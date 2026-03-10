ETV Bharat / state

घनदाट जंगल अन् रात्रीचा थरार; मेळघाटात अनुभवा निसर्गाचा खरा सहवास, पर्यटकांसाठी उभारला 'इको स्टे'

सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये असलेल्या डोंगरांच्या उंच टोकावर मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या वतीनं चिखलदऱ्यालगत कुंभी बल्डा इथं आकर्षक 'इको स्टे'ची व्यवस्था केली आहे.

ECO STAY MELGHAT
घनदाट जंगल अन् रात्रीचा थरार (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 10, 2026 at 5:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती : सातपुडा पर्वतरांगांच्या सानिध्यात वसलेला मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचा परिसर निसर्ग सौंदर्यानं नटलेला आहे. चारही बाजूंनी उंच पर्वतरांगा, त्यांच्या टोकावरून दिसणारी खोल दरी, दरीत पसरलेलं घनदाट जंगल, डोंगर कड्यांवरून कोसळणारे धबधबे आणि खाली दूरवर वाहणारी नदी हा संपूर्ण नजारा निसर्गप्रेमींना मंत्रमुग्ध करून टाकतो. अशा या रम्य वातावरणाचा सुरक्षित आणि थोडा थरारक अनोखा अनुभव पर्यटकांना मिळावा, यासाठी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या वतीनं चिखलदऱ्यालगत कुंभी बल्डा इथं आकर्षक 'इको स्टे'ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच या प्रकल्पाचं लोकार्पण करण्यात आलं असून निसर्गप्रेमींसाठी मेळघाटात 'इको स्टे'च्या माध्यमातून पर्यटनाचं नवं आकर्षण उपलब्ध झालंय. या 'इको स्टे' संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट...

उंच कड्यावर वसलेलं रोमांचक इको स्टे : "कुंभी बल्डा हे ठिकाण चिखलदरा येथील रेंजर्स कॉलेजपासून आतमध्ये वैराट जंगलाच्या दिशेनं जाताना सुरुवातीलाच लागतं. डोंगराच्या उंच टोकावर असलेल्या या ठिकाणी एकूण चार मचाण उभारल्या आहेत. या मचाण साध्यासुध्या नाहीत, तर चांगल्या मजबूत घरासारख्या आहेत. प्रत्येक मचाण एकमेकांपासून काही अंतरावर असल्यानं पर्यटकांना पूर्णपणे निसर्गाच्या सानिध्यात राहण्याचा अनुभव मिळतो. यापैकी दोन मचाण या अगदी डोंगरकड्याच्या टोकावर असून त्यांच्या खाली दरी पसरलेली आहे. या ठिकाणी पोहोचण्यापूर्वीच परिसराचं निसर्गरम्य वातावरण पर्यटकांना भुरळ घालतं. जमिनीपासून चाळीस मीटर उंचीवर असलेली इको स्टे व्यवस्था अत्यंत सुरक्षित आणि दर्जेदार आहे," असं मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे उपवनसंरक्षक अनंत ढिगोळे "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना म्हणाले.

Eco Stay Melghat
मेळघाटातील निसर्गरम्य परिसर (ETV Bharat Reporter)

जंगलातील अविस्मरणीय अनुभव : या इको स्टेमध्ये दोन व्यक्ती सहज राहू शकतील, अशी व्यवस्था असून शौचालयाची ही सुविधा उपलब्ध आहे. सायंकाळी एकदा इको स्टेवर चढल्यानंतर पर्यटकांना रात्रीचं जंगल जवळून अनुभवण्याची संधी मिळते. अंधार पडल्यानंतर पर्यटकांनी मचानावरून खाली उतरायला परवानगी नाही. घनदाट जंगल, चंद्रप्रकाशात चमकणारा परिसर, किड्यांची किरकिर आणि दरीतून वाहणारा गार वारा हा अनुभव पर्यटकांसाठी अविस्मरणीय ठरणार आहे.

Eco Stay Melghat
इको स्टेजवळ तयार केलेले पाणवठे (ETV Bharat Reporter)

तीनही ऋतूंमध्ये खुलतं वेगवेगळं सौंदर्य : मेळघाटातील जंगल प्रत्येक ऋतूत वेगळं रूप दाखवतं. उन्हाळ्यात पानगळ झाल्यामुळं जंगल थोडं उजाड वाटत असलं तरी रात्रीच्या वेळी त्याचं आकर्षण अधिक वाढतं. पावसाळ्यात संपूर्ण परिसर हिरवागार होऊन डोंगरातून कोसळणारे धबधबे आणि भरून वाहणाऱ्या नद्या मनमोहक दृश्य तयार करतात. हिवाळ्यात इथं प्रचंड थंडीचा अनुभव येतो. ज्यामुळं निसर्ग प्रेमींसाठी हा मुक्काम अधिकच खास ठरणारा आहे.

