मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक! हार्बर आणि ट्रान्स हार्बर मार्गावरील सेवा मेगाब्लॉकमुळे प्रभावित
मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या देखभाल आणि दुरुस्तीच्या नियोजित कामांसाठी मध्य रेल्वेने आज मेन, हार्बर आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक जाहीर केला आहे.
Published : August 2, 2026 at 9:17 AM IST
मुंबई : मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या देखभाल आणि दुरुस्तीच्या नियोजित कामांसाठी मध्य रेल्वेने आज मेन, हार्बर आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक जाहीर केला आहे. ट्रॅक, पॉइंट्स-अँड-क्रॉसिंग, सिग्नल यंत्रणा तसेच ओव्हरहेड विद्युत प्रणालीच्या देखभालीसाठी हा ब्लॉक घेण्यात येत असून, त्यामुळे अनेक लोकल गाड्या रद्द, वळविण्यात किंवा उशिराने धावणार आहेत. प्रवाशांनी प्रवासाचे नियोजन करताना रेल्वेच्या अद्ययावत वेळापत्रकाची माहिती घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मध्य रेल्वेच्या मेन मार्गावरील माटुंगा ते मुलुंडदरम्यान अप आणि डाऊन फास्ट मार्गावर सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.५५ या वेळेत मेगाब्लॉक राहणार आहे. या कालावधीत जलद लोकल गाड्या धीम्या मार्गावर वळविण्यात येतील. त्यामुळे काही गाड्या १० ते १५ मिनिटे उशिराने धावण्याची शक्यता असून, काही फेऱ्या अंशतः रद्द किंवा काही स्टेशन्स चालविण्यात येणार आहेत.
हार्बर मार्गावर सीएसएमटी–चुनाभट्टी/वांद्रे दरम्यान डाऊन मार्गावर सकाळी ११.४० ते सायंकाळी ४.४०, तर अप मार्गावर सकाळी ११.१० ते सायंकाळी ४.१० या वेळेत मेगाब्लॉक असेल. या कालावधीत सीएसएमटी–पनवेल, बेलापूर, वाशी तसेच गोरेगाव मार्गावरील काही लोकल सेवा रद्द राहतील. प्रवाशांच्या सोयीसाठी कुर्ला–पनवेलदरम्यान विशेष लोकल चालविण्यात येणार आहेत.
ट्रान्स-हार्बर मार्गावर ठाणे–वाशी/नेरूळदरम्यान सकाळी ११.१० ते सायंकाळी ४.१० या वेळेत ब्लॉक राहणार आहे. त्यामुळे या मार्गावरील काही लोकल फेऱ्या रद्द होतील, तर काही उशिराने धावतील. ठाणे, ऐरोली, वाशी, नेरूळ आणि पनवेलकडे प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी अतिरिक्त वेळ गृहित धरून प्रवासाचे नियोजन करण्याचा सल्ला रेल्वे प्रशासनाने दिला आहे.
दरम्यान, पश्चिम रेल्वेवर आज कोणताही नियमित जम्बो ब्लॉक नियोजित नसल्याने चर्चगेट–विरार मार्गावरील उपनगरीय सेवा वेळापत्रकानुसार सुरू राहणार आहेत.
प्रवाशांनी स्टेशनवरील सूचना, अधिकृत रेल्वे घोषणांवर लक्ष ठेवून प्रवास करावा, तसेच रविवारी होणारा मेगाब्लॉक हा रेल्वेच्या सुरक्षित आणि विश्वासार्ह सेवेसाठी नियमित देखभाल प्रक्रियेचा भाग असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.