पानिपतच्या युद्धात महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावातील सदस्य धारातीर्थी; महाराष्ट्राचा संबंध नसल्याचा दावा इतिहासकारांनी काढला खोडून

विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण अशा महाराष्ट्रातील सर्व भागांतून मराठे युद्धात लढले, असं इतिहास विषयाचे अभ्यासक प्रा. वैभव म्हस्केंनी सांगितलंय.

Members of every village in Maharashtra participated in the Battle of Panipat
पानिपतच्या युद्धात महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावातील सदस्य धारातीर्थी (Source- ETV Bharat)
अमरावती : दोन मोती गळाले, कित्येक मोहरा गेल्यात आणि चिल्लर खुर्दा किती गेल्यात याचा पत्ता नाही, अशा शब्दात 14 जानेवारी 1761 रोजी पानिपतला झालेल्या युद्धाचं वर्णन एका व्यापाऱ्यानं नानासाहेब पेशवे यांना युद्धाची माहिती देताना केलंय. या युद्धात महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावातील व्यक्ती धारातीर्थी पडलीत हे खरं सत्य आहे. हरियाणा आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं पानिपत येथे शौर्य स्मारक उभारण्यासाठी पाऊल उचललं असताना राजस्थान आणि उत्तर भारतातील काही इतिहासकारांनी ग्वाल्हेरचं शिंदे घराणं सोडलं तर महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांचा पानिपत युद्धाची संबंध नव्हता, असं जे काही चुकीचं सांगण्याचा प्रयत्न केलाय तो दुर्दैवी आहे. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र , कोकण अशा महाराष्ट्रातील सर्व भागांतून मराठे या युद्धात लढले. त्यांचा पराक्रम फार मोठा होता, असं सांगत इतिहास विषयाचे अभ्यासक प्रा. डॉ. वैभव म्हस्के यांनी पानिपत युद्धाची वास्तविक परिस्थिती "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना मांडली.

तिसऱ्या युद्धापूर्वीची पार्श्वभूमी : संभाजी महाराजांचे पुत्र शाहू राजे हे महाराष्ट्रात परतले असताना मराठ्यांनी दिल्लीवर विजय मिळविल्यावर दिल्लीचं केवळ रक्षण आपण करावं, अशी त्यांनी भूमिका घेतली. या निर्णयाचं पहिल्या बाजीराव पेशव्यांना कदाचित दुःख वाटत होतं. यामुळं त्यांनी 1720 मध्ये महाराष्ट्राच्या संरक्षणासाठी उत्तर भारतात इंदूरमध्ये होळकर, ग्वाल्हेरला शिंदे, बुंदेलखंडात बुंदेला आणि बडोद्यामध्ये गायकवाड घराण्याच्या सरदारांची नियुक्ती केली. संकटकाळात या सरदारांचं सैन्य कमी येईल, अशी त्यांची भावना होती. 1748 मध्ये मुघल कमकुवत झाले असताना त्यांनी मराठ्यांशी करार केला. हा करार अहमदिया करार म्हणून ओळखला जातो. या करारद्वारे मुघलांच्या संकट काळात मराठ्यांनी धावून यावं हे अपेक्षित होतं. 1739 मध्ये भारतावर आक्रमण करणारा इराणचा नादीर शाह याची हत्या झाली. त्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये सत्तेचा प्रमुख झालेल्या अब्दालीनं भारतावर वारंवार हल्ले सुरू केले. अब्दाली विरोधात रघुनाथराव पेशवे महाराष्ट्रातून सैन्यासह निघाले, मात्र रघुनाथराव आणि अब्दालीची गाठ पडली नाही. रघुनाथराव पेशवे त्यावेळी अटकेपर्यंत जाऊन आलेत.

तिसऱ्या युद्धाची तयारी : नजीब खान रोहिला यानं दिल्लीवर आक्रमण करायला अब्दालीला 1760 मध्ये बोलावलं. यावेळी मराठ्यांनी अब्दालीचा कायमचा बंदोबस्त करण्याचं ठरवलं. नानासाहेब पेशवे यांनी रघुनाथराव पेशवे यांच्या ऐवजी धाकटे भाऊ सदाशिवराव पेशवे यांच्या नेतृत्वात सैन्य पाठविण्याचा निर्णय घेतला. सोबत नानासाहेब पेशवे यांचा मुलगा विश्वासराव होता. जनकोजी शिंदे, मल्हारराव होळकर हे सादर होतेच. तोफखाना प्रमुख इब्राहिम खान गर्दी हे समोर होते. त्यावेळी दुर्दैवानं भविष्य पाहण्याची प्रथा रूढ झाली. मराठे जिंकणार असं भविष्य वर्तविण्यात आल्यानं युद्धात सरदारांच्या बायका, सैनिकांच्या बायका, लहान मुलं सारेच तीर्थक्षेत्र दर्शनाच्या उद्देशानं सोबत निघाले.

