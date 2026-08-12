मुंबईत 9 कोटी 40 लाख किमतीचा मेथॅफिटामाईन ड्रग्ज जप्त; तिघांना अटक
मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे, पोलीस पथकाने वांद्रे कोर्टासमोरील अंबर हॉटेलच्या शेजारील महाराष्ट्र शासन बृहन्मुंबई दूध योजना या टपरीसमोरून आरोपींना अटक केलीय.
Published : August 12, 2026 at 2:16 PM IST
मुंबई- मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) भागात पोलिसांनी मंगळवारी दोन परदेशी महिला आणि एका पुरुषाला अटक केली असून, त्यांच्याकडून 9 कोटी 40 लाख रुपये किमतीचा ड्रग्ज जप्त करण्यात आलाय, अशी माहिती एका पोलीस अधिकाऱ्याने दिली. मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे, पोलीस पथकाने वांद्रे कोर्टासमोरील अंबर हॉटेलच्या शेजारील महाराष्ट्र शासन बृहन्मुंबई दूध योजना या टपरीसमोरून आरोपींना अटक केलीय.
अंमली पदार्थ वांद्र्यातील अंबर हॉटेलसमोर घेऊन येणार असल्याची माहिती : मुंबईतील काळाचौकी पोलिसांच्या युनिटला एक व्यक्ती एमडी हा अंमली पदार्थ विक्रीकरिता वांद्र्यातील अंबर हॉटेलसमोर घेऊन येणार असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून एका व्यक्तीला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून अंदाजे 4 कोटी रुपये किमतीचा 2050 ग्रॅम वजनाचा मेथॅफिटामाईन हा अंमली पदार्थ ताब्यात घेतला. त्यानंतर काळाचौकी पोलीस ठाण्यात कलम 8 कसह कलम 22 क अंतर्गत एनडीपीएस कायदा 1985 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.
2688 ग्रॅम वजनाचा मेथॅफिटामाईन हा अंमली पदार्थ जप्त : तसेच आरोपींची चौकशी केली असता अंमली पदार्थ हा उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा इथल्या कारखान्यातून विक्रीकरिता घेतल्याचं उघड झालंय. त्यानुसार उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडामधील स्थानिक पोलिसांच्या मदतीनं टाकलेल्या छाप्यात अंदाजे 5 कोटी 40 लाख रुपये किमतीचा 2688 ग्रॅम वजनाचा मेथॅफिटामाईन हा अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आला. तसेच अंमली पदार्थ बनवण्याचे साहित्यही पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.