मेळघाटात 'जुनी बाई' ; जंगलात आयुष्य रुजलेल्या अंगणवाडी सेविकेची भावस्पर्शी कहाणी
1982 पासून 37 वर्षे अंगणवाडी सेविकेची नोकरी गेल्यानंतरही निवृत्त असलेल्या 'जुनी बाई' आजही मेळघाटात राहणं पसंत करतात. जाणून घ्या, कारण.
Published : March 8, 2026 at 10:34 AM IST
अमरावती - मेळघाटात नोकरी म्हणजे अनेक शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठं आव्हान आणि संकट मानलं जातं. घनदाट जंगल, दुर्गम रस्ते, मुलभूत सुविधांचा अभाव आणि कठीण जीवनमान या सगळ्यांमुळं अनेक जण येथे बदली टाळण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, या सगळ्या परिस्थितीतही मेळघाटातील अति दुर्गम भागात वसलेल्या जारीदा गावाशी आयुष्यभराचं नातं जोडणाऱ्या गुंफा बाजीराव नेरकर यांची कहाणी मात्र वेगळीच आहे. जारीदा गावात 'जुनी बाई' अशी त्यांची ओळख. या 'जुनी बाई' संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
44 वर्षांपासून वास्तव्य - मूळ अमरावतीच्या रहिवासी असणाऱ्या गुंफा नेरकर यांना 1982 साली मेळघाटात चिखलदरा तालुक्यात येणाऱ्या जारीदा या अतिदुर्गम गावात अंगणवाडी सेविका म्हणून कामाची संधी मिळाली. 1982 साली अंगणवाडी सेविका म्हणून गावात आलेल्या गुंफाबाई आजही त्या गावातच राहतात. तब्बल 37 वर्षे अंगणवाडी सेविका म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. 2018 मध्ये त्या सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही गावाशी असलेली त्यांची नाळ तुटलेली नाही. गेल्या 44 वर्षांपासून गुंफाबाई या जारीदा गावातच राहतात.
जुनी बाई ही नवी ओळख - जारीदा या गावात 44 वर्षांपासून राहणाऱ्या गुंफाबाई नेरकर यांना त्यांच्या नावानं कोणी ओळखत नाही. प्रत्येकाच्या तोंडी एकच नाव आहे ते म्हणजे जुनी अंगणवाडी बाई. गावाबाहेरून येणाऱ्या कोणी नेरकर बाई कुठे राहतात, असं विचारलं तर उत्तर मिळत नाही. पण जुनी बाई कुठे राहतात असं विचारताच गावकरी लगेच घर दाखवतात. जुनी बाई ही ओळख गुंफाबाई नेरकर यांच्या आयुष्याची खरी कमाई ठरली आहे.
दुर्गम गावात संघर्षमय सुरुवात - "1982 साली अंगणवाडी सेविका म्हणून मी जारीदा गावात आले. तेव्हा गावात वीज नव्हती, रस्ता नव्हता, दळणाचीही सुविधा नव्हती. अंगणवाडी सेविका म्हणून त्यावेळी 125 रुपये पगार मिळायचा. गावात पिठाची चक्की नसल्यामुळं 5 किलोमीटर दूर जाऊन धान्य दळावं लागायचं. कधी अमरावतीला जायचं असेल तर 10 किलोमीटर पायी चालत मध्य प्रदेशातील भैसदेयी येथे जावं लागायचं. तिथून बस मिळायची. कधी वन विभागाच्या लाकडाच्या ट्रकमध्ये बसून तर कधी छकड्यातून प्रवास करून भैसदेयी
हे शहर गाठावं लागायचं. वनविभागाचे ट्रक अनेकदा सेमाडोह मार्गे परतवाडा जायचे. तो प्रवास फारच लांबचा होता, त्या प्रवासाचादेखील अनुभव मी घेतला", असं गुंफाबाई नेरकर ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाल्या. " त्यावेळी रात्री उजेडासाठी गावात रॉकेलही नसायचं. लाकूड पेटूनच उजेड केला जायचा. स्वयंपाकही लाकडावरच व्हायचा. या गावकऱ्यांसारखंच जीवन जगत या वातावरणात मी मिसळून गेले", असं गुंफाबाई म्हणतात.
