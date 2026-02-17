मर्चंट नेव्ही अधिकाऱ्याविरुद्ध पत्नीची पोलिसांत तक्रार, लग्नापूर्वी अंडकोष काढल्याची माहिती लपवली
कल्याण येथील एका विवाहितेनं पती आणि सासू, सासऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. पतीनं लग्नापूर्वी त्याचं एक अंडकोष काढल्याची माहिती तिच्यापासून लपवून ठेवल्याचं तक्रारीत म्हटलं आहे.
ठाणे : मर्चंट नेव्हीमध्ये कार्यरत असलेल्या पतीनं लग्नापूर्वी त्याचं एक अंडकोष काढल्याची माहिती लपवून पत्नीचा शारीरिक व मानसिक छळ केल्याप्रकरणी कल्याण येथील खडकपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तक्रारीनुसार, विवाहानंतर दाम्पत्य हनीमूनसाठी दक्षिण आफ्रिकेत गेलं होतं. तिथं पती पत्नीला शारीरिक व मानसिक समाधान देऊ शकला नाही. यावेळी पत्नीनं प्रेमानं संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. पण पती चिडचिड करत, वाद निर्माण करून तिला दूर लोटत असे, असं तक्रारीत नमूद आहे.
विवाहानंतर 8 वर्षांनी पोलिसांत तक्रार दाखल : पती मर्चंट नेव्हीमध्ये नोकरीस असल्यानं तो 6 महिने जहाजावर आणि 6 महिने घरी राहत असे. लग्नापूर्वी अंडकोष काढल्यामुळे विवाहानंतर लैंगिक आयुष्यात अडचणी येऊ शकतात, ही बाब पती तसेच त्याच्या पालकांनी लपवून ठेवली, असा आरोप पत्नीनं केला आहे.
विवाहानंतर पतीनं शारीरिक व मानसिक संबंध ठेवण्यास नकार दिला. उलट पती आणि त्याच्या माता-पित्यांकडून आपला छळ करण्यात आल्याचा आरोप करत संबंधित विवाहितेनं विवाहानंतर 8 वर्षांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. पुढील तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. मुंबईतील एका बहुद्देशीय कंपनीत वरिष्ठ श्रेणीतील अभियंता म्हणून कार्यरत असलेली तक्रारदार महिला सध्या कल्याण इथं आपल्या आई-वडिलांकडे राहत आहे. मर्चंट नेव्हीत नोकरी करणाऱ्या तिच्या पतीने तिला घटस्फोट देण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारीत काय? : महिलेने पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार, 8 वर्षांपूर्वी ठाण्यातील मर्चंट नेव्हीत कार्यरत असलेल्या एका तरुणासोबत तिचा हिंदू रितीरिवाजांनुसार विवाह झाला होता. पण पतीनं तिला शारीरिक व मानसिक सुख दिलं नाही. संसार सुखानं करायचा असल्याचं तो पत्नीला सांगत असे. दरम्यान, दोघांनी एका डॉक्टरांकडे जाऊन वैद्यकीय तपासण्या करून घेतल्या. त्या तपासणीत पतीची लैंगिक क्षमता कमी असल्याचं आढळून आलं. तरीही पत्नीनं पतीला धीर देत इतर डॉक्टरांकडे उपचार घेऊ, असं सांगितलं होतं. मात्र, तरीही पतीकडून शारीरिक व मानसिक समाधान मिळत नसल्यानं ती मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ होती, असं फिर्यादीत नमूद करण्यात आलं आहे.
पती, सासू आणि सासऱ्यांविरुद्ध छळाची तक्रार : तक्रारीनुसार, एकदा पती 6 महिन्यांनंतर परदेशातून घरी आला. त्यानंतरही त्यानं पत्नीपासून दुरावा ठेवला. या काळात त्यानं पत्नीला शिवीगाळ व मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हा प्रकार सतत घडत असल्याचं विवाहितेनं सासू-सासऱ्यांना सांगितलं. पण त्यांनी मुलाची बाजू घेत 'तुझ्यातच काहीतरी कमी असेल', असं म्हणत सुनेची हेटाळणी केली, असंही तक्रारीत नमूद आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये शारीरिक संबंधांवरून दाम्पत्यात वाद झाला. त्यावेळी पतीनं 'मला घटस्फोट हवा आहे, तू घर सोडून निघून जा,' असं म्हटलं. दरम्यान, घटस्फोट टाळण्यासाठी आणि समेट घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. मात्र पती, सासू आणि सासरे एकाही बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. उलट त्यांनी शिवीगाळ करून मानसिक व शारीरिक त्रास दिल्याचं विवाहितेनं तक्रारीत म्हटलं आहे. विवाहापूर्वी पतीने एक अंडकोष काढून टाकल्याची माहिती लपवून ठेवत आपल्याशी विवाह केला आणि त्यामुळे वैवाहिक जीवनात अडचणी निर्माण झाल्या, असा आरोपही तिनं केला आहे. या प्रकरणी पती, सासू आणि सासऱ्यांविरुद्ध छळाची तक्रार दाखल करण्यात आली असून, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक डॉ. अमरनाथ वाघमोडे यांनी गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती दिली आहे.
