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रविवारी लोकलचा प्रवास जरा जपून करा; मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक, पश्चिम रेल्वेवर मात्र मोठा दिलासा

रविवारी लोकलचा प्रवास जरा जपून करावा लागणार आहे. ठाणे-कल्याण मार्गावर 5 तासांचा ब्लॉक घेण्यात येणाराय. ट्रान्स हार्बरवरील लोकल बंद राहतील.

मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक
मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2026 at 2:10 PM IST

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मुंबई - गणेशोत्सवाची लगबग सुरू झाली आहे. गणपतीच्या खरेदीसाठी रविवारी घराबाहेर पडण्याचा अनेकांचा प्लॅन असेल. मात्र, तुम्ही मध्य रेल्वेनं प्रवास करणार असाल तर जरा वेळ पाहूनच घराबाहेर पडा. कारण रविवारी मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणाराय. यामुळे ठाणे-कल्याण मार्गावरील लोकलच्या वेळेत बदल होणार असून ट्रान्स हार्बर मार्गावरील अनेक लोकल फेऱ्या बंद राहणार आहेत.

मात्र, पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांना मोठा दिलासा आहे. गणेशोत्सव लक्षात घेऊन पश्चिम रेल्वेनं रविवारी उपनगरीय मार्गावर नेहमीचा जम्बो ब्लॉक न घेण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे चर्चगेट ते विरारदरम्यान लोकल रविवारच्या नियमित वेळापत्रकानुसार धावणार आहेत.

ठाणे-कल्याणदरम्यान पाच तासांचा मेगाब्लॉक
मध्य रेल्वेच्या ठाणे ते कल्याण या मार्गावर सकाळी 11 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत ब्लॉक असेल. रेल्वेच्या देखभाल आणि अभियांत्रिकीची कामं या काळात केली जाणार आहेत. या पाच तासांत काही लोकल नेहमीच्या मार्गाने न जाता दुसऱ्या मार्गावरून चालवल्या जातील. त्यामुळे काही लोकलना नेहमीपेक्षा जास्त स्थानकांवर थांबा मिळेल. परिणामी प्रवाशांचा प्रवासाचा वेळ थोडा वाढू शकतो. म्हणजेच सीएसएमटीकडून कल्याणकडे किंवा कल्याणकडून मुंबईच्या दिशेने जाणार असाल, तर नेहमीपेक्षा थोडा जास्त वेळ हातात ठेवणं फायदेशीर ठरेल.

ट्रान्स हार्बरवर लोकल बंद
ट्रान्स हार्बर मार्गावर प्रवाशांना मात्र मोठा फटका बसणार आहे. ठाणे ते वाशी/नेरूळदरम्यान सकाळी 11.10 ते दुपारी 4.10 या वेळेत ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या काळात ठाणे-वाशी आणि ठाणे-नेरूळदरम्यानच्या लोकल सेवा बंद राहतील. ठाण्याहून वाशी, नेरूळ आणि पनवेलच्या दिशेने जाणाऱ्या काही लोकल सकाळी 10.35 नंतर रद्द करण्यात येतील. तर वाशी, नेरूळ आणि पनवेलकडून ठाण्याच्या दिशेने येणाऱ्या काही लोकलही सकाळी 10.25 नंतर रद्द राहतील. मात्र बेलापूर-उरण मार्गावरील लोकल सुरू राहणार आहेत.

  • मध्य रेल्वे : ठाणे-कल्याण मार्गावर सकाळी 11 ते दुपारी 4 ब्लॉक
  • ट्रान्स हार्बर : ठाणे-वाशी/नेरूळ मार्गावर सकाळी 11.10 ते दुपारी 4.10 ब्लॉक
  • पश्चिम रेल्वे : रविवारी दिवसाचा जम्बो ब्लॉक नाही
  • बेलापूर-उरण : रविवारच्या वेळापत्रकानुसार लोकल सुरू

पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांना दिलासा
दर रविवारी मेगाब्लॉकमुळे पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांना होणारा त्रास यावेळी टळणार आहे. गणेशोत्सवामुळे प्रवाशांची वाढणारी गर्दी लक्षात घेऊन पश्चिम रेल्वेनं रविवारी दिवसाचा जम्बो ब्लॉक रद्द केला आहे. त्यामुळे चर्चगेट, मुंबई सेंट्रल, दादर, वांद्रे, अंधेरी, बोरीवली, भाईंदर आणि विरार या मार्गावर प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या ब्लॉकचा सामना करावा लागणार नाही. लोकल सेवा नियमित वेळापत्रकानुसार सुरू राहतील.

गणपती मूर्तीच्या खरेदीला जात असाल तर हे लक्षात ठेवा!
रविवार असल्यामुळे गणपतीच्या मूर्ती खरेदीसाठी मुंबईतील बाजारपेठांमध्ये मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्यातच मध्य रेल्वेच्या मार्गावर ब्लॉक असल्याने ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, वाशी, नेरूळ आणि पनवेलकडून ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांनी आधीच नियोजन करणे चांगले. विशेषतः ट्रान्स हार्बरने प्रवास करणार असाल तर ब्लॉकच्या वेळेत पर्यायी मार्गाचा विचार करा. मध्य रेल्वेच्या प्रवाशांनी रविवारी घराबाहेर पडण्यापूर्वी लोकलची ताजी माहिती तपासली, तर अचानक होणारी धावपळ टाळता येईल.

TAGGED:

MEGA BLOCK
मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक
5 तासांचा ब्लॉक
लोकलच्या वेळेत बदल
MEGA BLOCK ON CENTRAL RAILWAY

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