ETV Bharat / state

ग्रहण सुटल्यावर होळीची धमाल; मेळघाटात 'मेघनाथ'ची पूजा अन् धमाल यात्रा

अमरावती जिल्ह्यात सातपुडा पर्वत रांगेत मेळघाटातील घनदाट जंगलात वसलेल्या आदिवासी बांधवांच्या अनेक गावात होळीच्या पर्वावर 'मेघनाथ'ची पूजा केली जाते.

पूजा करताना नागरिक
पूजा करताना नागरिक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 5, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती : मेळघाटात आदिवासी परंपरेतला सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा असणारा होळीचा सण चंद्रग्रहण सुटल्यावर मोठ्या उत्साहात साजरा होतोय. अनेक गावात होळीच्या दिवशी होळी पेटवण्यात आली तर काही गावात होळीच्या दुसऱ्या दिवशी होलिका दहन झालं. ग्रहण असल्यामुळं होळीचे पहिले दोन दिवस शांत असणारे आदिवासी बांधव बुधवारपासून होळीच्या रंगात रंगून गेलेत. होळीच्या पर्वावर अतिशय मान असणारी 'मेघनाथ'ची यात्रा विविध गावांमध्ये भरत असून यात्रेच्या निमित्तानं अनेक गावातील ग्रामस्थ एकत्र येत आहेत.

आदिवासी परंपरेत 'मेघनाथ'चे महत्व : रावण पुत्र मेघनादची मेळघाटातील आदिवासी बांधव मोठ्या श्रद्धेनं पूजा करतात. मेळघाटात जारीदा या गावात बुधवारी 'मेघनाथ'च्या यात्रेचा उत्साह पाहायला मिळाला. तर गुरुवारी काटकुंभ या गावात 'मेघनाथ'ची यात्रा भरली. यानंतर बिबा आणि काजलडोह या गावात यात्रा भरणार आहे. ज्या ठिकाणी 'मेघनाथ'ची यात्रा आहे तिथं 'मेघनाथ बाबा' पाहायला मिळतो. सागवानच्या लाकडापासून तयार केलेला गोलाकार एक मोठा खांब जमिनीत सरळ उभा केलेला दिसतो. या खांबाला शिडीप्रमाणं आणखी दोन खांब टेकून उभे केले जातात. या सर्व खांबांच्या खाली लहान आकाराच्या लाकडात विशिष्ट देवांचं चित्र कोरलेलं असतं. खांबांच्या खाली जमिनीत देखील देवांच्या प्रतिमा पुरलेल्या असतात. या लाकडी खांबाच्या सहाय्यानं जी कलाकृती उभी केली जाते तिला मेघनाथ असं संबोधलं जातं. या मेघनाथवर मेळघाटातील आदिवासी बांधवांची प्रचंड श्रद्धा आहे.

जारीदा येथील यात्रेत उसळली गर्दी : होळीच्या दिवशी जारीदा गावात रात्री साडेदहा वाजता होळी पेटवण्यात आली. यावेळी गावात असणाऱ्या मेघनाथचं पूजन करण्यात आलं. यासह मुंडा देवांची देखील पूजा झाली. होळीच्या दुसऱ्या दिवशी ग्रहण असल्यामुळं गावात शुकशुकाट होता. बुधवारी मात्र मेघनाथ यात्रा असल्यामुळं जारीदासह लगतच्या पंधरा-वीस गावांमधून आदिवासी बांधव मेघनाथाच्या दर्शनासाठी यात्रेत सहभागी झाले. यात्रेच्या निमित्तानं लहान-मोठी दुकानं थाटण्यात आली.

अशी केली जाते मेघनाथाची पूजा : मेघनाथ पूजेचा मान हा गावातील भगतला असतो. मेघनाथाच्या पूजेसाठी भाविक हळद, कुंकू नारळ आणि पाणी आणतात. गावातील महिला पुरुष सकाळपासूनच मेघनाथाच्या पूजेसाठी गर्दी करतात. मेघनाथाला नारळ फोडण्याचा मान आहे. मेघनाथाला अर्पण केलेले नारळ हे भगत स्वतः ठेवून घेतो. मेघनाथाला नमस्कार केल्यावर ग्रामस्थ गावातील भगतचा देखील आशीर्वाद घेतात.

मेघनाथला व्हायला जातो कोंबडा : मेघनाथ यात्रेत येताना अनेक भाविक कोंबडा सोबत आणतात. मेघनाथाला कोंबडा वाहण्याची प्रथा यात्रेत पाहायला मिळते. आपली जी काही इच्छा आहे ती मेघनाथाला कोंबडा वाहिल्यामुळं पूर्ण होते, अशी आदिवासी बांधवांची श्रद्धा आहे. मेघनाथ पूजेच्या निमित्तानं गावात प्रत्येकाच्या घरी कोंबडा शिजतो. मेळघाटातल्या विशिष्ट भागात असणाऱ्या मेघनाथची यात्रा पाहण्यासाठी विविध भागातून अनेकजण येतात.

