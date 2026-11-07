मेहता पब्लिशिंग हाऊसचे संस्थापक अनिल मेहता यांचं निधन
अनिल मेहता यांनी 1964 मध्ये पुस्तक व्यवसायात काम सुरू केलं. त्यानंतर 1976 मध्ये पुण्यात मेहता पब्लिशिंग हाऊसची स्थापना केली.
Published : November 7, 2026 at 1:12 PM IST
पुणे : मराठी साहित्यविश्वात आपल्या कामाचा ठसा उमटवणारे ज्येष्ठ प्रकाशक आणि मेहता पब्लिशिंग हाऊसचे संस्थापक अनिल मेहता यांचं निधन झालं. ते 85 वर्षांचे होते. गेली पाच दशकं त्यांनी मराठी प्रकाशन क्षेत्रात महत्त्वाचं योगदान दिलं. त्यांच्या जाण्याने मराठी पुस्तकविश्वातील एक अनुभवी आणि पुस्तकांवर मनापासून प्रेम करणारा माणूस हरपला आहे.
अनिल मेहता यांनी 1964 मध्ये पुस्तक व्यवसायात काम सुरू केलं. त्यानंतर 1976 मध्ये पुण्यात मेहता पब्लिशिंग हाऊसची स्थापना केली. डॉ. आनंद यादव यांच्या 'मळ्यावरची मैना' या कथासंग्रहापासून या प्रकाशन संस्थेचा प्रवास सुरू झाला. पुढे या संस्थेने मराठी प्रकाशन क्षेत्रात स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं.
मराठीतील प्रस्थापित लेखकांसोबतच नव्या लेखकांनाही त्यांनी प्रकाशनाची संधी दिली. मराठी वाचकांना देश-विदेशातील उत्तम साहित्य वाचता यावं, यासाठी अनेक पुस्तकांचे अनुवाद प्रकाशित केले. त्यामुळे जागतिक साहित्याचा मोठा खजिना मराठी वाचकांसाठी खुला झाला.
फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्सचे उपाध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी सुमारे 20 वर्षे काम पाहिलं. 2019 मध्ये चिपळूण येथे झालेल्या लेखक-प्रकाशक संमेलनाचं अध्यक्षपदही त्यांनी भूषवलं होतं.
पुस्तकांची निवड, लेखकांशी असलेलं नातं आणि वाचकांची आवड यांची जाण असलेल्या अनिल मेहता यांनी प्रकाशन व्यवसायाकडे केवळ व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहिलं नाही. मराठी साहित्य अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावं, यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. त्यांच्या निधनाने मराठी साहित्य आणि प्रकाशन क्षेत्राचं मोठं नुकसान झालं आहे.