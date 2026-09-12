मेळघाटात 'डम्मा' प्रथेचा अघोरी प्रकार; चिमुकल्यांच्या पोटावर चटके की आयुर्वेदाच्या नावाखाली गैरसमज? वाचा स्पेशल रिपोर्ट
मेळघाटातील आदिवासी गावांमध्ये आजारी चिमुकल्यांच्या पोटावर गरम लोखंडानं चटके देण्याची 'डम्मा' ही प्रथा आजही सुरू आहे. याचा आढावा घेतलाय 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी शंशांक लावरे यांनी.
Published : September 12, 2026 at 7:14 PM IST
अमरावती : मेळघाटातील अतिदुर्गम आदिवासी गावांमध्ये आजही आरोग्य व्यवस्थेच्या अभावाची किंमत अनेकदा चिमुकल्यांना मोजावी लागते. बाळ आजारी पडलं, त्याचं पोट फुगलं, पोटदुखी झाली किंवा काही अनाकलनीय त्रास जाणवला की, त्यावर वैद्यकीय उपचार घेण्याऐवजी गरम केलेल्या लोखंडी वस्तूंनी बाळाच्या पोटाला चटके देण्याची पद्धत आजही अनेक भागांत आढळते. मेळघाटात या प्रकाराला 'डम्मा' असं म्हणतात.
पोटावर गरम लोखंडी सळई, टोकदार धातूची वस्तू किंवा तत्सम साहित्यानं चटके देणं, त्यातून आजार बरा होईल असा समज ठेवणं आणि वैद्यकीय उपचाराला विलंब करणं हा या प्रथेचा धोकादायक भाग आहे. एखाद्या बाळाचा आजार उपचारांभावी गंभीर होण्याबरोबरच, या चटक्यांमुळे त्वचा भाजणं, संसर्ग होणं, जखम होणं आणि गंभीर गुंतागुंत निर्माण होण्याचा धोका असतो. मेळघाटातील ही समस्या केवळ अंधश्रद्धेच्या चौकटीत पाहणंही अपुरं ठरेल. रस्ते नाहीत, रात्रीची वाहतूक नाही, अनेक भागांत मोबाईल नेटवर्क नाही, जवळ आरोग्य केंद्र नाही आणि उपलब्ध आरोग्य कर्मचारी नियमित मिळतीलच याची खात्री नाही. अशा परिस्थितीत संकटात सापडलेल्या कुटुंबांसमोर स्थानिक उपचार पद्धती हाच तातडीचा पर्याय उरतो. याच सामाजिक आणि भौगोलिक परिस्थितीत 'डम्मा'सारख्या पद्धती टिकून राहिल्या आहेत. नेमका 'डम्मा' काय असतो आणि आयुर्वेदात सांगितलेलं 'अग्निकर्म' काय आहे, या संदर्भातील 'ईटीव्ही भारत'चा हा विशेष रिपोर्ट.
असा आहे 'डम्मा' प्रकार
'डम्मा' म्हणजे आजारी बाळाच्या शरीरावर, विशेषतः पोटाच्या भागावर गरम केलेल्या लोखंडी किंवा धातूच्या वस्तूनं चटके देणं. मेळघाटात बाळाचं पोट दुखणं, पोट फुगणं किंवा अन्य त्रास कमी करण्यासाठी हा उपाय केला जातो. काही ठिकाणी दाई, तर गावातला वैदू किंवा भूमका यांच्याकडून हा इलाज केला जातो.
असा केला जातो अघोरी उपचार
- एखाद्या धातूची किंवा लोखंडी वस्तू आगीत तापवली जाते.
- ती गरम झाल्यानंतर बाळाच्या पोटावर चटके दिले जातात.
- चटके दिल्यानं बाळ बरं होईल असा पारंपारिक समज आहे.
- या प्रकारामुळे मात्र बाळाची त्वचा अतिशय नाजूक असल्यानं गंभीर भाजण्याची शक्यता असते.
- जखमेतून संसर्ग होण्याची आणि मूळ आजारावर उपचार उशिरा मिळण्याचा धोका वाढतो.