काटकुंभ गावात नव्या मेघनाथाची स्थापना : "काटकुंभ या ठिकाणी अनेक वर्षांपासून असणारा मेघनाथ खंडित झाल्यामुळं गतवर्षी ग्रामस्थांनी मिळून नव्या मेघनाथाची स्थापना केली. यासाठी लागणारे सागवानचे भले मोठे लाकूड वनविभागाची परवानगी घेऊन खरेदी करण्यात आले. एकूण साडेतीन लाख रुपये खर्च करून नव्या मेघनाथाची स्थापना काटकुंभ या ठिकाणी झाली," अशी माहिती प्रकाश बेठेकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

रात्री उशिरापर्यंत चालते यात्रा : जारीदा इथं बुधवारी रात्रीपर्यंत यात्रेचा उत्सव असताना गुरुवारी काटकुंभ या ठिकाणी मेघनाथाची मोठी यात्रा आहे. दुपारी बारा वाजल्यापासून या ठिकाणी काठकुंभसह लगतच्या 20 ते 25 गावातून भाविक या यात्रेत सहभागी होणार आहेत. रात्री उशिरापर्यंत ही यात्रा रंगणार आहे, अशी माहिती ग्रामस्थांनी दिली.

कारा गावात होळीच्या दुसऱ्या दिवशीच झाली यात्रा : मेघनाथ यात्रेची धमाल ही मेळघाटात केवळ चिखलदरा तालुक्यात पाहायला मिळते. जारीदा, काटकुंभ हा चिखलदरापासून अतिशय लांब असणाऱ्या भागापेक्षा धारणी मार्गावर हरिसालपासून आतमध्ये असणाऱ्या कारा जवळच्या गावात देखील मेघनाथाची यात्रा दरवर्षी भरते. गावात होळीनंतर ज्या दिवशी बाजार असतो, तो झाल्यावर दुसऱ्या दिवशी ही यात्रा भरण्याची परंपरा आहे. सोमवारी होळीच्या दिवशी हरीसाल इथं बाजार भरल्यावर मंगळवारी कारा इथं मेघनाथाची यात्रा भरली. या यात्रेचं वैशिष्ट्य म्हणजे या यात्रांमध्ये आदिवासींना शेती कामासाठी लागणारी सर्व अवजारं मिळतात. होळीच्या पर्वावर चांदीची आभूषणं खरेदी करायला आदिवासी परंपरेत मान असून कारा येथील यात्रेसह मेळघाटात ज्या ठिकाणी मेघनाथची यात्रा भरते. त्या ठिकाणी मध्य प्रदेशातील सराफा व्यावसायिक चांदीचे अलंकार घेऊन या यात्रेत येतात.

फगवा मागण्याची परंपरा : होळीच्या पर्वावर आदिवासी बांधव मेळघाटात बाहेरून येणाऱ्या व्यक्तींकडून फगवा अर्थात पैसे मागतात. बाहेरगावावरून येणारी वाहनं गावाच्या वेशीलगत असणाऱ्या मुख्य मार्गावर अडवली जातात. या वाहनांसमोर आदिवासी परंपरेची नृत्य आणि गाणी म्हटली जातात. वाहन चालकांकडून दहा ते वीस रुपये मिळाल्यावर त्या वाहन चालकांची वाट मोकळी केली जाते. केवळ होळीच्या पर्वावर पाच दिवस आदिवासी बांधव अशा प्रकारे फगवा मागतात. फगव्याच्या माध्यमातून जी रक्कम गोळा होते त्याद्वारे सार्वजनिक भोजनाचा कार्यक्रम केला जातो.

हेही वाचा :

  1. ई-चलन विरोधात वाहनचालक संघटना आक्रमक, आझाद मैदानात आंदोलन
  2. राज्यसभेच्या 7 जागांसाठी निवडणूक अखेर बिनविरोध; अधिकाऱ्यानं घरी जाऊन शरद पवारांची पूर्ण केली अर्जप्रक्रिया
  3. ठाणे जिल्ह्यातील 36 पर्यटक अद्याप दुबईत विविध ठिकाणी अडकले; 26 पर्यटक मायदेशी सुखरूप परतले

TAGGED:

आदिवासी बांधवांची खास श्रद्धा
मेघनाथाची पूजा
MEGHNATH PUJA
MELGHAT AMRAVATI
AMRAVATI MEGHNATH POOJA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.