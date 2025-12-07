प्रवाशांचा मानसिक छळ, जबाबदारी निश्चित केली जाणार; मुरलीधर मोहोळ कडाडले
काल इंडिगोला नोटीस देण्यात आली असून, याबाबत 4 सदस्यीय समिती नेमली आहे, त्याचा अहवाल आला की, पुढील कारवाई करण्यात येईल, असं यावेळी मुरलीधर मोहोळ म्हणालेत.
पुणे: गेली काही दिवस इंडिगोची विमान उड्डाणे स्थगित झाल्यानंतर प्रवाशांचे अतोनात हाल होत असून, कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एलबर्ल्स अडचणीत आले आहेत. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयानं शनिवारी इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स आणि अकाउंटेबल मॅनेजर इसिड्रो पोर्केरास यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. याबाबत केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, काल त्यांना नोटीस देण्यात आली असून, याबाबत 4 सदस्यीय समिती नेमली आहे, त्याचा अहवाल आला की, पुढील कारवाई करण्यात येईल, असं यावेळी मुरलीधर मोहोळ म्हणालेत.
इंडिगोमुळे प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला : केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हे आज पुणे दौऱ्यावर होते, यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलंय. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, सर्व प्रवाशांना मानसिक त्रास झालाय. अनेक प्रवाशांना अडचणीला सामोरे जावं लागलं आहे. इंडिगोमुळे प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. इंडिगोने ज्या काही गोष्टी करायला पाहिजे होत्या, त्या न केल्याने ही परिस्थिती निर्माण झालीय. विमान सेवा देणारी कंपनी आणि पायलट संघटनेने मागणी केली होती की, ड्युटीच्या वेळा कमी करायला पाहिजेत, त्यानंतर डीजीसीएने या आदेशाची 2 टप्प्यात अंमलबजावणी करण्यास सांगितले, असंही ते म्हणालेत.
4 सदस्यीय चौकशी समिती डीजीसीएने नेमली : तसेच प्रत्येक विमान कंपनीला नियम बदलण्यास सांगण्यात आलं होतं, परंतु इंडिगोने यावर काम केलं नाही. 10 तासांची वेळ 8 तासांवर आली. 2 तासांमुळे अधिक मनुष्यबळाची कमतरता भासली आणि 1 नोव्हेंबरपासून हा ताण त्यांच्यावर वाढला आणि यंत्रणा कोसळली. भारत सरकारच्या नागरी उड्डाण खात्याने दखल घेतली आणि यात सूचना नियम काढण्यात आले. इंडिगोला कालावधी लागेल म्हणून सगळ्या सिस्टीमला फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली असून, या प्रकरणी 4 सदस्यीय चौकशी समिती डीजीसीएने नेमली आहे. तसेच इंडिगोला नोटीस जाहीर केली आहे. ज्या लोकांची विमान रद्द झाली, त्या सगळ्यांना पैसे परत देण्यात यावे, अशा सूचना दिल्या आहेत. 4 सदस्यीय समिती नेमली आहे, त्याचा अहवाल आला की पुढील कारवाई करण्यात येईल, असंही यावेळी मोहोळ म्हणाले.