ही प्रथा मेळघाटात टिकून असण्याचं कारण
'डम्मा'सारखी प्रथा मेळघाटात टिकून का आहे, याबाबत अंधश्रद्धेबरोबरच दुर्गमतेचं वास्तवही समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. मेळघाटातील अतिदुर्गम गावांमध्ये आजही आरोग्य सेवा सहज उपलब्ध होत नाहीत. काही ठिकाणी रस्त्यांची अवस्था खराब आहे, तर काही भागांत दिवसा आणि रात्री वाहनंच उपलब्ध नसतात. मोबाईल नेटवर्कची अडचण असल्यानं आपत्कालीन मदतही या भागात वेळेत मिळत नाही. बाळ आजारी पडलं आणि रात्रीची वेळ असेल, तर कुटुंबासमोर मोठा प्रश्न उभा राहतो की, 'आता काय करायचं?' अशा वेळी गावातील पारंपरिक उपचार करणारी व्यक्ती सहज उपलब्ध असते. भूमका किंवा पारंपरिक उपचार करणाऱ्याला गावात सामाजिक प्रतिष्ठा असते. काही कुटुंबे बाहेरच्या रुग्णालयात जाण्यापूर्वीही या भूमकांचा सल्ला किंवा आशीर्वाद घेतात. "मेळघाटातील या अशा घटनांकडे केवळ अंधश्रद्धा म्हणून न पाहता तेथील आरोग्य व्यवस्थेची वस्तुस्थितीही समजून घेणं आवश्यक आहे," असं मेळघाटात सामाजिक कार्य करणारे बंड्या साने 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले. ''गावात डॉक्टर, औषधं आणि वाहतूक वेळेवर उपलब्ध झाली, तर अशा पारंपरिक आणि धोकादायक उपचारांवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकतं'', असं देखील बंड्या साने यांनी स्पष्ट केलं.
आईच्या इच्छेसमोर पर्याय नाही
बाळ आजारी पडल्यावर सर्वाधिक चिंता आईला असते; मात्र कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत अनेकदा वडीलधाऱ्या व्यक्तींचा प्रभाव असतो. पारंपरिक उपचारांवर श्रद्धा असल्यानं, काही वेळा आईची इच्छा नसतानाही 'डम्मा' देण्याचा निर्णय घेतला जातो. विशेषतः रात्रीच्या वेळी रुग्णालय दूर असल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होते. 'आधी डम्मा देऊ, सकाळी दवाखान्यात नेऊ,' असा विचार अनेकदा केला जातो. परंतु, या विलंबात बाळाची प्रकृती आणखी बिघडते. म्हणूनच ही समस्या केवळ 'परंपरा विरुद्ध आधुनिकता' एवढी साधी नाही. आरोग्य सेवा, वाहतूक, शिक्षण, आरोग्यविषयक जनजागृती आणि स्थानिक सामाजिक रचना या सर्वांचा या समस्येशी संबंध आहे.
परंपरा जुनी, अर्थ बदलला
मेळघाटातील काही ज्येष्ठांना पूर्वीच्या पारंपरिक उपचार पद्धतींची माहिती असण्याची शक्यता आहे. शरीरातील विशिष्ट वेदना किंवा आजारांवर उष्णतेचा नियंत्रित वापर करण्याच्या विविध पारंपरिक पद्धती भारताच्या वेगवेगळ्या भागांत आढळतात. मात्र, पारंपरिक उपचार पद्धतीची संकल्पना आणि अज्ञानातून लहान बाळाला गरम लोखंडाचे चटके देणं यात मोठा फरक आहे. "पूर्वीच्या पद्धतींमागील शास्त्रीय संदर्भ, शरीररचना, चटके देण्याचं ठिकाण, तापमान, कालावधी, रुग्णांची अवस्था आणि उपचाराची मर्यादा यांचं ज्ञान नसताना केवळ चटका दिला की आजार बरा होतो, असा अर्थ काढणं अत्यंत धोकादायक ठरू शकतं", असं आयुर्वेदाचार्य प्रसाद आमले 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले.
