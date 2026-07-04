मेळघाटात शिक्षणाचा नवा प्रयोग; कोरकू मातृभाषेतून मराठी शिकवणार 'अरीटे इठूबा' केंद्र
मेळघाटातील बहुतांश विद्यार्थी घरी कोरकू भाषा बोलतात. मात्र, शाळेतील शिक्षण मराठीत असल्यानं सुरुवातीला त्यांना भाषेची मोठी अडचण जाणवते.
Published : July 4, 2026 at 12:44 PM IST
अमरावती : मेळघाटातील कोरकू भाषिक विद्यार्थ्यांना मराठी शिकताना भाषेची अडचण येऊ नये, वर्गातील शिक्षक विद्यार्थ्यांचा संवाद हिंदी ऐवजी थेट मराठीत व्हावा आणि त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषेचाच आधार घ्यावा या उद्देशानं चिखलदरा तालुक्यातील सलोना आणि भुलोरी येथील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये "अरीटे इठूबा" अर्थात आनंदानं शिकूया या बहुभाषिक शिक्षण केंद्राची सुरुवात करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा आणि शिक्षकांनाही कोरकू भाषा सहज शिकता येणार असून दोघांमधील संवाद अधिक परिणामकारक होणार आहे. स्थानिक भाषेचा सन्मान राखत मराठी शिकविण्याचा हा अभिनव प्रयोग मेळघाटातील शिक्षण क्षेत्रासाठी नवा टप्पा ठरेल. अमरावती जिल्हा परिषदेच्या पालवी उपक्रमाला क्वेस्ट एज्युकेशन सपोर्ट ट्रस्ट या संस्थेनं केलेल्या मदतीमुळं या नव्या उपक्रमाला सुरुवात झाली. "अरीटे इठूबा" संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
मातृभाषेतून मराठीकडे शिक्षणाचा प्रवास : मेळघाटातील बहुतांश विद्यार्थी घरी कोरकू भाषा बोलतात. मात्र, शाळेतील शिक्षण मराठीत असल्यानं सुरुवातीला त्यांना भाषेची मोठी अडचण जाणवते. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास कमी होतो. हीच दरी दूर करण्यासाठी अरीटे इरुकवा केंद्राची निर्मिती करण्यात आली आहे. या केंद्रात मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून संकल्पना समजावून सांगितल्या जातील आणि त्यानंतर त्याच गोष्टी मराठीत शिकवल्या जातील. त्यामुळे मराठी भाषा आत्मसात करणं अधिक सोपं, आनंददायी आणि नैसर्गिक होणार असं क्वेस्ट अर्थात कॉलिटी एज्युकेशन सपोर्ट ट्रस्टचे प्रकल्प व्यवस्थापक तुषार मराडे यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितलं.
वर्गखोलीच बनली द्विभाषिक शब्दकोश : या उपक्रमाचा आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे संपूर्ण वर्ग खोलीच शिक्षणाचं जिवंत साधन बनविण्यात आली आहे. फळा, दप्तर, पुस्तक, दिनदर्शिका ,आरसा, कंगवा, दार, भिंत, खिडकी, झाड, फुल अशा दैनंदिन वापरातील वस्तूंची नावं कोरकू आणि मराठी या दोन्ही भाषांमध्ये आकर्षक फलकाद्वारे वर्गात लावण्यात आले आहेत. त्यामुळं विद्यार्थ्यांना वस्तूंची नावं सहज लक्षात राहतात तर शिक्षकांनाही कोरकू भाषेतील शब्दांची ओळख होत जाते. शिक्षण आणि भाषा दोन्हींचा विकास एकाच वेळी घडवून आणण्याचा हा प्रयत्न आहे असं तुषार मराडे म्हणाले.
खेळ, गोष्टी, गाणी आणि तंत्रज्ञानाची जोड : अरीटे इठूबा केंद्रात केवळ पुस्तकी शिक्षणावर भर नसून मुलांच्या दैनंदिन अनुभवांवर आधारित गोष्टी, खेळ, गाणी, संवाद, सहभागी वाचन, लेखन तसेच द्विभाषिक शैक्षणिक साहित्याचा वापर केला आहे. यासोबतच "रीड विथ कोरकू" ॲपद्वारे मोबाईलवरही कोरकू आणि मराठी भाषेतील पुस्तकं उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. यामुळं वर्गाबरोबरच घरी ही मुलांना शिक्षणाची संधी मिळेल.
पालवी उपक्रमातून बहुभाषिक शिक्षणालाही नवी दिशा : पालवी उपक्रम हा अमरावती जिल्हा परिषदेच्या माजी कार्यकारी अधिकारी संजीता महोपात्रा यांच्या संकल्पनेतून वेस्ट या संस्थेमार्फत राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाला टाटा ट्रस्ट, इंदिरा फाउंडेशन आणि मोटिवेशन फॉर एक्सलन्स यांचं आर्थिक सहकार्य लाभला आहे. क्वेस्ट संस्था 2009 पासून महाराष्ट्रासह विविध राज्यांमध्ये बालशिक्षण, भाषा विकास आणि गणित शिक्षणाच्या क्षेत्रात शासनासोबत काम करत आहे. अमरावती जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पालवी उपक्रमातून आता बहुभाषिक शिक्षणालाही नवी दिशा मिळेल अशी अपेक्षा देखील तुषार मराडे यांनी व्यक्त केली.
'विद्यार्थ्यांची अभ्यासात वाढेल गोडी' : मुलांच्या मातृभाषेला वर्गात स्थान दिलं की त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. वर्गातील चित्र, स्थानिक अनुभव, कथा आणि प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून मुलांना बोलतं केलं जातं. त्यातून त्यांचा मराठीकडे जाण्याचा प्रवास अधिक सहज होतो. स्थानिक भाषेचा सन्मान राखत आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन हा उपक्रम राबविला जात असल्याची माहिती देखील तुषार मराडे यांनी दिली.
शिक्षकांनाही होणार मोठा फायदा : विद्यार्थ्यांची बोलीभाषा कोरकू आणि पुस्तकाची भाषा मराठी असल्याने सुरुवातीला संवादात अडथळे निर्माण होतात. हा उपक्रम त्या अडथळ्यांवर प्रभावी उपाय ठरणार आहे. विद्यार्थ्यांबरोबरच शिक्षकांनाही कोरकू भाषा समजण्यास मदत होणार असून भविष्यातील वर्गातील संवाद अधिकाधिक मराठीत होईल असं भूलोरी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक प्रवीण वासनकर 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले.
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