अशी पडली युद्धाची ठिणगी : उत्तर भारतात सुजामल जाठ, शीख, राजपूत अशा कोणीही मराठ्यांची मदत केली नाही. बुंदेलखंडचे हरिपंत बुंदेला यांनी धान्य पोहोचविण्याची व्यवस्था केली, मात्र त्यांना अब्दालीनं ठार मारलं. मराठ्यांजवळ धान्य संपलं होतं. सैनिक उपाशी होते. अशा परिस्थिती 10 जानेवारी 1761 रोजी मराठ्यांनी अब्दालीला पत्र पाठवून सुरक्षित परत जाऊ देण्यासाठी मार्ग मोकळा करावा, अशी विनंती केली. यावर अब्दालीनं सदाशिवरावभाऊ हात बांधून माझ्याजवळ येतील आणि नाक घासून विनंती करील, तरच रस्ता मोकळा करतो, अशी अट घातली. या अटीमुळं सर्व मराठा सरदार चिडले आणि आता अब्दालीवर तुटून पडावं, असं 13 जानेवारी 1761 रोजी रात्री ठरलं.

असं झालं युद्ध : 14 जानेवारी 1761 संक्रांतीचा दिवस आहे. पहाटे चार वाजता इब्राहिम खान गर्दी आपल्या तोफखान्यासह सगळ्यांच्या समोर होते. त्यानंतर मराठ्यांचे सर्व सरदार आणि हत्तीवर सदाशिवराव पेशवे, घोड्यावर विश्वासराव, त्यानंतर लहान मुलं अन् स्त्रिया अशी सर्व रचना करण्यात आली. दुपारपर्यंत तुंबळ युद्ध चाललं. अब्दाली युद्ध सोडून पळण्याच्या तयारीत होता. मात्र याचवेळी घोड्यावर स्वार होऊन समोर युद्ध पाहण्यासाठी आलेल्या विश्वासरावांना गोळी लागली आणि ते ठार झाले. आपला पुतण्या दगावला हे पाहून हत्तीच्या अंबारीवर सेनापती म्हणून विराजमान सदाशिवराव भाऊ पेशवे खाली उतरले आणि विश्वास रावांना त्यांनी कवटाळलं. नियमानुसार सेनापतीने हत्तीच्या खाली उतरायचं नसतं. हत्तीवर आपला सेनापती नाही याचा अर्थ सदाशिवराव गेलेत, असा गैरसमज सैन्याचा झाला आणि ते सैरावैरा धावू लागलेत. या संधीचा फायदा घेत अब्दालीनं पुन्हा नव्या जोमाने हल्ला चढवला. अब्दालीचा सेनापती शहावली खान यानं जनकजी शिंदे यांना सुखरूप सोडण्यासाठी पैसे मागितले, याची माहिती अब्दालीला होताच शहावली खान यांनी जनकोजी शिंदे यांच्यासह त्यांच्या सैन्याची कत्तल केली. मल्हारराव होळकर हे सदाशिवराव पेशव्यांच्या पत्नी पार्वती बाई यांना घेऊन सुखरूप निघाले. इतर सारे या युद्धात ठार झालेत. महादजी शिंदे या युद्धात जखमी झालेत.

नानासाहेब पेशवे झाले व्याकूळ : सदाशिवराव भाऊंच्या नेतृत्वावर उत्तरेत गेलेल्या सैन्याची सुरुवातीला पत्राद्वारे माहिती मिळायची. असं असताना आपले दीर सदाशिवराव भाऊ यांचा राग करणाऱ्या नानासाहेब पेशवे यांच्या पत्नी गोपिकाबाई यांनी नानासाहेब पेशवे यांना उत्तरातून येणारी पत्र दाखवलीच नाही, असं काही इतिहासकारांचं म्हणणं आहे, असं प्रा. डॉ वैभव म्हस्के म्हणाले. 1740 ते 1761 पर्यंत महाराष्ट्राचे पेशवे असणारे नानासाहेब पेशवे आपला भाऊ, मुलगा आणि सैन्याच्या शोधात उत्तरेकडे निघाले असताना एप्रिल 1761 मध्ये त्यांची छावणी माळवा प्रांतात पडली असताना त्या भागातून जाणाऱ्या एका मुस्लिम व्यापाऱ्यास मराठा सैन्यांनं पकडलं. त्या व्यापाऱ्याला पानिपत युद्धात काय झालं हे ठाऊक होतं. जिवाच्या संरक्षणाची हमी घेऊन त्या व्यापाऱ्यांना नानासाहेब पेशवे यांच्याकडे पानिपत युद्धात "दोन मोती गळाले, कित्येक मोहरा गेल्यात आणि चिल्लर खुर्दा किती गेल्यात याचा पत्ता नाही," अशी माहिती दिली. हे सारं ऐकल्यावर नानासाहेब पेशव्यांची प्रकृती ढासळली आणि ते पुण्यात परत आलेत. त्यांना पार्वतीवर ठेवण्यात आलं, 23 जून 1761 रोजी त्यांचं हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं. त्यांचा 16 वर्षाचा मुलगा माधवराव हा पेशवा झाला.