आयुर्वेदातील अग्निकर्म
''डम्मा आणि अग्निकर्म एकच नाही. आयुर्वेदात अग्निकर्म ही एक पारंपारिक चिकित्सा पद्धती वर्णन केली आहे. अग्निकरणाचा उल्लेख प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथांमध्ये आढळतो'', असं वैद्य प्रसाद आमले म्हणाले. ते म्हणाले, ''अग्नीकर्मामध्ये शरीरातील विशिष्ट भागावर नियंत्रित पद्धतीनं उष्णतेचा वापर करण्याची संकल्पना आहे. मात्र त्यासाठी शरीर रचना, उपचाराचं ठिकाण, रुग्णाची अवस्था आणि पद्धतीचं शास्त्रीय ज्ञान आवश्यक असतं. लहान मुलं, गर्भवती महिला, सुदृढ नसलेले व्यक्ती आणि वृद्ध व्यक्तींमध्ये अग्निकर्म करण्याबाबत विशेष काळजी किंवा टाळण्याचा सिद्धांत आयुर्वेदात नमूद आहेत. त्यामुळे बाळाच्या पोटाला गरम लोखंडाचं चटके देणं म्हणजे आयुर्वेदिक अग्निकर्म असं सरसकट म्हणणं चुकीचं ठरेल.''
आयुर्वेदात अग्निकर्मासाठी शलाकांचं महत्व
'अग्निकर्मा'साठी पारंपरिक आयुर्वेदिक संदर्भात विविध प्रकारच्या शलाका किंवा उपकरणांचा उल्लेख आढळतो. वैद्य प्रसाद आमले यांनी त्यांच्या अभ्यासानुसार विविध धातू व पदार्थांपासून बनवलेल्या शलाकांचा वापर नेमका कसा आणि कुठल्या आजारांसाठी केला जातो, याबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.
सुवर्णशलाका : सोन्यापासून बनवलेली ही शलाका असते. काही आयुर्वेदिक चिकित्सक विशिष्ट उपचारांमध्ये तिचा वापर करतात. पाठदुखी, कंबरदुखी किंवा इतर वेदनांवरील काही पारंपरिक अग्निकर्म उपचारांमध्ये याचा वापर केला जातो.
रौप्यशलाका : ही चांदीपासून बनलेली शलाका असते. न्यूरोलॉजिकल तक्रारींशी संबंधित पारंपरिक उपचारांमध्ये याचा वापर केला जातो.
ताम्रशलाका : ही तांब्यापासून तयार केलेली शलाका असते. पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचार पद्धतीत विशिष्ट प्रकारच्या उपचारांसाठी याचा वापर केला जातो.
पंचधातू शलाका : ही विविध धातूंच्या मिश्रणातून तयार केलेली शलाका असते. काही पारंपरिक अग्निकर्म पद्धतींमध्ये याचा महत्त्वपूर्ण वापर केला जातो.
मातीची शलाका : मातीपासून तयार केलेल्या शलाकांचा पारंपरिक वापर काही चिकित्सक करतात. टाचदुखीसाठी मातीच्या शलाकेचा वापर महत्त्वाचा ठरतो.
''प्राचीन आयुर्वेदिक संदर्भांमध्ये काही विशिष्ट वनस्पतीजन्य किंवा इतर पदार्थांच्या साहाय्याने उष्णतेचा उपचारात्मक वापर करण्याचा उल्लेख आढळतो'', असं वैद्य प्रसाद आमले सांगतात.
अग्निकर्मात महत्त्वाच्या काही अटी
''अग्निकर्माची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे अनियंत्रित चटके देणं नव्हे, तर प्रशिक्षित चिकित्सकाकडून विशिष्ट पद्धतीनं उपचार करणं. शरीराच्या कोणत्या भागावर उपचार करायचा, किती प्रमाणात उष्णता द्यायची, किती वेळ उष्णता द्यायची आणि कोणत्या परिस्थितीत अग्निकर्म करू नये, हे सर्व ज्ञान असणं आवश्यक आहे. एखाद्याला पाहून त्याच पद्धतीची नक्कल करणं धोकादायक आहे. ही चिकित्सा प्रशिक्षित व्यक्तीकडूनच शिकली आणि केली पाहिजे", असं वैद्य प्रसाद आमले यांनी स्पष्ट केलं.
