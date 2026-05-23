उद्या मध्य आणि हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक; अनेक लोकल फेऱ्या रद्द, प्रवाशांना पर्यायी व्यवस्थेचा सल्ला
Published : May 23, 2026 at 4:43 PM IST
मुंबई : मुंबईतील लोकल प्रवाशांसाठी रविवारी ( दि. 24) मोठी वाहतूक अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मध्य रेल्वेकडून मध्य आणि हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक जाहीर करण्यात आला असून रेल्वे रुळ, सिग्नल यंत्रणा आणि ओव्हरहेड वायर दुरुस्तीच्या कामांसाठी हा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या काळात अनेक लोकल फेऱ्या रद्द राहणार असून काही गाड्या उशिराने धावणार आहेत.
मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर माटुंगा ते मुलुंड स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन स्लो मार्गावर सकाळी 11.05 ते दुपारी 3.55 वाजेपर्यंत मेगाब्लॉक असणार आहे. ब्लॉकदरम्यान सीएसएमटीहून ठाणे आणि पुढील उपनगरांकडे जाणाऱ्या स्लो लोकल गाड्या फास्ट मार्गावरून वळवण्यात येतील. त्यामुळं विद्यानगर, कांजूरमार्ग आणि नाहूर या स्थानकांवर काही लोकल गाड्या थांबणार नाहीत. याशिवाय, काही गाड्या सुमारे 10 ते 15 मिनिटे उशिरानं धावण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
हार्बर मार्गावरही सीएसएमटी–बांद्रा आणि चुनाभट्टी विभागात सकाळी 11.10 ते सायंकाळी 4.40 वाजेपर्यंत मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या काळात सीएसएमटीहून वाशी, बेलापूर, पनवेल, बांद्रा आणि गोरेगावकडे जाणाऱ्या अनेक लोकल सेवा रद्द करण्यात येणार आहेत. तसंच पनवेल, बेलापूर आणि वाशीहून सीएसएमटीकडे येणाऱ्या काही फेऱ्याही रद्द राहतील. त्यामुळं रविवार असूनही प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागू शकतो. प्रवाशांची अडचण कमी करण्यासाठी मध्य रेल्वेकडून पनवेल–कुर्ला दरम्यान विशेष लोकल सेवा चालवण्यात येणार आहेत.
या विशेष फेऱ्या साधारणपणे प्रत्येक 20 मिनिटांच्या अंतरानं धावतील. तसंच हार्बर मार्गावरील प्रवाशांना सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 या वेळेत मुख्य मार्ग आणि पश्चिम रेल्वेमार्गावरील लोकलने प्रवास करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान, पश्चिम रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर तसेच ट्रान्सहार्बर आणि उरण मार्गावर कोणताही मेगा ब्लॉक जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या मार्गांवरील सेवा नियमित सुरू राहतील. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना घराबाहेर पडण्यापूर्वी रेल्वेचे अद्ययावत वेळापत्रक आणि रद्द झालेल्या फेऱ्यांची माहिती तपासूनच प्रवास करण्याचे आवाहन केले आहे.