पानिपतनंतरचा महाराष्ट्र : अवघ्या 16 व्या वर्षी पेशवा झालेल्या माधवरावांनी पानिपत युद्धातून पळून आलेल्यांची कधीच भेट घ्यायची नाही, असं ठरवलं. महादजी शिंदे यांनादेखील बराच वेळ ते भेटले नाहीत. मात्र महादजी शिंदे पळाले नव्हते, जखमी अवस्थेत त्यांना एका व्यक्तीनं उचलून मदत केली हे कळल्यावर माधवरावांनी त्यांची भेट घेतली. माधवराव पेशव्यांच्या काळात पुन्हा महाराष्ट्राला वैभव प्राप्त झालं. महादजी शिंदे पराक्रम गाजवू लागले. वयाच्या 27 व्या वर्षी माधवराव पेशवे यांचं क्षय आजारानं निधन झालं.

मराठा सैन्यावर शुजा उद्धोलानं‌ केलेत अंत्यसंस्कार : पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धात अवधूचा नवाब शुजा उद्धोला हा अब्दालीच्या बाजूनं होता. त्याची आई मात्र मराठ्यांना मदत व्हावी, या विचाराची होती. या युद्धात मराठ्यांचा पराभव झाल्यावर शुजा उद्धोला यानं युद्धात वीरमरण आलेल्या मराठा सैन्यावर हिंदू पद्धतीनं अंत्यसंस्कार व्हावेत, यासाठी अब्दालीकडे मृतदेहांची मागणी केली. अब्दालीनं चक्क पैशांची बोली लावली. शुजा उद्धोला यानं सर्व मृतदेह विकत घेऊन त्यावर अंत्यसंस्कार केलेत.

इंग्रजांविरुद्ध एकत्रीकरण : परकीय आक्रमक असणारा अब्दाली हा किती क्रूर आहे, याची जाणीव शुजा उद्धोला याला झाली होती. याचवेळी पुन्हा परकीय आक्रमक असणाऱ्या इंग्रजांनी दोन वर्षांनी म्हणजे 1764 मध्ये बंगल्यावर हल्ला केला, त्यावेळी झालेल्या बक्सरच्या लढाईत शहा शुजा, बंगालचा नवाब मीर कासिम आणि शाह आलम दुसरा हे सारे पहिल्यांदा एकत्र आलेत. या युद्धात इंग्रजांचा विजय झाला असला तरी पानिपत युद्धानंतर पहिल्यांदाच भारतातील राजे परकीय शत्रूविरोधात बक्सरच्या लढाईपासून एकत्र येण्यास सुरुवात झाली.

तोतया सदाशिवराव प्रकरण : खरं तर पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धात सदाशिवराव भाऊ हे मारले गेले नाहीत, असा काही इतिहासकारांचा मतप्रवाह आहे. त्या काळात बऱ्याच दिवसांनी एक व्यक्ती स्वतःला मी सदाशिवराव आहे, असं सांगत होता. तो पुण्यात आला, त्यावेळी माधवराव पेशवा यांनी रामशास्त्री प्रभुणे यांच्या नेतृत्वात एक समिती नेमली आणि तपास केला असता सर्वांनी ती व्यक्ती सदाशिवरावभाऊ आहेत, असं मानलं. माधवरावांनी सदाशिवराव भाऊंच्या पत्नी पार्वतीबाई यांना खात्री करण्यास सांगितलं असता ती व्यक्ती सदाशिवरावभाऊ नाही हे सिद्ध झालं. त्या तोतया सदाशिवरावाला फासावर चढवण्यात आलं, असं प्रा. डॉ. वैभव म्हस्के म्हणाले.

पानिपतच्या लढाईत अवघ्या महाराष्ट्राचा पराक्रम : आज काही इतिहासकार पानिपत युद्धाचा महाराष्ट्रातील लोकांशी काही संबंध नाही हे म्हणणं चुकीचं आहे. आज हरियाणा आणि महाराष्ट्र सरकारच्या प्रयत्नांनं पानिपत येथे शौर्य स्मारक उभारलं जाणं ही संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद बाब आहे, असं प्रा. डॉ. वैभव म्हस्के यांनी स्पष्ट केलंय.

पानिपतला शौर्य स्मारक : पानिपत युद्धात धारातीर्थी पडलेल्या मराठ्यांच्या सन्मानात हरियाणा सरकारनं शौर्य स्मारक उभारण्यास जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण केली. हरियाणा आणि महाराष्ट्र सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नानं 23 एकर जागेवर संग्रहालय आणि स्मारकाचं भूमिपूजन 10 जानेवारी 2026 ला भूमिपूजन केलं जाणार आहे.

MAHARASHTRA VILLAGE MEMBERS
MARATHA
पानिपतच्या युद्धात मराठ्यांचं शौर्य
BATTLE OF PANIPAT

