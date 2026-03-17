सातपुड्याच्या कुशीत गव्हाची भरभराट ; मेळघाटातील आदिवासी शेतकऱ्यांना नवी उभारी

मेळघाटमध्ये आदिवासी शेतकऱ्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत यंदा गव्हाचं भरघोस पीक घेतलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येण्याची चिन्हे आहेत.

मेळघाटात गव्हाचे उत्पादन (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : March 17, 2026 at 4:14 PM IST

अमरावती- सातपुडा पर्वतरांगेत वसलेल्या मेळघाटात यंदा गव्हाचं पीक भरघोस आलं आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जीवनात आशेचा नवा किरण दिसू लागला आहे. परंपरागत शेती पद्धतीतून बाहेर पडत बाजारपेठेची गरज ओळखून गव्हाकडे वळलेल्या शेतकऱ्यांना या पिकातून चांगला आर्थिक आधार मिळत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक गावांमध्ये गव्हाचं उत्पादन वाढत असून मेळघाटातील शेतकरी गव्हाच्या उत्पादनातून समृद्धीकडे वाटचाल करत असल्याचं हे चित्र आहे.

पाण्याच्या टंचाईचं मोठं आव्हान - मेळघाटात पाण्याची तीव्र टंचाई असतानाही शेतकऱ्यांनी जिद्दीच्या जोरावर गव्हाचं पीक उभं केलं आहे. चिखलदरा आणि धारणी या दोन्ही तालुक्यात अनेक गावांच्या वेशीवर असणाऱ्या शेतांमध्ये गव्हाचं पीक आलेलं दिसतं. काही शेतकऱ्यांची शेती ही उंच पहाडावर तर काही जणांची शेती ही दरीमध्ये उतरत्या स्वरूपात आहे. त्या ठिकाणीदेखील गव्हाचं उत्पादन झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. अनेक ठिकाणी तीन ते चार किलोमीटर अंतरावरून पाणी आणून सिंचन करण्यात आलं आहे. "विहीर किंवा बोअरवेलसाठी सहाशे ते सातशे फूट खोल जावं लागतं. त्यासाठी तीन ते चार लाख रुपये खर्च येतो. वीज पुरवठ्याची कमतरता हेही एक मोठं संकट आहे. अशा परिस्थितीत आम्ही पहाडातील शेती करतो. कधी पिक येतं तर कधी पीक जाते. यंदा गहू चांगला आलाय. बटाई पद्धतीनं शेती करून आम्ही अर्धा खर्च आणि अर्धा मालक लावतो. उत्पादनही अर्ध वाटून घेतो", अशी माहिती धनराज बचले या शेतकऱ्यानं ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.

मेळघाटमधील शेतकऱ्यांची भरभराट (Source- ETV Bharat Reporter)
योग्य वेळी पेरणी आणि मेहनतीचंं फळ - "आम्ही आमच्या शेतात 28 नोव्हेंबरला पेरणी केली होती. आता गहू चांगला उभा आहे. आमच्या या परिसरात 50 ते 60 शेतकऱ्यांनी गव्हाचे उत्पादन घेतलंय", असं दिनेश झाडे या शेतकऱ्यानं ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं. "या भागातील गहू अचलपूर, परतवाडा येथील बाजारात विक्रीसाठी नेला जातो. या भागात हरभरा मटर यासारखी पिकं घेतली जात असली तरी गव्हाचं उत्पादन अधिक फायदेशीर ठरतं", असंदेखील दिनेश झाडे म्हणाले.

जमीन आणि हवामान गव्हासाठी पोषक - "मध्यम ते भारी जमीन विशेषतः काळी आणि चिकन माती गव्हासाठी अत्यंत अनुकूल आहे. पावसाळ्यानंतर जमिनीत साठलेला ओलावा आणि नोव्हेंबर ते जानेवारी दरम्यान थंड हवामान गव्हाच्या वाढीसाठी पोषक ठरतो. फेब्रुवारी ते मार्चमध्ये वाढणार तापमान दाणे भरण्यास मदत करतं. योग्य निचरा सेंद्रिय खतांचा वापर आणि पेरणीची योग्य वेळ यामुळे उत्पादन वाढतं. जमिनीचा पीएच 6 ते 7.5 दरम्यान असल्यास गव्हासाठी आदर्श मानला जातो", अशी माहिती श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालयातील कृषी तज्ञ प्रा. राजेंद्र पाटील यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.
मसोंडी गाव हे गव्हाचं कोठार - चिखलदरा तालुक्यातील मसोंडी गाव आज गव्हाचं कोठार म्हणून ओळखलं जातं. या गावात तयार होणारा गहू दर्जेदार टणक आणि पोषक मानला जातो. अचलपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत या गावाला मोठी मागणी आहे. मध्य प्रदेशातील बैतुल जिल्ह्यातील व्यापारीदेखील मोठ्या प्रमाणात हा गहू खरेदी करतात. हे गाव छोट असलं तरी गव्हामुळे इथं आर्थिक समृद्धी आली आहे.

  • बाजारपेठेची वाढती मागणी ही शेतकऱ्यांसाठी संधी - मेळघाटातील गव्हाला स्थानिक बाजारपेठेसह शेजारील राज्यांमध्येही मागणी वाढत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

हेही वाचा-

