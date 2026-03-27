राज्यात पुन्हा गारपीटसह मुसळधार पावसाची शक्यता, 'हे' दोन दिवस महत्त्वाचे

राज्यातील काही ठिकाणी येत्या 30 आणि 31 मार्चला गारपीटसह अवकाळी पावसाचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे.

फाईल फोटो - अवकाळी पाऊस
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 27, 2026 at 4:05 PM IST

पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून कडक उन्हाच्या चटक्यानंतर मध्यंतरी राज्यातील अनेक भागात गारपीट झाली होती. यांनतर पुन्हा कडक उन्हाचे चटके बसायला लागले. अशातच राज्यातील काही ठिकाणी येत्या 30 आणि 31 मार्चला गारपीटसह अवकाळी पावसाचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे.

दोन दिवस मुसळधार पाऊस - याबाबत हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ. एस.डी.सानप म्हणाले की, पुढील दोन दिवस राज्यात अनेक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. तसंच अनेक ठिकाणी ऊन देखील वाढलं आहे. पुढील दोन दिवस शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे. सोलापूर, सांगली, सातारा, पुणे, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, नागपूर अमरावती अशा अनेक जिल्ह्यात 30 मार्च ते 1 एप्रिल दरम्यान गारपीट आणि पाऊस होईल. तसंच राज्यात अनेक शहरांमध्ये गुरुवारी कमाल तापमान 41 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा अधिक नोंदवलं गेलं आहे.

कोकणात यलो अलर्ट - "पुण्यातील लोहगावमध्ये देखील गुरुवारी 39 अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवण्यात आलं आहे. अनेक ठिकाणी दमट वातावरण आहे. कोकणात पुढील दोन दिवस येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. 30 तारखेनंतर अनेक ठिकाणी राज्यात वादळी पाऊस आणि गारपिटीची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना आवाहन आहे की, पिकं काढून घ्या. तसंच काढलेली पिकं सुरक्षित ठेवा आणि फळबागांची काळजी घेणं जास्त आवश्यक आहे," असं यावेळी सानप म्हणाले.

शेतकऱ्यांची चिंता वाढली - सध्या राज्यात उन्हाळा सुरू आहे. ऐन उन्हाळ्यात राज्यात पाऊस सुरू आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. अवकाळी पावसानं पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. हातातोंडाशी आलेली पिकं पाण्यात वाहून गेली आहेत. त्यामुळं नुकसान भरपाई देण्याची मागणी होत आहे.

