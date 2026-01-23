ठाण्याची शिवसेना, शिवसेनेचं ठाणे : अतूट नात्याच्या आठवणी आजही जिवंत
बाळासाहेब ठाकरे यांची आज जयंती आहे. यानिमित्तानं ज्येष्ठ पत्रकार मिलिंद बल्लाळ यांनी त्यांच्या आठवणी जागविल्या आहेत.
Published : January 23, 2026 at 1:16 PM IST
ठाणे : बाळासाहेब ठाकरे म्हणजे बेधडक विचारसरणी, ठाम भूमिका आणि 'जैसा बोले तैसा चाले' असा निर्भीड स्वभाव असलेलं नेतृत्व. त्यांच्या कर्तृत्वानं महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनावर वेगळी छाप उमटवली. म्हणूनच त्यांच्या कार्याची नोंद इतिहासाच्या पानांवरही झाली आहे, अशा शब्दात दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आठवणी पत्रकार मिलिंद बल्लाळ यांनी सांगितल्या.
बाळासाहेबांच्या असंख्य आठवणी ठाणेकरांच्या मनात : शिवसेनेच्या स्थापनेपूर्वी बाळासाहेब ठाकरे पत्रकार म्हणून कार्यरत होते. परखड लिखाण, धारदार विचार आणि प्रभावी व्यंगचित्रांच्या माध्यमातून त्यांनी वृत्तपत्रसृष्टीत स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. पुढे राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर एका आवाजात संपूर्ण महाराष्ट्र स्तब्ध करणारा नेता अशी त्यांची ओळख राजकीय पटलावर निर्माण झाली. मुंबईप्रमाणेच ठाण्यावरही बाळासाहेबांचं विशेष प्रेम होतं. त्यांचं ठाण्यात सतत येणं-जाणं नसलं, तरी त्यांच्या कृतीतून आणि निर्णयांतून ठाण्याविषयीचं आपलेपण स्पष्टपणं दिसून यायचं. याच भावनेतून 'ठाण्याची शिवसेना, शिवसेनेचं ठाणं' हे ब्रीदवाक्य रूढ झालं. परखड वक्तव्य, स्पष्ट भूमिका आणि बेधडक व्यंगचित्र हे बाळासाहेबांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे ठळक पैलू होते. आज बाळासाहेब ठाकरे आपल्यात नसले, तरी त्यांच्या विचारांचा, आठवणींचा आणि प्रेरणेचा झरा कालही वाहत होता आणि आजही अखंड वाहत आहे. ठाण्याशी निगडित त्यांच्या प्रेमाच्या, आपलेपणाच्या आणि कौटुंबिक भावनेच्या अनेक आठवणी आजही ठाणेकरांच्या मनात जिवंत आहेत. या आठवणी जतन करून ठेवणारे ठाणेकर आजही अभिमानानं त्यांचा वारसा पुढे नेत आहेत.
पत्रकारिता कशी असावी? बाळासाहेबांनी सांगितलं : बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त ठाण्यातील एका अग्रगण्य जिल्हा दैनिकाचे संपादक यांनी कथन केलेल्या आठवणी आजही भावनिक ओलावा निर्माण करणाऱ्या आहेत. बाळासाहेब आणि ठाणे यांचं नातं केवळ राजकीय नव्हतं, तर जिव्हाळ्याचं आणि आपलेपणाचं होतं, याची प्रचिती या आठवणींतून येते. ठाण्यात बाळासाहेब ठाकरे प्रथम गडकरी रंगायतनाच्या निर्मितीनंतर आले. त्या भेटीतून ठाण्याबाबतचा त्यांचा विकासाभिमुख दृष्टिकोन आणि प्रेम ठाणेकरांना अनुभवतं आलं. मात्र त्याआधीही ठाण्याशी त्यांचं नातं दृढ झालं होतं. एका अग्रगण्य जिल्हा वृत्तपत्राच्या छोटेखानी कार्यक्रमासाठी बाळासाहेब ठाकरे यांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं. सामान्यतः खासगी किंवा निमंत्रित कार्यक्रमांना क्वचितच हजेरी लावणारे बाळासाहेब ठाण्यावरील प्रेमापोटी त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले.
ही घटना सन 1987 मधील आहे. एका जिल्हा दैनिकाच्या तपोपूर्ती सोहळ्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे उपस्थित होते. त्या कार्यक्रमात त्यांच्या बोलण्यातून ठाण्याविषयीचा कौटुंबिक जिव्हाळा आणि आत्मीयता स्पष्टपणे जाणवत होती. त्यावेळी बोलताना बाळासाहेबांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळातील पत्रकारिता आणि पत्रकारांकडून अपेक्षित असलेल्या निर्भीडतेविषयी उदाहरणांसह भाष्य केलं. त्यांनी सांगितलं की, "'काळ' या वृत्तपत्रातून ब्रिटिश सरकारविरोधात परखड टीका केल्यामुळे त्या वृत्तपत्राच्या संपादकाला माफी मागण्यास सांगण्यात आलं. पण संपादकानं माफीनामा देण्यास नकार दिल्यानं त्यांना दीर्घकाळ कारागृहात डांबण्यात आलं. मात्र तुरुंगवास होऊनही त्या संपादकांचं मनोधैर्य खचलं नाही, ना त्यांच्या लेखणीतली निर्भीडता कमी झाली."
