हार्बर आणि मध्य रेल्वे मार्गांवर रविवारी मेगाब्लॉक; वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडा

उद्या रेल्वे ट्रॅक आणि सिग्नल दुरुस्तीच्या कामांसाठी मध्य आणि हार्बर मार्गावर मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार असून, अनेक गाड्यांची सेवा तात्पुरती बंद राहणार आहे.

Megablock on Harbour and Central Railway lines on Sunday
हार्बर आणि मध्य रेल्वे मार्गांवर रविवारी मेगाब्लॉक (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 29, 2025 at 1:51 PM IST

1 Min Read
मुंबई : मुंबईकरांसाठी रविवार म्हणजे आरामाचा दिवस, पण बरेचदा मुंबईकर आपल्या कुटुंबासह फिरण्यासाठी बाहेर पडतात. पण रविवारीच रेल्वे मार्गांवर विविध कामांसाठी ब्लॉक घेतला जातोय. त्याचप्रमाणे उद्या रेल्वे ट्रॅक आणि सिग्नल दुरुस्तीच्या कामांसाठी मध्य आणि हार्बर मार्गावर मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार असून, अनेक गाड्यांची सेवा तात्पुरती बंद राहणार आहे. त्यामुळे बाहेर पडताना मुंबईकरांनी ब्लॉकचे वेळापत्रक पाहणे अनिवार्य ठरणार आहे.

दोन्ही लोकल मार्गांवर रेल्वे वाहतूक बंद : मध्य रेल्वेच्या विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मेगा ब्लॉकदरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कुर्ला दरम्यान अप-डाऊन दोन्ही लोकल मार्गांवर रेल्वे वाहतूक बंद राहील. रेल्वे कर्मचारी ट्रॅक आणि ओव्हरहेड वायर दुरुस्ती, पॉइंट-मशीन तपासणी आणि सिग्नल मेंटेनन्सची कामं करणार आहेत. ही कामं गर्दीच्या दिवशी करणं अशक्य असल्यामुळेच मेगा ब्लॉक घेण्यात येतो, असं रेल्वे प्रशासनाचं स्पष्टीकरण आहे.

लोकल सेवा सकाळी 11 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत बंद : हार्बर मार्गावरील सीएसटी ते वाशी/पनवेल या मार्गावर देखील लोकल सेवा सकाळी 11 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत बंद राहील. मध्य रेल्वे मार्गावर सीएसटी–कुर्लादरम्यान सकाळी 11 ते संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत मेगा ब्लॉक घेण्यात आलाय. ब्लॉकदरम्यान कुर्ला, ठाणे, दादर, वडाळा रोड आणि वाशी स्टेशनवर गर्दी होण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी प्रवास शक्यतो सकाळी लवकर किंवा मेगा ब्लॉकनंतर करावा, अशी सूचना देण्यात आली आहे. गरज असल्यास प्रवासासाठी बेस्ट बस, मेट्रो किंवा खासगी पर्यायी व्यवस्था वापरण्याचा सल्लाही रेल्वेकडून देण्यात आला आहे. सीएसटी ते कुर्ला अप/डाऊन लोकल सेवा बंद ठेवण्यात येणार आहे. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवर परिणाम होणार नसला तरी काही मिनिटे विलंब होण्याची शक्यता आहे. तसेच हार्बर मार्गावर सीएसटी-अंधेरी मार्गावर सकाळी 11 ते 4 वाजेपर्यंत मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