Eco Stay Melghat
इको स्टे (ETV Bharat Reporter)

पानवठ्यांवर वन्यप्राण्यांचं दर्शन : "कुंभी बल्डा परिसरात वाघ, अस्वल, हरीण, गवे आणि बिबट्या यांसारखे अनेक वन्यप्राणी आढळतात. उन्हाळ्यात नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत आटल्यामुळं वनविभागानं इको स्टे असणाऱ्या भागात कृत्रिम पानवठे तयार केले आहेत. त्यामुळं रात्रीच्या वेळी पाणी पिण्यासाठी येणारे वन्यप्राणी इको स्टे वरून पाहण्याची संधी पर्यटकांना मिळते. हा अनुभव अत्यंत आगळावेगळा आहे," असं उपवनसंरक्षक अनंत ढिगोळे म्हणाले.

Eco Stay Melghat
पर्यटकांसाठी उभारलेला 'इको स्टे' (ETV Bharat Reporter)

चारही मचाणांना वृक्षांची नावं : या प्रकल्पाबाबत माहिती देताना कुंभी बल्डा बीटचे वनरक्षक निखिल सदाशिव यांनी सांगितलं "या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या चारही मचाणांना मेळघाटातील वृक्षांची नावं देण्यात आली आहेत. चूरणी, कुंभी, अमलतास आणि रानजाई या नावानं इको स्टेची ओळख आहे. या उंच मचाणांवरून रात्रीच्या वेळी पानवठ्यांवर येणारे वन्यप्राणी पाहण्याचा अनोखा अनुभव पर्यटकांना मिळतो. उन्हाळ्यात या ठिकाणी इतकी थंड हवा असते की पंख्याची गरज भासत नाही उलट पांघरून घेऊन झोपावं लागतं," असं देखील निखिल सदाशिव म्हणाले.

पर्यटनासाठी नवी संधी : "मेळघाटात सेमाडोह, केलकास आणि चिखलदरा ही पर्यटनाची प्रमुख केंद्र आहेत. चिखलदरा लगत आमझरी इथं पर्यटकांसाठी राहण्याची व्यवस्था आहे. सेमाडोह आणि कोलकास इथंही पर्यटन संकुलात मोठ्या प्रमाणात पर्यटक मुक्काम करतात. कुंभी बल्डा इथं सुरू झालेली इको स्टे व्यवस्था पर्यटकांना जंगलात थांबण्याचा आणि जंगल सफारीचा अनोखा अनुभव देणारी ठरत आहे. या भागात खासगी वाहनांना प्रवेश नसून ऑनलाईन बुकिंग केलेल्या पर्यटकांना वनविभागाच्या वाहनानं इको स्टे पर्यंत पोहोचवलं जातं," असं देखील उपवनसंरक्षक अनंत ढिगोळे यांनी स्पष्ट केलं.

Eco Stay Melghat
पर्यटकांसाठी उभारलेला 'इको स्टे' (ETV Bharat Reporter)

....अशी आहे सुविधा : "या इको स्टेमध्ये दोन व्यक्ती आरामात राहू शकतात. परिसरात छोटेखानी हॉटेलची व्यवस्था असून बुकिंगमध्ये जेवणाची सुविधा उपलब्ध आहे. पर्यटकांना इको स्टे ठिकाणापर्यंत पोहोचविण्याची आणि परत आणण्याची व्यवस्था वनविभागाकडून केली जाते. इको स्टेचा दर सुमारे 4,500 रुपये अतिरिक्त जीएसटीसह असून ऑनलाईन बुकिंगची सुविधा उपलब्ध आहे. मेळघाट टुरिझमची वेबसाईट आणि सफारी बुकिंग पोर्टल वरून पर्यटकांना आरक्षण करता येतं," अशी माहिती देखील उपवनसंरक्षक अनंत ढिगोळे यांनी दिली.

काही आहेत इको स्टेची वैशिष्ट्ये :

  • मेळघाटातील कुंभी बल्डा इथं नव्यानं 'इको स्टे' प्रकल्प सुरू.
  • डोंगरकडाच्या टोकावर 40 मीटर उंचीवर चार मचाण उभारली.
  • रात्रीचा जंगलाचा आणि वन्य प्राण्यांच्या हालचालींचा अनोखा अनुभव.
  • बुकिंगमध्ये राहण्याबरोबरच जेवण आणि वाहनांची सुविधा.
  • ऑनलाईन बुकिंगद्वारे पर्यटकांना मुक्कामाची संधी.

हेही वाचा :

TAGGED:

ECO STAY
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प
मेळघाट इको स्टे
MELGHAT ECO STAY
MELGHAT ECO STAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.