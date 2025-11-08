ETV Bharat / state

सांगलीच्या रांजणीत उभा राहणार मेगा ड्राय पोर्ट, JNPT शी थेट जोडणार; द्राक्ष-हळद निर्यातीत 30 टक्के वाढ, पश्चिम महाराष्ट्रात कृषी-क्रांती येणार!

सांगली जिल्ह्यातील हा प्रकल्प नेमका कसा असेल? त्याची वैशिष्ट्ये काय आणि पश्चिम महाराष्ट्राला याचा काय फायदा होईल? याबाबत सविस्तर आढावा.

Mega dry port to be built in Sangli, directly connected to JNPT
सांगलीच्या रांजणीत उभा राहणार मेगा ड्राय पोर्ट, JNPT शी थेट जोडणार! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 8, 2025 at 7:08 PM IST

3 Min Read
मुंबई : पश्चिम महाराष्ट्रातील कृषी-उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी इथं ड्राय पोर्ट उभारण्याची मागणी अखेर गती घेत आहेत. अनेक वर्षांपासून शेतकरी, उद्योजक आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागणीला अखेर यश आलं आहे. मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी या प्रकल्पाला हिरवा झेंडा दाखवला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आपण केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा करू, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. सांगली जिल्ह्यातील हा प्रकल्प नेमका कसा असेल? त्याची वैशिष्ट्ये काय आणि पश्चिम महाराष्ट्राला याचा काय फायदा होईल? याबाबत सविस्तर आढावा.

ड्राय पोर्ट म्हणजे काय? : ड्राय पोर्ट ही बंदरांना जोडणारी एक आधुनिक लॉजिस्टिक सुविधा आहे. हे अंतर्गत (इनलँड) टर्मिनल रेल्वे किंवा रस्त्याने थेट सी-पोर्टशी जोडलेले असते. इथं कंटेनर मालाची वाहतूक, स्टोरेज, कस्टम क्लिअरन्स, पॅकिंग आणि ट्रान्सशिपमेंट (मालाची एका वाहनातून दुसऱ्यात हस्तांतरण) यासारख्या सुविधा उपलब्ध होतात. पारंपरिक बंदरांप्रमाणे हे पाण्यावर नसल्यामुळं 'ड्राय' (कोरडे) असे म्हणतात. महाराष्ट्रात नागपूर, वर्धा, जालना यांसारख्या ठिकाणी असे ड्राय पोर्ट कार्यरत आहेत. आयात-निर्यात प्रक्रियेला वेग देणे आणि वाहतूक खर्चात बचत करणे, हे यांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.



पश्चिम महाराष्ट्राला फायदा काय होणार? : पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर यांसारख्या जिल्ह्यांतून होणाऱ्या कृषी निर्यातीला ड्राय पोर्टची मोठी गरज आहे. सांगली जिल्ह्यात द्राक्षाची लागवड 30 हजार हेक्टरवर, डाळिंब 8 हजार हेक्टरवर, आंबा 2 हजार हेक्टरवर आणि केळी-पेरू प्रत्येकी 600 हेक्टरवर होते. याशिवाय पालेभाज्या, फळभाज्या आणि हळदीची मोठी शेती आहे. हळदीपासून हळद पूड, द्राक्षापासून बेदाणा, डाळिंबापासून अनारदाना यांसारख्या प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थांना परदेशातून प्रचंड मागणी आहे. मात्र, मुंबई किंवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) सारख्या समुद्री बंदरांपर्यंत माल पोहोचवण्यासाठी वेळ आणि खर्च वाढतो. यामुळं निर्यातदारांना अडचणी येतात. त्यामुळं रांजणी येथे ड्राय पोर्टची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. जत तालुक्यातील रांजणी गावाजवळ शेळी-मेंढी विकास महामंडळाची 2 हजार 250 एकर जमीन उपलब्ध आहे. यापैकी 250 एकर जमीन ड्रायपोर्टसाठी औद्योगिक विकास महामंडळाला हस्तांतरित करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. हे ठिकाण रेल्वे मार्गाजवळ असल्याने लॉजिस्टिक्ससाठी उपयुक्त आहे.

