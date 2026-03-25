वाढत्या उष्णतेमुळं मेळघाटात वणव्याचं संकट; वनविभागाकडून 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना'अंतर्गत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना

मेळघाटच्या जंगलात दरवर्षी आग लावण्याचे प्रकार सर्वाधिक प्रमाणात घडतात. त्यात हजारो हेक्टर जंगलाची राखरांगोळी होते. त्यामुळं वनविभागाने खबरदारीचे उपाय सुरू केले आहेत.

मेळघाट जंगल परिसरात वणवा (ETV Bharat Reporter)
Published : March 25, 2026 at 3:15 PM IST

अमरावती: उन्हाळ्याची तीव्रता वाढताच मेळघाट जंगल परिसरात वणवा पेटण्याची भीती वाढू लागली आहे. त्यामुळं वनविभाग आणि व्याघ्र प्रकल्प प्रशासनानं विशेष खबरदारीचे उपाय सुरू केले आहेत. मेळघाटात सर्वच भागात जंगलामध्ये वणवा लागू नये यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. अकोट वन्यजीव परिक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या खटकाली, घोंडाआखर, बोरावा लगतच्या जंगलांमध्ये वणवा लागू नये यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या खबरदारी संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.



असा असतो वणवा : जंगलातील झाडं, गवत, पानं आणि वाळलेल्या कचऱ्याला लागलेली आग म्हणजे वणवा म्हणून ओळखली जाते. ही आग बहुतांश मानवी निष्काळजीपणामुळं लागते. जाळपोळ, शेकोटी, सिगारेट किंवा मोह फुलं वेचताना लावलेली आग यामुळं वणवा पेटतो. कधी तीव्र उष्णतेमुळं सुकलेल्या गवताला आग लागू शकते. मात्र, बहुतांश घटना या मानवनिर्मित असतात. वणवा पसरल्यास मोठ्या प्रमाणात जैवविविधता, वन्यजीव आणि पर्यावरणाचं नुकसान होतं.

वनविभागाची तयारी आणि उपाययोजना : जंगलातील हालचालींवर लक्ष ठेवण्याकरिता वन कर्मचारी नियमित जंगलात गस्त घालतात. दररोज आठ ते दहा किलोमीटर फिरवून जंगलातील हालचालींवर वन कर्मचारी लक्ष ठेवतात. या गस्तीमध्ये प्राण्यांची हालचाल, जंगलात वन्य प्राण्यांसाठी पाण्याची उपलब्धता आणि संभाव्य आगीच्या घटनांवर लक्ष ठेवलं जातं. अनेकदा ही गस्त दहा ते पंधरा किलोमीटर पर्यंत वाढवली जाते. "जंगलात वन्य प्राण्यांसाठी आम्ही कृत्रिम पानवठे तयार केले आहेत. या पानवठ्यांमध्ये पाणी नसलं तर टँकरद्वारे त्या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था करतो. आगीबाबत कुठं काही संशय आला तर याबाबत त्वरित वरिष्ठांना माहिती दिली जाते. तसेच ग्रामस्थांना मदतीसाठी आवाहन केलं जातं", अशी माहिती बोरवा वनवर्तुळाच्या वनरक्षक आरती पानझडे यांनी दिली.

मेळघाट जंगल परिसरात वणवा (ETV Bharat Reporter)



फायर लाईनची निर्मिती : "जंगलातील गवत आणि सुकलेला कचरा काढून फायर लाईन तयार केली जाते. यामुळं आग एका भागातून दुसऱ्या भागात पसरण्यापासून रोखली जाते. टेकड्यांच्या भागात आग लागल्यास आम्ही ब्लोअरच्या साह्याने उलटी रेषा कापतो त्यामुळं आग नियंत्रणात येते. रबर पट्टी पावडेच्या साह्याने आगीवर त्वरित नियंत्रण मिळवलं जात असल्याची माहिती, वनरक्षक एन.डी वानखडे यांनी दिली. आग लागल्याची माहिती त्वरित मिळावी यासाठी स्थानिक नेटवर्क तयार करण्यात आलं आहे. वनकर्मचारी, अधिकारी आणि ग्रामस्थ एकत्र येऊन आग विझवण्याचं काम करतात", असं देखील एन.डी. वानखडे यांनी सांगितलं.



वणवा आटोक्यात आणण्यासाठी ग्रामस्थांचा सहभाग : "वनविभागाकडून संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती आणि शामाप्रसाद मुखर्जी योजनेअंतर्गत वणवा प्रतिबंधनासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली जाते. जंगलालगतच्या गावातील ग्रामस्थांना 'अंगार मुक्त अभियान' अंतर्गत शपथ दिली जाते. मोहा फुलं वेचताना आग न लावण्याचा प्रशिक्षण दिलं जातं. जंगलावर आधारित दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी नियोजन केलं जातं", असं अकोट वनपरिक्षेत्र अधिकारी अभिजीत ठाकरे यांनी सांगितलं. लोकांचा सहभाग वाढत असल्यामुळं वणवा पेटू नये. वणवा पेटला तर तत्काळ विझवण्यासाठी ग्रामस्थ पुढाकार घेत आहेत, असं देखील अभिजीत ठाकरे म्हणाले.



  • मोहा हंगामात वाढलेला धोका : सध्या जंगलात मोहा फुलांचा हंगाम सुरू आहे. फुलं वेचण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लोक जंगलात जातात. याच काळात काहीजण झाडा खालील परिसर साफ करण्यासाठी आग लावतात. ज्यामुळं वणवा भडकण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळं वनविभागाकडून सतत सूचना आणि जनजागृती केली जाते.
  • वणवा आटोक्यात आणण्यासाठी आधुनिक साधनांचा वापर : "टेकड्यांच्या भागात आग लागल्यास आम्ही ब्लोअरच्या साह्याने उलटी रेषा कापतो. त्यामुळं आग नियंत्रणात येते. आग नियंत्रणात आणण्याकरिता ब्लोअर मशीनसह रबर पट्टे आग नियंत्रणासाठी वापरले जातात", असं एन.डी. वानखडे यांनी सांगितलं.
  • जंगलातील कॅम्प सज्ज : मेळघाटात घनदाट जंगलांमध्ये व्याघ्र प्रकल्प आणि वन विभागाच्यावतीनं विशिष्ट ठिकाणी कॅम्प स्थापन करण्यात आले आहेत. या कॅम्पवर 24 तास वनमजूर तैनात असतात. या कॅम्पवरून जंगलावर लक्ष ठेवलं जातं. जंगलात कुठं आग लागली तर या कॅम्पवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून आग विझवण्यासाठी त्वरित कारवाई केली जाते.



ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती : "उन्हाळ्याच्या दिवसात जंगलाला लागणारी आग ही सर्वात मोठी समस्या आहे. वणवा हा नैसर्गिकरित्या लागत नाही तर मानवाच्या चुकीमुळंच लागतो. त्यामुळं जंगल सुरक्षित रहावं, जंगलाला आग लागू नये यासाठी ग्रामस्थांच्या जनजागृतीवर आम्ही अधिक भर देतो", असं घोंडाआखर वन वर्तुळाचे वनपाल जी. एस. सावळे यांनी सांगितलं. तर स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्यानं तेही वनसंवर्धनात सक्रिय सहभाग घेतात, अशी माहिती जी.एस. सावळे यांनी दिली.

