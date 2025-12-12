ETV Bharat / state

मुंबईकर लुटतायेत गुलाबी थंडीचा आनंद; 'एक्यूआय'मध्ये सौम्य सुधारणा, दोन दिवसात थंडी वाढणार

मुंबईतील थंडीचं प्रमाण वाढलं असून, एक्यूआयमध्ये देखील सुधारणा होत असल्याचं दिसून येत आहे.

IMD predicted a cold wave in Mumbai
थंडीचा आनंद लुटताना मुंबईकर (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 12, 2025 at 10:16 AM IST

1 Min Read
मुंबई : मुंबईत या आठवड्यात अचानक थंडी वाढली असून, शहरानं शुक्रवारी अतिशय कमी अर्थात 15.8°C किमान तापमानाचा अनुभव घेतला. हवामान विभागानं ही घसरण उत्तरेतून येणाऱ्या थंड आणि कोरड्या वाऱ्यांच्या प्रवाहाशी जोडली आहे. सोशल मीडियावर #MumbaiWinter जोरात ट्रेंड होत असून, नागरिकांनी सकाळच्या गारव्याचा आनंद लुटायला सुरुवात केली आहे.

मागील 3 दिवसांचे तापमानाचे क्विक अपडेट :

10 डिसेंबर: किमान 17.4°C कमाल 28.6°C

11 डिसेंबर: किमान 16.2°C कमाल 27.9°C

12 डिसेंबर: किमान 15.8°C कमाल 27.1°C

ठाणे, नवी मुंबई, विरार-पालघर या भागात तापमान आणखी एक अंशाने खाली गेले. भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, थंड हवामान पुढील दोन दिवस राहण्याची शक्यता आहे.

एक्यूआय स्टेटस मध्यम पण सतत सुधारणा :

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार, मुंबईचा एकूण एक्यूआय मागील तीन दिवसांपासून 'मध्यम' श्रेणीत राहत असून आज सकाळी एक्यूआयमध्ये थोडी सुधारणा दिसली.

10 डिसेंबर: 165 (मध्यम ते खराब)

11 डिसेंबर : 148 (मध्यम)

12 डिसेंबर : 132 (मध्यम, सुधारणा)

हॉटस्पॉट्स :

अंधेरी, बीकेसी, मुलुंड - एक्यूआय 150 पेक्षा जास्त

कुलाबा, मरीन ड्राइव्ह, वर्सोवा - एक्यूआय115–120, वाऱ्यामुळे सुधारणा


हेल्थ अलर्ट :

सकाळी बाहेर पडताना उबदार कपडे वापरा

दमा/एलर्जी असलेल्या नागरिकांनी N95 मास्क वापरणे योग्य

थंड वाऱ्यात दीर्घकाळ व्यायाम टाळा

पुरेसे पाणी आणि उबदार पेये घ्या

घरातील लहान मुलं आणि ज्येष्ठांची या वातावरणात अधिक काळजी घ्या, असा सल्ला डॉक्टर्स देत आहेत.


सोशल मीडियावर थंडी ऑन ट्रेंड : मुंबईकरांनी #MiniWinter #MumbaiCold आणि #FinallyWinter ट्रेंड करत शहरातील थंडीचे फोटो-व्हिडिओ शेअर करायला सुरुवात केली आहे. मरीन ड्राइव्ह, कार्टर रोड आणि बँडस्टँड येथे सकाळच्या वॉकर्सची संख्या नेहमीपेक्षा जास्त दिसत आहे.

पुढील दोन दिवसांत : भारतीय हवामान विभागानुसार, तापमानात अजून 1°C घसरण होऊ शकते. रात्री आणि पहाटे गारवा अधिक वाढणार असून एक्यूआय मध्यम श्रेणीतच राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मुंबईच्या दैनंदिन उष्ण वातावरणाच्या तुलनेत ही थंडीची सरप्राईज लाट नागरिकांना छोटासा 'विंटर ब्रेक' देताना दिसत आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, थंड वाऱ्यांचा प्रभाव आठवड्याच्या अखेरीपर्यंत जाणवू शकतो. नागरिकांनी हवामानातील बदल आनंदाने अनुभवताना आवश्यक काळजी राखावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