महाविकास आघाडी काळातही प्रयत्न : 2021-22 महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सांगलीचे तत्कालीन पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा केला होता. तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासोबत मंत्रालयात बैठक झाली. औद्योगिक विकास महामंडळाचे तत्कालीन सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंगा नाईक यांनी सादरीकरण केले. JNPT चे व्यवस्थापकीय संचालक उन्मेष वाघ यांनी रेल्वे मार्गाजवळील जमिनीची गरज अधोरेखित केली आणि ड्राय पोर्टसोबत मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करण्याची शिफारस केली. मंत्री पाटील यांनी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना सांगलीतील इतर ठिकाणांची व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देश दिले. मात्र, ही योजना प्रत्यक्षात उतरली नाही.

केंद्राकडे पाठपुरावा करणार - मंत्री नितेश राणे : आता मात्र, महायुती सरकारमध्ये मंत्री नितेश राणे यांनी हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याची घोषणा केली आहे. रांजणी येथे ड्राय पोर्ट व्हावा, या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी नुकतीच राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीला महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीपकुमार उपस्थित होते, तर आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले. याविषयी माहिती देताना मंत्री नितेश राणे म्हणाले, "ही मागणी सकारात्मक आहे. रांजणी येथे ड्राय पोर्ट झाल्यास या भागाचा औद्योगिक विकास गतीने होईल. याविषयी राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल आणि नियमित आढावा घेतला जाईल." तसंच, JNPT सारख्या संस्थांसोबत समन्वय साधून प्रकल्पाला गती देण्याचे आश्वासनही मंत्री नितेश राणे यांनी दिलं.


कसा असेल हा ड्राय पोर्ट?

  • रांजणी ड्राय पोर्ट हा मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क म्हणून विकसित होईल. हे सर्व कृषी-प्रक्रिया उद्योग केंद्रित असेल, ज्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल.
  • क्षेत्रफळ : सुरुवातीला 250 एकर जमीन, एकूण उपलब्ध 2 हजार 500 एकर.
  • सुविधा : कंटेनर स्टोरेज, कस्टम क्लिअरन्स सेंटर, कोल्ड स्टोरेज (कृषी मालासाठी), रेल्वे-रस्ते जोडणी, प्रक्रिया युनिट्स (हळद पूड, बेदाणा उत्पादन).
  • तंत्रज्ञान : डिजिटल ट्रॅकिंग, ऑटोमेटेड कंटेनर हँडलिंग, हरित उर्जेचा वापर.
  • गुंतवणूक : पहिल्या टप्प्यात मूलभूत सुविधा, दुसऱ्या टप्प्यात विस्तार केला जाई. त्यासाठी गुंतवणूक 500 कोटी रुपये अपेक्षित आहे.
  • जोडणी : मुंबई-JNPT बंदराशी रेल्वेने थेट लिंक, कोल्हापूर-सांगली महामार्गाने रस्त्याने कनेक्टिव्हिटी.

साध्य काय होणार?

  • निर्यात वाढ : सांगली-कोल्हापूर भागातून होणारी फळे-भाज्यांची निर्यात 20 ते 30 टक्क्यांनी वाढेल. शेतकऱ्यांना नाशवंत माल विक्रीसाठी 2 ते 3 अतिरिक्त दिवस मिळतील.
  • रोजगार : 5 हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. लॉजिस्टिक्स, प्रक्रिया आणि वाहतूक क्षेत्रात वाढ होईल.
  • औद्योगिक विकास : सांगली-सोलापूर इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर मजबूत होईल. इतर जिल्ह्यांतून (सातारा, रत्नागिरी) मालाची सोयीस्कर वाहतूक.
  • खर्च कमी : बंदरापर्यंत वाहतुकीचा खर्च 20 ते 25 टक्क्यांनी कमी होईल. ज्यामुळे निर्यातदारांना स्पर्धात्मक फायदा होईल.
  • कृषी क्रांती : हळद, द्राक्ष, डाळिंब यांच्या प्रक्रियायुक्त निर्यातीत वाढ. शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा थेट प्रवेश मिळेल.
  • जीडीपीत वाढ : हा प्रकल्प पश्चिम महाराष्ट्राला 'एक्सपोर्ट हब' बनवेल आणि GDP मध्ये किमान 1 टक्क्यांचे योगदान देईल.