'डम्मा' मेळघाटात धोकादायक असण्याचं कारण
आयुर्वेदिक अग्निकर्म हे नियंत्रित विशिष्ट पद्धतीनं आणि प्रशिक्षित चिकित्सकाकडून करण्याची चिकित्सा आहे. मेळघाटातील 'डम्मा' म्हणजे आजाराचं अचूक निदान न करता लहान बाळाला गरम वस्तूंना चटके देण्याची पारंपारिक पद्धत असून दोन्हींची सरसकट तुलना करणं योग्य नाही.
'डम्मा' चिमुकल्यांसाठी प्राणघातक
मेळघाटात 'डम्मा' दिल्यामुळे चिमुकली बाळं दगावल्याच्या घटना अधूनमधून समोर येतात. चिखलदरा तालुक्यातील सिमोरी गावात अवघ्या २२ दिवसांच्या बाळाला 'डम्मा' देण्यात आल्याची घटना फेब्रुवारी २०२५ मध्ये समोर आली. बाळाला गरम वस्तूनं चटके देण्यात आल्यानं ते गंभीररीत्या भाजले गेले. प्रकृती गंभीर झाल्यानंतर बाळाला उपचारासाठी रुग्णालयात हलविण्यात आलं. चिखलदरा तालुक्यात आणखी एका घटनेत अवघ्या दहा दिवसांच्या मुलीचे पोट फुगल्यानं नातेवाईकांनी 'डम्मा' दिल्याचं समोर आलं. जुलै २०२५ मध्ये गरम लोखंडी सळईनं चटके दिल्यानंतर बाळाला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आलं. त्या ठिकाणी तिच्या पोटावर भाजल्याच्या खुणा आढळल्या. त्यानंतर बाळाला पुढील उपचारासाठी अचलपूर येथे हलविण्यात आलं. या प्रकरणात 'डम्मा' देणाऱ्या महिलेविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
मेळघाटात 'डम्मा' प्रथा कशी थांबेल?
"मेळघाटात 'डम्मा' प्रथा कायमची बंद व्हावी यासाठी केवळ कारवाई पुरेशी नाही, तर आरोग्य व्यवस्था गावापर्यंत पोहोचणं महत्त्वाचं आहे. डम्मा देणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई आवश्यक असली तरी केवळ कारवाई करून ही समस्या पूर्णपणे संपणार नाही. कारण ज्या परिस्थितीतून ही प्रथा जन्म घेते, ती परिस्थिती बदलणं आवश्यक आहे", असं मेळघाटातील सामाजिक कार्यकर्ते बंड्या साने म्हणाले.
प्रशासनासमोरील प्रमुख आव्हानं
अतिदुर्गम गावांमध्ये २४ तास प्राथमिक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणं, रात्रीच्या वेळीही आपत्कालीन वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करणं आणि मोबाईल नेटवर्क नसलेल्या भागांसाठी पर्यायी संपर्क व्यवस्था निर्माण करणं ही मोठी आव्हानं आहेत. यासोबतच, प्रत्येक गावात आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी सेविका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांमार्फत पालकांना आरोग्य शिक्षण देणं तसंच नवजात व लहान मुलांच्या आजारांची लक्षणं ओळखण्याबाबत जनजागृती करणं अत्यंत आवश्यक आहे. गंभीर आजाराच्या वेळी रुग्णालयात पोहोचविण्यासाठी जलद व्यवस्था करणंही गरजेचं आहे.
'डम्मा' विरोधातील खरी लढाई अज्ञानाविरुद्ध
"मेळघाटातील आदिवासी समाजाच्या परंपरांकडे केवळ उपहासानं किंवा तुच्छतेनं पाहणं योग्य ठरणार नाही. अनेक परंपरांच्या मागे त्या काळातील उपलब्ध ज्ञान, अनुभव आणि परिस्थिती होती. मात्र, परिस्थिती बदलली, वैद्यकीय ज्ञान पुढे गेलं आणि आता चिमुकल्यांच्या शरीरावर जीवघेणे चटके देण्याची पद्धत स्वीकारण्याचं कोणतंही कारण नाही. परंपरेचा आदर राखत तिच्यातील धोकादायक भाग बदलणं गरजेचं आहे. बाळाच्या पोटाला चटका देण्यापेक्षा त्याला वेळेवर डॉक्टर मिळणं, रुग्णालयापर्यंत सुरक्षित पोहोचता येणं ही खरी गरज आहे", असं वैद्य प्रसाद आमले म्हणाले.
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