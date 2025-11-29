मुंबईत त्रिभाषा धोरणावर बैठक, मराठी नागरिकांचा हिंदीसक्तीला तीव्र विरोध; तिसरी भाषा सहावीनंतर लागू व्हावी
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मधील 'त्रिभाषा धोरण' समजून घेण्यासाठी शुक्रवारी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या मुख्य सभागृहात चर्चासत्र पार पडलं.
Published : November 29, 2025 at 11:20 AM IST
मुंबई : त्रिभाषा धोरण समितीची मुंबईत बैठक शुक्रवारी पार पडली. या बैठकीत शिक्षणतज्ज्ञ, भाषा अभ्यासक, शिक्षक, राजकीय पदाधिकारी, नागरिक, विद्यार्थी आणि विविध मराठी संस्थांचे सदस्य उपस्थित होते. चर्चेदरम्यान मराठी नागरिकांनी हिंदी भाषेची सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट सूर लावल्याचं दिसून आलं. तसेच, तिसरी भाषा सहावीनंतर लागू केली जावी, आणि तेव्हा फक्त हिंदी नव्हे, तर इतर भाषा किंवा विषयांचा पर्यायही उपलब्ध ठेवला जावा, अशी मागणीदेखील उपस्थितांनी केली.
वास्तविक, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मधील 'त्रिभाषा धोरण' समजून घेण्यासाठी शुक्रवारी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या मुख्य सभागृहात चर्चासत्र पार पडलं. कार्यक्रमाचं आयोजन विभागीय शिक्षण उपसंचालक राजेश कंकाळ यांनी केलं होतं. या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, त्रैभाषिक भाषा समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव, भाषा सल्लागार समितीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि त्रिभाषा धोरणावरील चर्चासत्र : यावेळी चर्चासत्रात मराठी अभ्यास केंद्र आणि मराठी नागरिकांनी आरोप केला की, राष्ट्रीय अभ्यास धोरणानुसार पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवणं सक्तीचं करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण असं करत असताना तिसरी भाषा म्हणून केवळ हिंदी भाषेचाच पर्याय राहिल, अशी तरतूद त्रिभाषा धोरणात करण्यात आली होती.
या चर्चासत्रात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार विद्यार्थ्यांनी तीन भाषा शिकणं आवश्यक असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. यामध्ये एक मातृभाषा / प्रादेशिक भाषा, एक राष्ट्रीय भाषा आणि एक आंतरराष्ट्रीय भाषा असावी असं मत मांडण्यात आलं. राज्यातील विद्यार्थ्यांना मराठी मातृभाषेचा पाया मजबूत ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तसेच इंग्रजीचे महत्त्व नाकारता येत नसलं तरी, इंग्रजी माध्यम म्हणजे चांगलं शिक्षण हा गैरसमज दूर करण्याची गरज आहे, असं बाल मानसोपचार तज्ञ डॉ. भूषण शुक्ल यांनी सांगितलं.
'फक्त नावापुरती त्रिभाषा धोरण स्थापन केली' : मराठी भाषा केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान शिक्षण मंचचे समन्वयक डॉ. माधव सूर्यवंशी यांनी आरोप केला की, हिंदीसक्तीच्या धोरणाला संपूर्ण महाराष्ट्रातून विरोध झाल्यानंतर सरकारनं फक्त नावापुरती त्रिभाषा धोरण समिती नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली.
'हिंदीसक्तीच्या धोरणाला आताही विरोध राहील' : दीपक पवार यांच्या मते, या समितीकडून प्रत्यक्ष जनतेकडून मतं मागवताना सरकारचाच मुद्दा पुढे रेटला जात आहे. समितीकडून राज्यातील शिक्षणतज्ज्ञ, भाषा अभ्यासक, शिक्षक, राजकीय पदाधिकारी, नागरिक, विद्यार्थी आणि विविध मराठी संस्थांचे सदस्य यांच्यासह चर्चा करून सरकारला अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतर त्रिभाषा धोरण आणि हिंदी भाषा अनिवार्यता ठरवली जाईल, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं. मात्र, प्रत्यक्षात समितीकडून नागरिकांकडून निष्पक्ष मतं घेतली जात नाहीत, असा आरोप पवार यांनी केला. मराठी भाषा केंद्राच्या वतीने असंही सांगितलं की, हिंदीसक्तीच्या धोरणाला आधीही विरोध होता आणि आताही विरोध राहील.
त्रिभाषा धोरणावर बहुसंख्यांचं मत काय? :
1) पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू न करणे : बहुसंख्य नागरिक, पालक आणि शिक्षक यांचा असा आग्रह आहे की, तिसरी भाषा इयत्ता सहावी किंवा त्यानंतर लागू केली जावी.
2) हिंदीसक्तीला विरोध : हिंदी अनिवार्य करण्याच्या धोरणाला विरोध असून, तिसऱ्या भाषेसाठी ऐच्छिक पर्याय हवा, असा बहुसंख्यांचं मत आहे.
3) मराठी आणि इंग्रजी अनिवार्य ठेवावे : प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणात मराठी (मातृभाषा) आणि इंग्रजी या दोन्हींची भक्कम पायाभरणी करणे आवश्यक असल्याचं मत मांडलं गेलं आहे.
4) समाज, शिक्षक, पालक व तज्ज्ञांचा सहभाग : धोरण ठरवताना नैसर्गिक संवादातून सर्वांचा आवाज ऐकावा, म्हणजे फक्त शासकीय निर्णय न होता समाजातील विविध घटकांचा सहभाग असावा.
हेही वाचा