या सांगली जिल्ह्यातील रहिवासी असून 1995 बॅचच्या आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांना सुमारे 25 वर्षांचा प्रशासकीय अनुभव आहे. आयपीएस अधिकारी डॉ. सतीश भिडे हे त्यांचे पती आहेत. ‘मुंबई मेट्रो वुमन’ म्हणून त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यांनी कारकीर्दीच्या सुरुवातीला नागपूर आणि सिंधुदुर्ग येथे काम केले. 2004 ते 2008 दरम्यान त्या नागपूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी होत्या. त्यानंतर त्यांची नियुक्ती एमएमआरडीएमध्ये झाली. एमएमआरडीएमध्ये काम करताना त्यांनी ईस्टर्न फ्रीवे, मिलन सबवे उड्डाणपूल, मुंबई स्कायवॉक आणि मिठी नदी स्वच्छता प्रकल्प हाताळले. या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचे स्थलांतर करावे लागले. तरीही त्यांनी ते काम संवेदनशीलपणे पूर्ण केले.
अशी मिळाली मेट्रो वुमन अशी ओळख- 2015 मध्ये त्यांची मुंबई मेट्रो प्रकल्पासाठी महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती झाली. मेट्रो-3 प्रकल्पाच्या आरे कारशेडवरून मोठा वाद निर्माण झाला. पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर विरोध झाला असतानाही भिडे यांनी प्रकल्पासाठी ठाम भूमिका घेतली. त्यामुळे त्या चर्चेत आल्या. 2019 मध्ये सत्तांतरानंतर त्यांची बदली झाली होती. मात्र, त्यांची पुन्हा मुंबई महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली. या काळात त्यांनी कोस्टल रोडसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पावर काम केले. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर मेट्रो कारशेड प्रकल्प पुन्हा सुरू झाला. भिडे यांनी मेट्रोचे काम वेगाने पुढे नेले. त्यामुळेच त्यांना ‘मेट्रो वुमन’ म्हणून ओळख मिळाली.
विविध प्रकल्पात महत्त्वाची भूमिका- मागच्या काही वर्षांत मुंबईत उभारलेल्या जवळपास प्रत्येक मोठ्या पायाभूत प्रकल्पामागे आयएएस अधिकारी अश्विनी भिडे यांचा ठसा दिसून येतो. मोनोरेल, ईस्टर्न फ्रीवे, पहिली अंडरग्राउंड मेट्रो आणि कोस्टल रोड यांसारख्या प्रकल्पांत त्यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. एकूणच, मोठे आणि आव्हानात्मक प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण करण्याची क्षमता, वेगवान निर्णयशैली आणि प्रशासनातील अनुभव यामुळे अश्विनी भिडे यांना मुंबईच्या विकासातील महत्त्वाचा चेहरा मानला जातो.
भिडेंच्या नियुक्तीवर एकनाथ शिंदेंचा नाराजी? - मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी अश्विनी भिडे यांच्या नियुक्तीवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात मतभेद निर्माण झाल्याची चर्चा रंगली. भिडे या फडणवीसांच्या पसंतीचा पर्याय असल्यानं शिंदे नाराज आहेत. त्यांनी स्वतःचे सचिव असीम गुप्ता यांच्या नावाचा आग्रह धरला होता. अश्विनी भिडे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याच्या चर्चा सुरू झाल्यानंतर रात्री उशिरा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना फोन करून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चर्चा केली. त्यानंतर रात्री अश्विनी भिडे यांनी एकनाथ शिंदे यांची भेटही घेतली.
अश्विनी भिडे यांच्याकडं मुंबई मेट्रो रेलच्या एमडी पदाची जबाबदारी- बी. ए. गगरानी ही निवृत्त होत असल्यानं त्यांच्या जागी अश्विनी भिडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर अश्विनी भिडे यांच्या जागी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव म्हणून लोकेश चंद्रा यांची नियुक्त करण्यात आली आहे. तसेच अश्विनी भिडे यांच्याकडं खनिकर्म विभागाच्या अपर मुख्य सचिव पदाचा अतिरिक्त कार्यभारदेखील लोकेश चंद्रा यांच्याकडं सोपविला आहे. अश्विनी भिडे यांच्याकडं मुंबई मेट्रो रेल महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार राहणार आहे.