लसीकरणाच्या भीतीनं घराची दारं व्हायची बंद- "त्या काळात गावातील आदिवासी कुटुंबांमध्ये आरोग्य आणि लसीकरणाबाबत भीती आणि अज्ञान मोठ्या प्रमाणात होतं. लसीकरणाच्या गाड्या गावात आल्या की अनेक घरांची दारं बंद व्हायची. महिलांना आणि मुलांना अक्षरशः लपवून ठेवलं जायचं. अशावेळी मी घराघरात जाऊन महिलांना समजवायची. कधी झोपलेल्या मुलांना उचलून लसीकरणासाठी आणायची. घरात असणाऱ्या मोठ्या कोठींंमध्ये महिला लपून राहायच्या. त्यांना कोठीतून बाहेर काढून त्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न करावा लागायचा", अशी त्यावेळची परिस्थिती गुंफा नेरकर यांनी सांगितली.
"अंगणवाडीत मुलं येत नसल्यानं त्या मुलांसाठी त्यांच्या घरी सुकडी नेऊन त्यांना खायला दिली जायची. गावात त्यावेळी चहासाठी काहीच नसल्यामुळं सुकडीतील गुळ काढून मी चहा बनवायची", असंदेखील गुंफा नेरकर म्हणाल्या. आज गावातली अनेक मुलं माझ्या हाताखाली वाढली. या अंगणवाडीतच ती शिकली. अशा अनेक मुलांची नातवंडसुद्धा आता अंगणवाडीत येतात. हे पाहून समाधान वाटत आहे", असे गुंफा नेरकर म्हणाल्या.
वैयक्तिक दुःख, पण गावाशी नाळ कायम- गुंफाबाई नेरकर यांच्या आयुष्यात वैयक्तिक दुःख वाट्याला आलं. त्यांच्या पतीचा कर्करोगानं मृत्यू झाला. तर मुलगाही यकृताच्या आजारामुळं निधन पावला. या कठीण प्रसंगानंतरही त्यांनी गाव सोडलं नाही. अमरावतीत नातेवाईक असले तरी त्यांचं मन मेळघाटच्या जंगलात आणि गावकऱ्यांमध्येच रमलेलं आहे. धारणी तालुक्यातील बैरागड परिसरात पतीनं घेतलेलं छोटसं शेत त्यांनी बटईनं दिलं आहे. त्यातून मिळणारा पैसा त्यांच्या जगण्याचा आधार आहे.
अंगणवाडी सेविका म्हणून कसे केलं कार्य
- 1982 मध्ये 125 रुपयांच्या पगारावर अंगणवाडी सेविका म्हणून कामाची सुरुवात
- 37 वर्षांची सेवा, 2018 मध्ये सेवानिवृत्ती
- तब्बल 44 वर्षांपासून जारीदा गावात वास्तव्य
गावकऱ्यांच्या प्रेमानं उभं राहिलेले नातं- गावातील लोक त्यांना काकू, मावशी किंवा जुनी बाई म्हणून हाक मारतात. सणासुदीला कोणी ना कोणी त्यांच्या घरी जेवणाचा डबा पाठवतो. आजारी पडल्या तर गावातील युवक त्यांच्या दुचाकीवर बसवून चूर्णी येथे उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी त्यांना घेऊन जातात. गावात कोणाच्याही घरी कार्यक्रम असला की भाजी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. माझ्या हातची भाजी गावकऱ्यांना विशेष आवडते, असं गुंफाबाई आनंदानं सांगतात.
जन्मभूमी अमरावती, मात्र कर्मभूमी जारीदा - "माझे नातेवाईक अमरावतीला आहेत. पण, माझं आयुष्य जारीदा गावात गेलं आहे. जारीदा हेच माझं घर आहे. अखेरच्या श्वासापर्यंत मी हे गाव सोडणार नाही", असं गुंफाबाई म्हणतात. जन्मभूमी अमरावती असली तरी कर्मभूमी म्हणून मेळघाटातील जारीदा गावालाच मी पूर्णतः स्वीकारलंय, असंदेखील गुंफाबाई म्हणतात.