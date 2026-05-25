वन्यजीवांच्या मृत्यू मागचं काय आहे विदारक वास्तव? विषबाधेसह व्यवस्थेतील उणिवासह शिकारीचे चिन्हे

मेळघाटात चार गवे, दोन गर्भवती भेडक्या, माकडांसह अनेक पक्षांचा मृत्यू झाला होता. यामागचं भयावह वास्तव समोर आलं आहे.

मेळघाटातील वन्यजीव मृत्यू मागचं भयावहवास्तव; (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 25, 2026 at 5:12 PM IST

अमरावती : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत धारणी तालुक्यातील चौराकुंड वनपरिक्षेत्रात शुक्रवारी झालेल्या वन्यजीवांच्या मृत्यूमागे केवळ विषबाधाच कारण नाही. तर जंगल संरक्षण व्यवस्थेतील उणिवा, स्थानिकांमध्ये वाढत चाललेला असंतोष, पुनर्वसन प्रक्रियेबाबतचा रोष आणि शिकारीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जुन्या पद्धती यांचे गंभीर वास्तव समोर आलं आहे.

पानवठ्यात युरिया मिसळल्यामुळं चार गवे, दोन गर्भवती भेडक्या, दोन माकडं आणि अनेक पक्ष्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळं मेळघाटातील संवेदनशील वनक्षेत्रांमध्ये सुरू असलेल्या धोकादायक प्रवृत्ती पुन्हा अधोरेखित झाल्या आहेत. वनविभागाच्या सततच्या गस्तीनंतरही अशा घटना घडत असल्यानं जंगल संरक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

कृत्रिम पाणवठ्यात टाकला युरिया : वनविभागाच्या प्राथमिक तपासात घनदाट जंगलातील एका कृत्रिम पाणवठ्यात युरिया टाकण्यात आल्याचं स्पष्ट झालंय. युरिया मिश्रित पाणी मासे, वन्यप्राणी आणि पक्ष्यांसाठी अत्यंत घातक ठरते. या पाणवठ्यावर पाणी पिण्यासाठी आलेल्या वन्यजीवांचा विषबाधेमुळं मृत्यू झाल्याचा निष्कर्ष समोर आला आहे. घटनेची माहिती मिळताच वन कर्मचारी आणि निसर्गप्रेमी स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी पाणवठा बुजवून टाकला. मेळघाटातील अलीकडच्या काळातील ही अत्यंत गंभीर घटना मानली जात आहे.

वनगस्तीत उणिवा : मेळघाटातील जंगलात नियमित गस्तीसाठी वन कर्मचाऱ्यांना विशिष्ट अंतर पायी पार करणं बंधनकारक असतं. त्यासाठी वनविभागाने विशेष यंत्र उपलब्ध करून दिले आहे. या यंत्राद्वारे संबंधित कर्मचारी किती वेळ आणि कोणत्या भागात गस्त घालतात, याची माहिती नोंदवली जाते. मात्र, काही भागांमध्ये गस्तीसाठी गावातील आदिवासी युवकांनाही ही यंत्रे देऊन फिरवली जात असल्याचं प्रकार समोर येत असल्याची कबुली काही वन अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांवर प्रत्यक्ष जबाबदारी आहे, ते स्वतः गस्तीसाठी जात नसल्याच्या तक्रारीही पुढे येत आहेत. या प्रकारावर नियंत्रण आणण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

चौराकुंड आता संवेदनशील रेंज : मेळघाटात यापूर्वीही पाणवठ्यांमध्ये विष टाकून किंवा विषबाधा करून वन्यप्राण्यांची हत्या झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. ढाकणा, चौराकुंड आणि चिखलदरा या रेंज आता संवेदनशील क्षेत्र म्हणून पाहण्याची गरज असल्याचं राज्य वन्यजीव मंडळाचे माजी सदस्य आणि वन्यजीव अभ्यासक यादव तरटे पाटील यांनी म्हटलं आहे. नैसर्गिक आणि कृत्रिम पाणवठ्यांवर अधिक प्रभावी गस्त, नियमित तपासणी आणि संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवणं आवश्यक असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. वन कर्मचारी, वनमजूर आणि अधिकाऱ्यांचे उन्हातही सुरू असलेले संवर्धन कार्य कौतुकास्पद असले, तरी अशा घटनांमुळं त्यांचे मनोबल खच्ची होऊ शकते, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

मासेमारी, शिकारी आणि पुनर्वसनाचा रोष : स्थानिक पातळीवर मासेमारीसाठी किंवा वन्यप्राण्यांच्या शिकारीसाठी पाण्यात विषारी पदार्थ टाकण्याचे प्रकार होत असतात. काही वेळा उपजीविकेसाठी शिकार केली जाते. तर काही प्रकरणांमध्ये बदला घेण्याची मानसिकता कारणीभूत असू शकते. मालूर गावातील पुनर्वसन प्रक्रियेबाबत स्थानिकांमध्ये नाराजी असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळं या घटनेत पुनर्वसनाच्या रोषाचाही काही संबंध आहे का, याची चौकशी सुरू असल्याची माहिती एका वन अधिकाऱ्यानं दिली. मेळघाट आणि मध्य प्रदेश सीमेवरील जंगल परिसरातील हालचालींवर नियंत्रण ठेवणं आव्हानात्मक असल्याचंही वन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. स्थानिक आदिवासी बांधवांचे गैरसमज दूर करून कायद्याचा धाक निर्माण करणं आवश्यक असल्याचंही वन अधिकाऱ्यानं नमूद केलं.

आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी : चौराकुंड परिसरात घडलेला प्रकार अतिशय दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया वन्यजीवप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणातील दोषींना तातडीनं शोधून कठोर शिक्षा देण्याची मागणी होत आहे. जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या मेळघाटात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी वनविभागानं अधिक सतर्क आणि प्रभावी पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

  • चौराकुंड वनपरिक्षेत्रात विषबाधेमुळं चार गावे, दोन माकडं, दोन गर्भवती भेडकी आणि अनेक पक्ष्यांचा मृत्यू.
  • कृत्रिम पानवट्यात युरिया टाकल्याचा प्राथमिक तपासात निष्कर्ष.
  • गस्तव्यवस्थेतील उणीवांवर प्रश्नचिन्ह.
  • ढाकणा, चौराकुंड, चिखलदरा रेंज संवेदनशील घोषित करण्याची मागणी.
  • आरोपींना कठोर शिक्षा आणि पाणवठ्यावर अधिक प्रभावी निगराणीची गरज.

