घरची एक खोली 'गांधी दर्शना'साठी राखीव! कोल्हापूरच्या 'या' ध्येयवेड्या शिक्षकाची गोष्ट वाचलीत का?
कोल्हापूरचे शिक्षक उत्तम तळवार यांनी गेल्या 43 वर्षांपासून दुर्मीळ कात्रणं, खडूशिल्पे जमा करून घरातच 'गांधी दर्शन' संग्रहालय उभं केलंय, आढावा ईटीव्ही भारतचे महेश कांबळे यांनी.
Published : October 2, 2026 at 6:29 PM IST
कोल्हापूर : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी केवळ देशातच नाही, तर संपूर्ण जगाला अहिंसेची शिकवण दिली. या महापुरुषाच्या विचारांवर चालणारे असंख्य लोक आहेत आणि त्यांचे विचार जपण्याचा अनेकजण आपापल्या परीनं प्रयत्न करत असतात. यामध्येच कोल्हापूरचे उत्तम तळवार हे शिक्षक आहेत. जे चांगलं आहे ते जपण्याचा छंद असणाऱ्या या अवलियानं महात्मा गांधी यांच्याबद्दल विविध माध्यमांत प्रसिद्ध झालेलं साहित्य, छायाचित्रं आणि चित्रं यांचा संग्रह केला आहे. हा संग्रह म्हणजे गांधी विचारांचा एक कोलाजच असून, या संग्रहाचं प्रदर्शन ते वेगवेगळ्या ठिकाणी मांडत असतात. यासोबतच शिक्षक तळवार यांनी स्वतःच्या हातानं महात्मा गांधींचं खडूशिल्पही साकारलं आहे. ते आपल्या विद्यार्थ्यांना गांधी विचारांचे धडे देतात. गेल्या 43 वर्षांपासून संग्रहासाठी आपल्या राहत्या घरातील एक खोली अखंड गांधी दर्शनासाठी राखीव ठेवलेल्या उत्तम तळवार यांची ही कहाणी.
कर्नाटकातील शेडबाळ (ता. अथणी) येथील उत्तम बाबू तळवार यांनी एम.ए., बी.एड. असं शिक्षण पूर्ण केलं. अध्यापन शाखेचं शिक्षण घेत असतानाच ते कला, क्रीडा आणि सामाजिक कार्यातही सक्रिय होते. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते शिरोळ तालुक्यातील शिरदवाड हायस्कूलमध्ये शिक्षक म्हणून रुजू झाले. सध्या ते वळीवडे येथील मालती दोशी हायस्कूलमध्ये सहाय्यक शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. अभ्यास आणि अध्यापनासोबतच तळवार यांच्या मनातील कुतूहल व जिज्ञासा कायम आहे. वाचन, लेखन, काव्यलेखन, नकला, चित्रशिल्प, खडूशिल्प, काष्ठशिल्प, पत्रमैत्री, सुंदर अक्षर संग्रह, मूर्तिकला, पोस्टाची तिकिटे आणि काडीपेटीचे कव्हर्स जमविणं असे अनेक छंद त्यांनी जोपासले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे एक मोठा खजिनाच तयार झाला आहे.
यात सगळ्यात महत्त्वाचा ठरला तो महात्मा गांधी यांच्याबद्दलचा कात्रण संग्रह. त्यांनी 1983 पासून हा छंद जोपासला. विविध नियतकालिकांमधून महात्मा गांधी यांच्या संदर्भात प्रसिद्ध होणारे लेख, विश्लेषणे, छायाचित्रे, चित्रे, व्यंगचित्रे आणि पुस्तक परीक्षणे त्यांनी जमवली. महात्मा गांधी यांच्या जीवनाची व तत्त्वज्ञानाची सर्वव्यापी माहिती जमा करण्याचा हा छंद अखंड सुरू आहे. 'गांधी दर्शन' या त्यांच्या कात्रण संग्रहात 550 छायाचित्रे आणि 400 लेखांसह अन्य साहित्याचा समावेश आहे. त्यांनी 40 फायली व 150 पेक्षा अधिक कात्रण ग्रंथांची निर्मिती केली आहे. या कात्रणांचं प्रदर्शनही ते वेगवेगळ्या भागांत करत असतात. त्यांच्या या उपक्रमाला अनेक लोकांचे मदतीचे हात लाभत आहेत. हा संग्रह आणखी विपुल करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
गांधीजींचं हुबेहूब खडूशिल्प, संग्रहासाठी एक खोली राखीव
कलेची साधना करणारे शिक्षक उत्तम तळवार यांनी खडूशिल्पातून महात्मा गांधी यांचं शिल्प बनवलं आहे. रेखीव कलाकृती, हुबेहूब साचा आणि खडूवर उमटलेलं शिल्प हे त्यांच्या गांधी विचारांची प्रतिकृती असल्याचं शिक्षक उत्तम तळवार सांगतात. नव्या पिढीला गांधी विचार समजावा, वाचन संस्कृती वाढावी आणि ती वृद्धिंगत व्हावी यासाठी सुट्टीच्या दिवशी घरी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी ते मनमोकळा संवाद साधतात. यातून 'जनरेशन अल्फा' वैचारिक प्रगल्भतेकडे वाटचाल करेल, असा त्यांना विश्वास आहे. या सबंध संग्रहासाठी राहत्या घरात एक खोली राखीव ठेवून गांधी दर्शन घडवणारे शिक्षक सध्या दुर्मीळ होत चालले आहेत.
हेही वाचा -
11 किलो कापसापासून महात्मा गांधींचे 7.5 फूट उंच शिल्प साकारले! अनंत खैरनार यांची अनोखी कला