ब्रिटिश सरकारकडून सुटका झाल्यानंतर त्या संपादकांच्या स्वागतासाठी अख्खं गाव रस्त्यावर उतरलं होतं. अत्यंत बिकट परिस्थितीतही निर्भीड पत्रकारिता कशी जपली गेली, याचं हे जिवंत उदाहरण असल्याचं बाळासाहेबांनी सांगितलं. पुढील पिढीतील पत्रकारांकडूनही अशीच निर्भीड पत्रकारिता अपेक्षित असल्याचं मत त्यांनी स्पष्ट शब्दांत मांडलं. तसं निर्भीड लेखन करणारे पत्रकार आजही आहेत, याची जाणीवही त्यांनी त्या वेळी करून दिली.
राजकीय व्यासपीठ गाजवणारे बाळासाहेब ठाकरे त्या कार्यक्रमात मात्र पूर्णपणे पत्रकारितेच्या विषयावरच बोलले. राजकारणाकडे किंवा राजकीय भाषणाकडे त्यांनी मुद्दाम पाठ फिरवली. कोणत्याही विषयावर बोलताना विषयांतर न करता ठरलेल्या मुद्द्यावरच ठाम आणि परखड भूमिका मांडणं, हे बाळासाहेबांचं खास वैशिष्ट्य होतं. ठाण्यात शिवसेनेची सत्ता स्थिरावल्यानंतर गडकरी रंगायतनसारखी अनेक विकासकामं आकाराला आली. ही सर्व कामं ठाण्यावर असलेल्या बाळासाहेबांच्या विशेष प्रेमातूनच साकार झाली.
'गर्व से कहो हम हिंदू हैं'... बाळासाहेबांनी कृतीतून दाखवलं : बाळासाहेब ठाकरे यांनी प्रत्येक क्षेत्रात आपली ठाम भूमिका, स्पष्ट विचारधारा आणि कणखर नेतृत्वाचा ठसा उमटविला. पत्रकारितेत मर्मभेदी लेखणी, प्रभावी व्यंगचित्रकार म्हणून ओळख आणि राजकारणात शिवसेनेची स्थापना करून त्यांनी एक वेगळीच राजकीय दिशा निर्माण केली. कट्टर हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा भगवा झेंडा उंचावणारा शिलेदार, मराठी माणसाचा आणि संपूर्ण महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज अशीच त्यांची ओळख जनमानसात निर्माण झाली.
हिंदुत्वाचा केवळ उच्चार न करता ते कृतीतून जगून दाखविणारं नेतृत्व होतं. 'गर्व से कहो हम हिंदू हैं' असं केवळ सांगण्याऐवजी बाळासाहेबांनी आपल्या विचारांना प्रत्यक्ष कृतीतून साकार करून दाखविलं, हे विशेषत्वानं अधोरेखित करावं लागेल.
'बाळासाहेब असते तर ठाण्यातील आजचं चित्र वेगळं असतं' : बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली ठाण्यात शिवसेनेला मिळालेली सत्ता दशकानुदशके टिकून राहिली. हे सामर्थ्य आणि राजकीय कुशलता केवळ ठाण्यापुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशानं अनुभवली. ठाण्यावर त्यांचं विशेष प्रेम होतं आणि त्याचप्रमाणे शिवसेनेचा ठाण्यातील बाजीप्रभू म्हणून ओळख असलेले दिवंगत नेते आनंद दिघे यांची खंबीर साथ त्यांना लाभली.
याच नेतृत्वाच्या बळावर अनेक वर्षे 'ठाण्याची शिवसेना, शिवसेनेचं ठाणे' हे ब्रीदवाक्य प्रत्यक्ष वास्तवात उतरलेलं दिसत होतं. मात्र, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर या ब्रीदवाक्याला तडा गेला, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. आज जर बाळासाहेब हयात असते, तर हे ब्रीदवाक्य जसंच्या तसं ठाणेकरांना आजही अनुभवायला मिळालं असतं, अशी भावना अनेकांच्या मनात आहे.
'ठाणे आणि बाळासाहेबांचं नातं आजही जिवंत' : ठाण्याविषयी बाळासाहेबांचं प्रेम वेळोवेळी विविध घटनांतून दिसून आलं. त्यांनी आवर्जून ठाण्यात घेतलेल्या अनेक सभा ऐतिहासिक ठरल्या असून त्या रेकॉर्डब्रेक गर्दीसाठी ओळखल्या जातात, हा इतिहास आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आठवणींना उजाळा देताना ठाणेकरांकडे आजही असंख्य आठवणींची शिदोरी आहे. त्या आठवणी सांगणारे, त्यांच्या सहवासात राहिलेले आणि त्यांच्या कारकीर्दीत सक्रियपणे वावरलेले शिवसैनिक आजही ठाण्यात आहेत.
बाळासाहेबांचं ठाण्यावर असलेलं अतूट प्रेम आणि ठाणेकरांवरील निष्ठा यांच्या असंख्य आठवणी आजही त्यांच्या पश्चात अनुभवायला मिळतात. काळ लोटला तरी ठाणे आणि बाळासाहेब यांचं नातं आजही तितकेच जिवंत आहे.
हेही वाचा
- बाळासाहेब ठाकरेंबरोबर असायचा 'हा' बुलेटस्वार, इतकी वर्ष सेवा करूनही घेतलं नाही कोणतंही पद
- 'कुंचल्यातून फटकारे मारणारे व्यंगचित्रकार ते जनतेच्या मनावर अधिराज्य करणारे हिंदुह्रदयसम्राट', शिवसेनाप्रमुख कसे घडले होते?
- बाळासाहेब ठाकरे जयंती 2026 : 'बाळासाहेब ठाकरे आमचं दैवत . . .'; शिवसेनाप्रमुखांच्या आठवणीत शिवसैनिक भावुक