ETV Bharat / state

'विकसित महाराष्ट्र 2047'च्या मसुद्याला मान्यता; 4 लाख नागरिकांनी नोंदवला सहभाग

विकसित महाराष्ट्र 2047 च्या मसुद्यासाठी राज्यभरातून तब्बल 4 लाख नागरिकांनी आपला सहभाग नोंदवला असून, यातून तयार झालेला मसुदा महाराष्ट्राच्या भविष्यातील विकासाचा पाया रचणार आहे.

'Mession Maharashtra 2047' draft approved; 4 lakh citizens registered their participation
एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 20, 2025 at 6:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : विकसित भारत 2047 या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नाला साकार करण्यासाठी महाराष्ट्रानं भरीव पाऊल उचललं आहे. विकसित महाराष्ट्र 2047 च्या मसुद्यासाठी राज्यभरातून तब्बल 4 लाख नागरिकांनी आपला सहभाग नोंदवला असून, यातून तयार झालेला मसुदा महाराष्ट्राच्या भविष्यातील विकासाचा पाया रचणार आहे. या मसुद्याला सल्लागार समितीनं आज (20 ऑक्टोबर) मान्यता दिली असून, लवकरच तो मंत्रिमंडळासमोर सादर होणार आहे.

4 लाख नागरिकांनी सहभाग : विकसित महाराष्ट्र 2047 च्या मसुद्यासाठी 19 जून 2025 ते 28 जुलै 2025 या कालावधीत राज्यभरात सर्वेक्षण करण्यात आले. यात 4 लाख नागरिकांनी सहभाग घेतला, ज्यामध्ये 35 हजार ऑडिओ मेसेजचा समावेश आहे. याशिवाय, विविध विभागांच्या सर्वेक्षणात 7 लाखांहून अधिक नागरिकांनी आपल्या सूचना दिल्या. या सूचनांमध्ये विकासाच्या विविध पैलूंवर भर देण्यात आला आहे.


मसुद्याला मान्यता : "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2047 मध्ये स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात पूर्णपणे विकसित भारताचं स्वप्न पाहिलं आहे. यासाठी महाराष्ट्र मागे राहणार नाही," असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित सल्लागार समितीच्या बैठकीत व्यक्त केला. या बैठकीत मसुद्याला मान्यता देण्यात आली. हा मसुदा 2029, 2035 आणि 2047 अशा तीन टप्प्यांतील विकासाचं ध्येय साध्य करण्यासाठी रोडमॅप ठरणार आहे.


ऐतिहासिक दस्तऐवज - मुख्यमंत्री

  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "हा मसुदा ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे. याचा उपयोग भविष्यातील योजना आणि धोरणं आखताना होईल. हे दस्तऐवज महाराष्ट्राला केवळ देशातील अन्य राज्यांशीच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम बनवेल.” याचबरोबर, मुख्यमंत्र्यांनी मसुद्याचे सुलभ व्हिडिओ स्वरूपात रूपांतर करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून नागरिकांना तो समजणे सोपे होईल.
  • पुढं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून प्रस्ताव मंजुरीची यंत्रणा अधिक गतिमान करण्याचे आदेश दिले. "प्रस्तावातील त्रुटी आधीच AI च्या माध्यमातून दूर कराव्यात, ज्यामुळे वेळेची बचत होईल. यासाठी नगरविकास आणि महसूल विभागाने प्राधान्याने काम करावे," असे ते म्हणाले. तसंच, "उद्योग विभागानं 'क्लाऊड कम्प्युटिंग'वर आधारित योजनांच्या लाभार्थ्यांसाठी माहिती व्यवस्था उभारावी आणि शाश्वत विकासाचे मॉडेल तयार करावे," असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुचवलं.

हेही वाचा :

  1. 1 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगावर सर्वपक्षीय मोर्चा, संजय राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं
  2. यात्रेदरम्यान अश्वत्थामा भेटत असल्याची भाविकांची श्रद्धा; समुद्र सपाटीपासून ४ हजार फूट उंचीवरील शिखरावर फुलली गर्दी
  3. नागपूर जिल्ह्यातील नावीन्यपूर्ण संजीवनी योजनेंतर्गत दोन टप्प्यात एकूण 755 ई-रिक्षांचे दिव्यांग व्यक्तींना वाटप

TAGGED:

मुंबई
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
विकसित महाराष्ट्र 2047
नरेंद्र मोदी
MESSION MAHARASHTRA 2047

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.